Meilleures applications iPhone payantes:

1 Minecraft, Mojang

2 Attention! Meilleur jeu Charades, Warner Bros.

3 Monopoly, Studio de jeu de marmelade

4 Incredibox, So Far So Good

5 Bloons TD 6, Ninja Kiwi

6 Procreate Pocket, Savage Interactive Pty Ltd

7 Geometry Dash, RobTop Games AB

8 Facetune, Lightricks Ltd.

9 Star Wars: KOTOR II, Aspyr Media, Inc. 10

10 SkyView, Terminal Eleven LLC

Meilleures applications iPhone gratuites:

1 Google Pay: enregistrer, payer, gérer, Google LLC

2 ZOOM, zoom sur les réunions dans le cloud

3 YouTube: regarder, écouter, diffuser, Google LLC

4 parmi nous !, InnerSloth LLC

5 Instagram, Instagram, Inc.

6 Facebook, Facebook, Inc.

7 Messenger, Facebook, Inc.

8 Snapchat, Snap, Inc.

9 Amazon Shopping, AMZN Mobile LLC

10 Gmail – E-mail de Google, Google LLC

Meilleures applications iPad payantes:

1. Procreate, Savage Interactive Pty Ltd

2. Minecraft, Mojang

3. GoodNotes 5, Time Base Technology Limited

4. Notabilité, Ginger Labs

5. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

6. Monopoly Marmelade, Game Studio

7. Geometry Dash, RobTop Games AB

8. Star Wars: KOTOR II, Aspyr Media, Inc.

9. Incredibox, So Far So Good

10. Toca Kitchen 2, Toca Boca AB

Meilleures applications iPad gratuites:

1 parmi nous !, InnerSloth LLC

2 réunions ZOOM Cloud, Zoom

3 YouTube: regarder, écouter, diffuser, Google LLC

4 Disney +, Disney

5 Netflix, Netflix, Inc.

6 Sushi Roll 3D – Meilleur jeu de cuisine, SayGames LLC

7 Roblox, Roblox Corporation

8 Projet Relooking, Bubblegum Games LLC

9 Google Chrome, Google LLC

10 Amazon Prime Video, AMZN Mobile LLC