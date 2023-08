Les meilleures applications pour RA

« Je l’ai écrit. Je l’ai documenté », explique Sylvia Faircloth, qui a reçu un diagnostic de PR à la fin de la quarantaine et qui est ambassadrice de la US Pain Foundation depuis environ 12 ans. « Ils m’ont dit qu’il était très important de documenter, surtout avec les mains, les genoux, les jambes. Quand je voyais une différence dans ceci ou cela, je documentais. »

Autrefois, avant les smartphones et l’accès instantané à Internet, les personnes atteintes de PR devaient adopter une méthode plus démodée pour surveiller leurs symptômes.

« Si nous attendons le [doctor’s] rendez-vous, le patient aurait pu avoir des poussées mais il se sent déjà mieux, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de dommages pendant les poussées, » dit Bhatt. » Si les patients ont des poussées fréquentes, nous pourrions changer de traitement pour quelque chose qui est plus efficace. »

Une grande partie de ce que font les applications consiste à tenir un « journal » quotidien de votre PR. Les utilisateurs saisissent des informations, qui diffèrent selon les applications. Mais cela peut inclure des éléments tels que le niveau de douleur à un moment donné, l’endroit où se situe la douleur et le médicament que vous prenez pour la soulager. Et les utilisateurs partagent ces données avec les médecins, parfois directement depuis l’application. Cela donne à chacun une image plus complète de la maladie, de ses effets et de la voie à suivre.

Lorsqu’il s’agit de gérer votre polyarthrite rhumatoïde (PR), les choses peuvent vite se compliquer. Essayer de suivre la douleur (quand, où et quelle intensité elle frappe), les nombreux médicaments dont vous pourriez avoir besoin et les déclencheurs qui provoquent une poussée de votre PR – toutes les informations cruciales pour vos soins – peuvent sembler accablants. fois.

L’avènement des applications a rendu les choses plus faciles. Avec l’éclair d’un pouce ou d’un doigt, les utilisateurs peuvent appuyer sur un graphique pour montrer où se situe la douleur ou utiliser une échelle mobile pour détailler l’ampleur de la douleur. Les médecins peuvent désormais avoir une vision beaucoup plus complète des effets de la maladie. Les personnes atteintes de PR ont également une meilleure compréhension. « Cela vous permet de rester présent à ce qui se passe », explique Faircloth. « L’une des choses que j’aime vraiment, c’est de regarder en arrière, combien de jours dans le mois je me suis senti mal, par rapport au nombre de jours où je me suis senti bien. Je peux parfois revenir en arrière et regarder cela et me dire ‘Wow, mars a été un mauvais mois.’ » Vingt-deux jours sur 30 n’étaient pas de bons jours. «

Les fonctionnalités varient d’une application à l’autre. Certains ont des rappels de médicaments, certains vous invitent à entrer, certains ont des liens vers des ressources éducatives et des groupes de soutien, et d’autres peuvent se connecter à des appareils de fitness ou au cabinet de votre médecin. Mais tous vous impliquent dans vos propres soins. Il y a quelques années, Ashley Newton souffrait de PR lors d’un voyage au Mexique, chaud et humide. L’application qu’elle utilisait lui permettait d’ajouter une note décrivant ce qu’elle traversait, ce qui s’est avéré crucial dans son évaluation de santé lors de sa prochaine visite avec son rhumatologue. « Quand je suis revenu chez mon médecin, nous avons pu examiner quelle était ma tendance au cours des trois derniers mois et je pouvais articuler : ‘Voici les types d’activités qui m’ont vraiment causé ces problèmes supplémentaires' », explique Newton, qui a reçu un diagnostic de PR il y a environ 5 ans. « Je pense vraiment que, parce que je suivais et que je pouvais commencer à voir ce modèle émerger… nous pourrions prendre des décisions plus facilement. »