Les meilleures applications Reddit tierces s’arrêtent toutes

Aujourd’hui semble être le jour où toutes les principales applications reddit tierces ont décidé d’annoncer leur fermeture, grâce à la nouvelle tarification de l’API que reddit prévoit d’introduire. Nous avons déjà vu des déclarations publiées par Reddit is Fun, Sync for Reddit et l’application iOS populaire Apollo au cours des dernières heures.

Tous les trois ont cité des préoccupations similaires concernant la possibilité de se permettre de nouveaux tarifs de reddit pour l’accès à l’API, car chacune de leurs applications fait de nombreuses demandes à reddit. Nous avons parlé l’autre jour d’Apollo et de la façon dont ils pensent qu’il leur en coûtera 20 millions de dollars par an pour fonctionner avec cette nouvelle tarification compte tenu du nombre de demandes que leur application effectue chaque jour/mois. Reddit est amusant et Sync ne pense pas que cela leur coûtera autant de fonctionner, mais ils ne pensent pas non plus qu’ils peuvent se permettre le nouveau prix.

Vous pouvez lire le message d’adieu de Sync for Reddit iciainsi qu’un message précédent sur l’impact des prochaines modifications de l’API sur leur application. Ici se trouve le même message pour Reddit est amusant (et préoccupations initiales). Et enfin, voici le message d’Apollonqui est à mon avis la meilleure application reddit sur iOS.

Toutes ces applications ont annoncé leur fermeture le 30 juin car la tarification de l’API démarre le 1er juillet.

Bien sûr, reddit pourrait changer de cap en raison du contrecoup qu’ils reçoivent et trouver un moyen de conserver ces applications. Ou peut-être qu’ils s’en fichent et veulent plutôt que tout le monde soit sur l’application reddit officielle, un peu comme Twitter a essayé de le faire par intermittence au fil des ans.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, organisez une AMA demain pour discuter des modifications de l’API et d’autres sujets.

Des paris sur le fait qu’ils annoncent ou non un renversement?