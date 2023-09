Les meilleures applications de fitness et programmes d’entraînement à domicile

(Getty Images)

Avantages des applications de fitness

Si vous n’avez pas essayé une application de fitness pendant la pandémie de COVID, il n’est pas trop tard pour le faire. Il y a de nombreux avantages à essayer une application de fitness :

Vous avez des centaines, voire des milliers de cours d’exercices à portée de main à tout moment, explique Tami Smith, entraîneur personnel et instructeur de conditionnement physique en groupe, propriétaire de Fit Healthy Momma à St. Augustine, en Floride. Cela rend l’intégration d’une séance d’entraînement plus pratique que jamais.

Vous pouvez utiliser des applications pour suivez vos progrès. En fait, de nombreuses applications décerneront des médailles numériques ou offriront d’autres cadeaux pour vous motiver à continuer à les utiliser, explique Dominique Vonador, utilisateur de l’application de fitness, médecin acupuncteur certifié, fondateur et propriétaire d’Acupuncture and Herbal Solutions à Bradenton, en Floride.

Les applications rendent l’entraînement plus accessible. « Lors de la création d’une nouvelle routine de remise en forme, il est important d’abaisser les barrières à l’entrée et de garder les choses aussi simples que possible. Les applications de conditionnement physique sont si efficaces parce qu’elles font exactement cela », explique Sergio Pedemonte, entraîneur personnel et PDG de Your House Fitness à Toronto.

En plus des applications de fitness, vous pouvez facilement participer à des entraînements à domicile avec des vidéos en ligne et d’autres options.

Choisir la bonne application de fitness pour vous

Avec autant d’applications de fitness disponibles, comment choisir celle qui vous convient le mieux ? Il y a quelques points que vous devez garder à l’esprit :

Coût. Certaines applications sont gratuites, mais d’autres nécessitent un abonnement mensuel. Décidez à l’avance combien vous êtes prêt à payer pour une application de routine d’exercice.

Certaines applications sont gratuites, mais d’autres nécessitent un abonnement mensuel. Décidez à l’avance combien vous êtes prêt à payer pour une application de routine d’exercice. Plaisir personnel. L’exercice que vous aimez est un exercice que vous êtes plus susceptible de faire continuer dans le temps. « En fin de compte, qu’est-ce que vous aimez faire ? » déclare Toril Hinchman, directeur du fitness et du bien-être à l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie.

Des classes. Pensez-vous que vous trouverez les cours en direct plus motivants ? Préféreriez-vous avoir une bibliothèque de cours préenregistrés ? Ou voudriez-vous les deux ?

Durée du cours. Un mélange de cours plus courts et plus longs peut aider à atteindre le point idéal pour de nombreux utilisateurs. « Lorsque les applications proposent uniquement des cours plus longs, certaines personnes se sentent découragées et sautent leur séance d'entraînement ce jour-là parce qu'elles n'ont pas le temps de terminer tout le cours », explique Smith. Elle aime les applications qui incluent des séances d'entraînement de 10 à 15 minutes en plus des séances d'entraînement plus longues pour encourager les gens à bouger quel que soit le temps dont ils disposent.

Communauté. « S'entraîner à la maison peut sembler isolant et ennuyeux, mais de nombreuses applications ont des communautés animées qui peuvent rendre les choses passionnantes », explique Smith. La communauté via ces applications est souvent similaire à celle des sites de médias sociaux, vous pouvez donc partager vos objectifs et vos réalisations et vous encourager mutuellement. Certaines applications proposent également des cours de fitness en groupe en direct afin que vous puissiez ressentir un sentiment de communauté même si vous ne partagez pas le même espace en sueur avec d'autres.

Équipement. L'application nécessite-t-elle un équipement spécifique ? Vous voudrez le savoir à l'avance avant d'investir dans l'application.

