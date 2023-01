2022 est dans les livres et alors que nous nous dirigeons vers 2023, nous jetons un coup d’œil à nos choses préférées de l’année dernière. Youtube est une application universellement utilisée par tout le monde. Que vous recherchiez du contenu éducatif ou du contenu de style de vie amusant, Youtube est rempli de tout. Avec tout au même endroit, il est difficile de percer le bruit, mais certaines chaînes Youtube y parviennent sans effort. Voici quelques choix pour les meilleures chaînes Youtube de 2022.

Les meilleures chaînes Youtube de BOSSIP en 2022

Le coin des grâces

Si vous avez des bébés dans la famille, vous connaissez Gracies Corner. La partie surprenante est que c’est agréable même si vous n’êtes pas un enfant. Oui, les vidéos sont éducatives, mais les rythmes et la structure des chansons méritent plusieurs Grammy Awards. Si vous avez besoin d’une preuve, écoutez simplement la vidéo ci-dessous pendant 30 secondes.

Marc Robert

Mark Rober est un ancien ingénieur de la NASA qui a les vidéos les plus complexes mais la science peut être amusante, c’est ce qu’on nous dit et il le prouve dans chaque vidéo. Ce qui attire le plus d’entre nous, ce sont ses vidéos de voleurs de colis. Il fabrique un appareil pour enregistrer les personnes qui volent des colis et lorsqu’ils ouvrent l’appareil, il projette des paillettes et des pets. Absolument vaut une montre.

La Coupe

The Cut a captivé Internet avec son contenu réel impliquant de vrais problèmes. Des personnes débattant de leur politique avec ceux qui s’opposent à leurs opinions au contenu léger. Ils ont conquis Internet cette année avec leurs vidéos de speed dating pleines de drames et de rires.

MONDE RDC

Le groupe RDC a livré des sketchs classiques sur Instagram et devient constamment viral sur Twitter, mais Youtube est leur terrain de jeu. Les sketchs non filtrés ou le contenu long de RDC ne manquent tout simplement pas.

Kai Cenat

Kai Cenat a dominé Twitch tout en n’obtenant absolument aucun support de la plateforme, ce qui est étrange mais nous savons pourquoi. Ses vidéos Youtube proposent du contenu lifestyle avec vos personnalités préférées du hip-hop au sport.

Sélection privée

Alors que la culture des baskets continue de dominer, Private Selection vous tient au courant de ce qui se passe dans l’espace. Cette année, le groupe s’est aventuré à l’extérieur et a assisté à toutes les SneakerCon et nous a donné des sièges au premier rang. De ville en ville, ils ont visité des magasins de baskets dans chaque ville pour répandre l’amour.

Jordyn Woods

Jordyn Woods a fait le saut sur Youtube et donne un aperçu en profondeur de son style de vie, de ses photos et de ses voyages. S’étendre au-delà d’Instagram et devenir rapidement un favori de Youtube.

Le club du petit-déjeuner

Notre trio préféré l’a maintenu sur Youtube aussi longtemps que nous nous souvenons et ne montre aucun signe de ralentissement. Les meilleures interviews de 2022 sont toutes au même endroit.