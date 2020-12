Google a publié sa liste des meilleures applications pour 2020. Impact Genshin était le meilleur jeu pour les appareils Android, la catégorie des meilleures applications étant dominée par les solutions de travail à domicile – une application pour la santé mentale et le bien-être, un livre de recettes et le package Microsoft Office.











Meilleure application Google Play de 2020 – Loona: Bedtime Calm & Relax

Google a également décerné le prix du meilleur jeu de 2020 à Impact Genshin. Les utilisateurs ont voté pour Bob l’éponge: Krusty Cook-Off, alors que le meilleur jeu compétitif était Brawlhalla, suivi par Écho de balle. Cependant, si nous parlons d’applications en général, Disney + a été élu meilleur de tous.

La catégorie Meilleures applications a également été divisée en plusieurs sous-catégories, et il est évident qu’elles ont toutes été influencées par l’isolement et les verrouillages qui ont marqué 2020. Par exemple, Best Hidden Gem est Cappucino – une plate-forme soignée pour partager des clips audio de deux minutes avec un petit cercle d’amis. Best Everyday Essentials a été remporté par Calmaria «Pour une séance quotidienne de calme-moi».







Meilleurs jeux Google Play de 2020 – Genshin Impact • SpongeBob: Krusty Cook-Off

Google Play a également décerné des prix pour des films, des émissions, des livres et des livres audio. « Jumanji » et « Yellowstone » étaient le film et l’émission les plus vendus; « Midnight Sun » de Stephenie Meyer était le livre le plus vendu, tandis que « The 48 Laws of Power » était le livre audio le plus vendu. Vous pouvez consulter les listes complètes et trouver les liens de téléchargement sur le lien source ci-dessous.

