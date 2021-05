Les meilleures approbations de sécurité de Tesla de Consumer Reports, l’IIHS suspendu

Lorsque Tesla a décidé d’exclure les capteurs radar de ses nouveaux véhicules Model 3 et Model Y aux États-Unis, il a dû réduire la fonctionnalité de ces voitures au moins temporairement. En conséquence, Consumer Reports et l’Insurance Institute for Highway Safety suspendent certains avenants de sécurité clés pour ces voitures.

Les rapports des consommateurs mentionné il ne répertorie plus le Tesla Model 3 2021 comme un « premier choix » et a signalé que l’IIHS prévoyait également de supprimer la désignation « Top Safety Pick + » du Model 3. La perte de ces recommandations pour le moment pourrait avoir un impact sur la force de vente et de marketing de Tesla. Les constructeurs automobiles vantent généralement ces distinctions de l’industrie dans la communication avec les clients potentiels.

Jake Fisher, directeur principal du centre de test automatique de Consumer Reports, a déclaré à CNBC que Tesla peut récupérer ses recommandations s’il restaure complètement toutes les fonctionnalités de ses voitures.

Les pages d’évaluation de la National Highway Traffic Safety Administration pour les véhicules Tesla Model 3 et Model Y construits à partir du 27 avril 2021, n’ont plus de coches indiquant que l’agence a testé les caractéristiques de sécurité des Teslas modifiées, y compris l’avertissement de collision avant, le changement de voie. avertissement, freinage imminent en cas d’accident et assistance au freinage dynamique.

Fisher note que le freinage imminent en cas d’accident, également appelé freinage d’urgence automatique, et l’avertissement de collision avant sont actuellement la norme sur près des trois quarts des véhicules de tourisme 2021. Consumer Reports n’a pas encore testé la version sans radar des véhicules Tesla, a-t-il confirmé.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, la société de voitures électriques d’Elon Musk a annoncé mardi qu’elle exclurait les capteurs radar des véhicules 2021 Model 3 et Model Y à partir de mai de cette année pour les clients en Amérique du Nord.

Ses véhicules modèles S et X plus chers, ainsi que les voitures modèles 3 et Y conçues pour des marchés au-delà de l’Amérique du Nord, disposent toujours de la technologie radar à bord.

Dans son annonce, Tesla a déclaré que les voitures modifiées utiliseraient désormais un système basé sur une caméra et un logiciel d’apprentissage automatique, Tesla Vision, pour activer les fonctions d’assistance à la conduite. Tesla les commercialise sous le nom de pilote automatique, son option standard, et d’auto-conduite complète, son option premium. Aucun des deux systèmes ne rend les véhicules Tesla autonomes.

Tesla a également averti les clients que leur nouveau modèle 3 ou Y « pourrait être livré avec certaines fonctionnalités temporairement limitées ou inactives » pendant une période indéterminée mais courte alors que Tesla déploie son nouveau système.

Le radar était auparavant considéré comme un élément essentiel des systèmes avancés d’aide à la conduite de Tesla. Dans un article de blog de 2016, désormais supprimé du site Web de Tesla, la société a écrit :

« La mise à niveau la plus importante du pilote automatique sera l’utilisation d’un traitement du signal plus avancé pour créer une image du monde à l’aide du radar embarqué. Le radar a été ajouté à tous les véhicules Tesla en octobre 2014 dans le cadre de la suite matérielle du pilote automatique, mais n’a été censé être un capteur supplémentaire à la caméra principale et au système de traitement d’image. Après un examen attentif, nous pensons maintenant qu’il peut être utilisé comme capteur de contrôle principal sans que la caméra ne confirme la reconnaissance visuelle de l’image.

Tesla n’a pas répondu à une demande d’informations supplémentaires.