Santé physique. Certaines applications proposent des versions modifiées des entraînements ; d'autres peuvent être plus avancés, dit Vonador. Si vous souffrez d'une blessure spécifique ou d'une limitation physique, vous souhaiterez peut-être vérifier si l'application propose des entraînements avec des modifications guidées pour vous. Bien sûr, vous devriez toujours vérifier auprès de votre fournisseur de soins de santé si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à faire de l'exercice en raison d'une blessure ou d'une limitation physique spécifique.

Suivi. Voulez-vous une application qui vous permet de suivre la durée de l'exercice, les poids utilisés, les entraînements terminés ou d'autres informations ? Suivre vos progrès est souvent motivant.

8 meilleures applications de remise en forme

Voici huit des meilleures applications de fitness recommandées par les experts en fitness et via les magasins d’applications. Cependant, il existe tellement d’applications de fitness disponibles qu’il vaut la peine de voir ce qu’il existe d’autre pour trouver votre meilleure forme physique. Les applications présentées ici sont :

Peloton

Coût : 12,99 $/mois, avec un essai gratuit disponible.

Bien que Peloton soit associé au vélo d’entraînement à domicile du même nom, les entraînements proposés sur l’application ne nécessitent pas tous que vous ayez le vélo ou un autre équipement. La boxe, la course à pied, le yoga et bien d’autres types d’entraînements de fitness sont disponibles sur l’application Peloton.

Smith fait l’éloge de la variété des entraînements et des instructeurs « adorables ». Cependant, elle prévient que les utilisateurs peuvent se sentir obligés d’acheter le vélo, le tapis roulant ou le rameur de marque Peloton pour profiter pleinement des entraînements.

Obé Fitness

Coût : 24,99 $/mois, avec un essai gratuit disponible.

Obé Fitness propose une gamme de cours en direct et à la demande, notamment des entraînements sur mesure pour le fitness prénatal, la danse et le yoga sculpt. Il existe également des programmes de formation et, pour ceux qui ont un abonnement annuel, un accès à des cours d’alimentation et de nutrition. Vous pouvez suivre vos progrès et ressentir un sentiment de communauté grâce aux cours en direct.

Tout le monde ne voudra peut-être pas payer les frais mensuels de l’application. Cependant, Obé coûte moins cher avec un abonnement annuel et vous pouvez souvent trouver des codes de réduction en ligne pour réduire les coûts.

Club d’entraînement Nike

Vous n’avez pas besoin de porter une paire de Nike pour vous entraîner sur l’application de l’entreprise. Cette application gratuite combine des exercices de fitness, de renforcement musculaire et de yoga avec des recettes saines pour soutenir davantage vos objectifs. L’application propose également des séances d’entraînement de moins de 20 minutes, ce qui vous permet de participer à une séance d’entraînement même si vous êtes pressé par le temps. Certains entraînements sont dirigés par des athlètes célèbres.

L’application ne permet pas de suivre vos progrès, vous devrez donc le faire vous-même.

Corde croisée

Coût : 59 $/an, essai gratuit disponible.

Prêt à sauter à la corde ? Alors consultez Crossrope, qui propose des entraînements courts, moyens et longs de cardio et de corde à sauter avec poids corporel. L’application fournit également des mots d’encouragement à différents moments lorsque vous utilisez l’application, y compris après une séance d’entraînement. Une fonctionnalité que Vonador aime est de pouvoir écouter sa propre musique tout en utilisant l’application.

Crossrope propose également diverses cordes à sauter à la vente, mais vous pouvez également utiliser l’une des vôtres.

Strava

Coût : gratuit, 7,99 $/mois pour des fonctionnalités supplémentaires.

