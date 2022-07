Les meilleures chaises de bureau, selon le personnel de CNET qui les utilise

Lorsque vous travaillez à domicile et que vous êtes assis à un bureau pendant plus de la moitié de la journée, il est important que vous soyez à l’aise. Obtenir une bonne chaise de bureau peut rendre le travail sédentaire moins éprouvant. Il peut également aider à réduire les tensions chroniques dans le dos, les hanches et les jambes qui peuvent provenir d’une position assise trop longue au même endroit.

Le travail à domicile comporte de nombreux défis uniques et l’un des plus importants est l’équipement dont vous avez besoin pour réussir. Une grande partie de vos appareils électroniques sera fournie par votre employeur, mais vous devrez probablement acheter des articles comme des bureaux et des chaises.

Ici, à CNET, nous avons fait le changement de travail à domicile et nous sommes tous assis sur nos nouvelles chaises depuis quelques années maintenant. J’ai contacté toute l’équipe pour leur demander ce qu’ils pensaient des chaises qu’ils avaient choisies et s’ils les recommanderaient.

Bien que ces chaises de bureau n’aient pas été testées de la manière habituelle sur CNET — un éditeur testant un ensemble spécifique de critères de confort — ils ont été sélectionnés après des mois d’utilisation pendant au moins huit heures par jour, cinq jours par semaine. Cet avis personnel porte sur ce que nous pensons de nos chaises et pourquoi nous pensons que vous pourriez en vouloir une aussi.

HON Note confort : Super confortable J’aime la capacité de réglage de cette chaise – le soutien lombaire et les accoudoirs peuvent être ajustés en fonction de votre taille et de votre poids. Le coussin du siège est moelleux et les roues sont lisses. J’aime aussi le dos en filet, qui permet la circulation de l’air. -Connie Guglielmo

Herman Miller Note confort : Super confortable Le Herman Miller Mirra 2 est cher, mais j’ai justifié le coût car je passe des heures assis devant un écran d’ordinateur. Je suis content de l’avoir fait. Son siège en filet reste confortable et soutient après cinq ans et demi d’utilisation régulière. Quand je m’assieds, je ressens un réel moment de plaisir qui fait quand même du bien. Il s’agit d’un énorme pas en avant par rapport aux sièges en mousse qui se compriment avec le temps. La maille est plus facile à nettoyer et reste également au frais. J’aime les ajustements, que j’ai mis en place une fois et que j’ai laissés seuls depuis. –Stephen Shankland

Nypot Note confort : Assez bien J’ai d’abord acheté une chaise à genoux à cause d’une déchirure des ischio-jambiers et j’ai réalisé à quel point cela aidait ma posture. Cela m’a aussi forcé à me lever davantage et à ne pas m’affaler. Maintenant, je me déplace consciencieusement tout en travaillant, ce qui aide à réduire les raideurs du cou et des chevilles. Cette marque se démarque : elle peut basculer, a un bon rembourrage pour les genoux, elle est ajustable et certainement plus abordable que les autres. Quand des amis viennent, ils essaient toujours et sont surpris de voir à quel point ils l’aiment. –Laura Michelle Davis

Wayfair Note confort : Super confortable Je suis passé au travail depuis mon petit appartement londonien au début de la pandémie. L’espace est limité, donc mon “bureau” est aussi ma table de cuisine et de salon. Je ne voulais pas que ma maison ait l’impression d’avoir été complètement envahie par mon bureau (même si, en pratique, c’est ce qui s’est passé) alors j’ai acheté une chaise qui ressemble moins à un intrus. C’est un compromis avec lequel je peux vivre, et c’est une belle nuance de bleu. –Sarah McDermott

Wesley Radcliffe Note confort : Super confortable Je mesure 6 pieds 1 pouce et c’est la chaise de bureau la plus durable et la plus confortable que j’aie jamais eue. Mon précédent a duré huit ans ! J’en ai vendu suffisamment pour qu’Ikea ​​me doive quelques euros, et j’en ai récemment acheté un de remplacement qui, je m’attends à ce qu’il me dure encore une dizaine d’années. Oubliez ces chaises gamer qui cassent en six mois, la Markus est la vraie affaire pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas se permettre un Herman Miller ou un Steelcase. — Wesley Radcliffe

Capsico Note confort : Super confortable Vous pouvez vous asseoir sur la chaise de plusieurs façons. C’est super pour ceux qui ont mal au bas du dos. Design unique, confortable et beaucoup de personnalisation. Fantastique pour les bureaux debout, car il peut s’élever jusqu’à la hauteur d’un tabouret de bar. –Justin Eastzer

Chaise et bureau noir et blanc Note confort : Super confortable J’utilise l’EasySMX depuis environ deux ans maintenant et il fonctionne toujours aussi bien. Je suis un grand gars – 6 pieds, 1 pouce et 260 livres – donc la chaise de bureau moyenne ne me convient pas. Cette chaise de jeu a un châssis robuste et des roues robustes, tout en offrant tout le confort que vous attendez d’une chaise de jeu. Les accoudoirs réglables, le dossier inclinable et le siège large en font ma chaise préférée. –James Bricknell

Rédactrice en chef Megan Wollerton, notre résidente expert en chaise de bureaua beaucoup d’expérience et a rassemblé cette FAQ utile sur la façon de choisir, d’entretenir et de s’asseoir sur votre nouvelle chaise de bureau.

FAQ

Comment nettoyer ma chaise de bureau ? La façon dont vous nettoyez votre chaise de bureau variera quelque peu en fonction des matériaux. Le manuel d’utilisation du fauteuil doit détailler les conseils de nettoyage et d’entretien général. Si vous avez jeté la version papier du manuel, vérifiez en ligne. De nombreux détaillants proposent des versions numériques ou même des PDF téléchargeables de leurs manuels de produits. Cela dit, la plupart des chaises devraient convenir avec un chiffon humide et un savon ou un détergent doux. Testez d’abord une petite zone et éloignez-vous des nettoyants chimiques puissants.

Comment rendre une chaise de bureau plus confortable ? De nombreuses chaises de bureau sont réglables. Vous pouvez modifier la hauteur de la chaise et déplacer les bras, et certaines chaises de bureau ont même un support lombaire réglable. Donc, avant de jeter votre chaise actuelle, assurez-vous d’être assis dans une posture optimale pour votre confort en essayant différentes positions ergonomiques. Gary Allread, directeur du programme de la division d’ergonomie de l’Institut de recherche sur la colonne vertébrale de l’Ohio State University, avait deux suggestions principales : Vous voulez que votre dos touche le dossier de la chaise.

Vous voulez que vos pieds touchent le sol (ou vous devez utiliser une boîte ou un repose-pieds pour soutenir vos pieds). Ils ont également suggéré d’enrouler une serviette à utiliser pour le soutien du bas du dos si votre chaise n’a pas de soutien lombaire.