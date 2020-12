Meilleures applications iPhone payantes:

1. Minecraft, Mojang

2. Attention! Meilleur jeu Charades, Warner Bros.

3. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

4. Monopoly, Marmalade Game Studio

5. Procreate Pocket, Savage Interactive Pty Ltd

6. Incredibox, So Far So Good

7. Geometry Dash, RobTop Games AB

8. TouchRetouch, ADVA Soft GmbH

9. Facetune, Lightricks Ltd.

10. Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar Games

Meilleures applications iPhone gratuites:

1. ZOOM Cloud Meetings, Zoom

2. YouTube: regarder, écouter, diffuser, Google LLC

3. Parmi nous !, Innersloth LLC

4. Instagram, Instagram, Inc.

5. Facebook, Facebook, Inc.

6. Taco Bell – Pour nos fans, Taco Bell

7. Messenger, Facebook, Inc.

8. Rails de toit, vaudou

9. Snapchat, Snap, Inc.

10. Sushi Roll 3D – Meilleur jeu de cuisine, SayGames LLC

Meilleures applications iPad payantes:

1. Procreate, Savage Interactive Pty Ltd

2. Minecraft, Mojang

3. GoodNotes 5, Time Base Technology Limited

4. Notabilité, Ginger Labs

5. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

6. Geometry Dash, RobTop Games AB

7. Monopoly, Marmalade Game Studio

8. Toca Life: Hôpital, Toca Boca AB

9. Cinq nuits chez Freddys, Clickteam, LLC

10. Toca Kitchen 2, Toca Boca AB

Meilleures applications iPad gratuites:

1. Parmi nous !, InnerSloth LLC

2. ZOOM Cloud Meetings, Zoom

3. YouTube: regarder, écouter, diffuser, Google LLC

4. Sushi Roll 3D – Meilleur jeu de cuisine, SayGames LLC

5. Object Hunt, Kwalee Ltd

6. Disney +, Disney

7. Google Chrome, Google LLC

8. Netflix, Netflix, Inc.

9. Roblox, Roblox Corporation

10. Rails de toit, vaudou