Strava, une application de course à pied et de cyclisme, permet aux utilisateurs de trouver de nouvelles destinations à explorer pendant leurs entraînements ou de revisiter les itinéraires qu’ils ont déjà empruntés. Strava peut se connecter aux montres de fitness pour suivre les progrès, la fréquence cardiaque et d’autres informations. Il peut également suivre les progrès réalisés dans plus de 30 activités sportives, pas seulement la course à pied et le cyclisme. Si vous vous sentez compétitif, vous pouvez participer à des compétitions amicales avec d’autres utilisateurs. Strava propose également des plans d’entraînement pour la course à pied et le cyclisme, moyennant des frais mensuels supplémentaires. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour vous entraîner en vue d’un 10 km ou d’un semi-marathon.

Transpirer

Coût : 19,99 $/mois, essai gratuit disponible.

Si le développement de la force est votre priorité, alors Sweat est l’une des applications les plus populaires. Co-fondée par l’entraîneur personnel australien Kayla Itsines, l’application comprend une variété d’exercices d’haltérophilie en plus de certains entraînements par intervalles de haute intensité et des entraînements Pilates. Vous devrez préparer les haltères ou les haltères pour effectuer ces entraînements basés sur la force, ou utiliser l’application à la salle de sport en utilisant l’équipement qui s’y trouve.

Entraînement à domicile – sans équipement

Coût : 39,99 $/an, essai gratuit disponible.

Si vous souhaitez développer votre force mais que vous n’avez pas le temps, l’argent ou l’intérêt pour l’équipement de musculation, alors l’entraînement à domicile – sans équipement est une option à considérer. Au lieu d’utiliser du matériel, vous effectuerez des exercices basés sur le poids corporel pour devenir plus fort. Utilisez l’application pour cibler des zones spécifiques de votre corps ou pour un entraînement complet du corps. L’application peut également vous fournir des recommandations personnalisées en fonction de votre âge et de vos objectifs de forme physique.

Glo

Coût : 24 $/mois, essai gratuit de sept jours.

Bien que Glo propose une variété de cours de fitness, il est surtout connu pour ses options de yoga. L’application propose différents types de cours de yoga, notamment la respiration, le kundalini yoga, le hatha yoga et même des tutoriels/vidéos éducatives. L’application comprend également des cours de Pilates et de méditation. Glo pourrait être un bon choix si vous avez une blessure ou une mobilité limitée et que vous souhaitez éviter les entraînements plus difficiles.

Les utilisateurs qui recherchent des entraînements au-delà du travail au sol et du yoga voudront peut-être trouver une autre application.

Le fitness ne se limite pas à l’entraînement

Le fitness ne se limite pas à l’entraînement. La récupération, la pleine conscience et la nutrition sont également importantes, explique Pedemonte. Les applications populaires qui abordent ces composants auxiliaires de la condition physique incluent :

Calme , qui propose des méditations guidées pour aider à soulager l’anxiété, à gérer le stress et à dormir plus profondément. Calm propose également des morceaux de musique pour la concentration, le sommeil et la relaxation.

, qui propose des méditations guidées pour aider à soulager l’anxiété, à gérer le stress et à dormir plus profondément. Calm propose également des morceaux de musique pour la concentration, le sommeil et la relaxation. MonFitnessPal , une application de nutrition qui vous permet de suivre ce que vous mangez et dispose d’une grande base de données sur les aliments ainsi que d’une fonction de numérisation qui garantit que vous suivez vos aliments avec précision, explique Pedemonte. L’application peut également se synchroniser avec d’autres applications de santé que vous pouvez utiliser, notamment FitBit et Apple HealthKit.

, une application de nutrition qui vous permet de suivre ce que vous mangez et dispose d’une grande base de données sur les aliments ainsi que d’une fonction de numérisation qui garantit que vous suivez vos aliments avec précision, explique Pedemonte. L’application peut également se synchroniser avec d’autres applications de santé que vous pouvez utiliser, notamment FitBit et Apple HealthKit. Noom, qui vise à vous aider à comprendre votre comportement en matière d’alimentation. Après avoir répondu à un court quiz, Noom propose de courtes leçons sur la psychologie et les changements de comportement que vous pouvez suivre en 16 semaines. L’application vous connecte également à un coach qui s’enregistrera et vous fournira des messages de motivation.

Plus d’options d’entraînement à domicile

En plus des applications de fitness, il existe d’autres moyens de vous entraîner à la maison :

Entraînements en ligne disponibles via YouTube, les réseaux sociaux et les sites Web d’entraîneurs personnels. Les options d’entraînement en ligne sont infinies. Explorez différentes options d’entraînement qui correspondent à vos capacités, au temps disponible et à vos intérêts d’entraînement. Si vous travaillez avec un entraîneur personnel, celui-ci peut proposer des entraînements très demandés sur son site Web, explique Dani Singer, PDG et fondateur de Fit2Go Personal Training, basé à Baltimore. Les entraîneurs personnels peuvent également proposer des cours virtuels à des heures précises.

Les options d’entraînement en ligne sont infinies. Explorez différentes options d’entraînement qui correspondent à vos capacités, au temps disponible et à vos intérêts d’entraînement. Si vous travaillez avec un entraîneur personnel, celui-ci peut proposer des entraînements très demandés sur son site Web, explique Dani Singer, PDG et fondateur de Fit2Go Personal Training, basé à Baltimore. Les entraîneurs personnels peuvent également proposer des cours virtuels à des heures précises. Entraînements en direct et à la demande en ligne depuis votre salle de sport . Si vous appartenez à une salle de sport mais que vous ne pouvez pas vous y rendre régulièrement, renseignez-vous sur leurs options en ligne. Certaines salles de sport proposent désormais des entraînements virtuels à la demande ou en direct.

. Si vous appartenez à une salle de sport mais que vous ne pouvez pas vous y rendre régulièrement, renseignez-vous sur leurs options en ligne. Certaines salles de sport proposent désormais des entraînements virtuels à la demande ou en direct. Entraînements en réalité virtuelle. Une séance de sport via la réalité virtuelle ? Oui en effet. C’est une autre option potentielle dans la quête de rester en bonne santé et en forme. VZfit, Supernatural et FitXR ne sont que quelques-uns des programmes disponibles pour un entraînement VR.

Conseils d’utilisation des applications et des programmes d’entraînement à domicile

Pour tirer le meilleur parti des entraînements à domicile et des applications, vous devez garder quelques conseils à l’esprit :

1. Essayez une application plus d’une fois. Il n’est pas rare d’essayer un entraînement avec une application et de ne pas l’aimer, ce qui vous amène à penser que ce n’est pas l’application qu’il vous faut, dit Smith. Au lieu de supposer cela immédiatement, donnez un peu plus de temps à l’application et à votre corps pour découvrir ce que vous en pensez vraiment, conseille-t-elle.

2. Planifiez vos entraînements. Certaines applications vous permettent de planifier des cours en direct à l’avance dans l’application. Cela peut être d’une grande aide si vous avez des difficultés avec la responsabilité, dit Smith. Autre option : choisissez votre prochain entraînement à l’avance et inscrivez votre rendez-vous d’entraînement sur votre calendrier.

3. Profitez de tout ce que l’application a à offrir. Les fonctionnalités qui vous permettent d’enregistrer vos séances d’entraînement, de compter les calories et de personnaliser les informations en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de vos habitudes sont particulièrement utiles, explique Pedemonte. Vous en aurez plus pour votre argent, pour ainsi dire, en utilisant tout ce que l’application a à offrir, ce qui est une autre raison pour laquelle l’utilisation de l’application plus d’une fois peut vous donner le temps dont vous avez besoin pour explorer ses options.

4. Ne devenez pas trop dépendant d’une application, prévient Vonador. Parfois, il y aura des problèmes techniques ou des mises à jour qui rendront difficile la fin d’un entraînement. « Il n’y a rien de mal à ne plus utiliser d’application pour simplement profiter d’une course paisible ou d’une routine de musculation impromptue », dit-elle.