Les meilleures années de Hyundai aux États-Unis sont confrontées à un test de la loi sur la réduction de l’inflation

Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images

SAVANNAH, Ga. — Groupe Hyundai Motor connaît ses meilleures années aux États-Unis Le constructeur automobile sud-coréen est passé avec succès des véhicules bon marché et des hamsters dansants à la concurrence de formidables constructeurs automobiles sur le marché américain très rentable. Les marques Hyundai, Kia et Genesis de la société devraient conquérir près de 11 % du marché américain des véhicules neufs cette année, marquant son plus haut niveau depuis l’entrée du constructeur automobile dans le pays en 1986. Il devrait également figurer parmi les meilleurs vendeurs de véhicules électriques cette année. année, suivi uniquement Tesla jusqu’au troisième trimestre. Mais la question de savoir si le quatrième constructeur automobile mondial en termes de ventes l’an dernier peut poursuivre cette séquence de victoires, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, est en cause. En août, les acheteurs de Hyundai ont perdu les crédits d’impôt fédéraux associés à l’achat d’un véhicule électrique en raison de modifications du programme en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden. Les constructeurs automobiles nationaux, y compris les concurrents les plus proches de Hyundai dans le domaine des véhicules électriques — Tesla , Moteur Ford et Moteurs généraux — sont toujours admissibles au crédit. Tous les véhicules électriques de Hyundai sont actuellement importés aux États-Unis, bien qu’il produise plusieurs modèles à essence dans des usines en Alabama et en Géorgie.

Le PDG de Hyundai Motor Co., Jaehoon “Jay” Chang, dans une interview exclusive avec CNBC, a décrit la perte d’incitations comme préoccupante et “un problème très difficile”. Mais il a dit qu’il croyait que le constructeur automobile pouvait poursuivre sa croissance à long terme aux États-Unis, malgré le hoquet à court terme. “IRA, à court terme, cela nous limite dans le choix des clients”, a déclaré Chang à CNBC le mois dernier alors que la société célébrait l’inauguration d’une nouvelle usine de véhicules électriques et de batteries de 5,5 milliards de dollars en Géorgie. “Pour le long terme … nous avons un plan très solide. … Je pense que nous pouvons être compétitifs.” Hyundai, y compris Genesis, et Kia appartiennent à la même société mère basée à Séoul, en Corée du Sud, mais opèrent en grande partie séparément aux États-Unis.

Naviguer dans l’IRA

Hyundai, Kia et d’autres constructeurs automobiles non nationaux ont été des opposants virulents aux nouvelles réglementations sur le crédit d’impôt pour les véhicules électriques en vertu de l’IRA. La loi, adoptée par le Congrès en août, a immédiatement éliminé un crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 $ pour les véhicules hybrides et électriques rechargeables importés de l’extérieur de l’Amérique du Nord et vendus aux États-Unis. Hyundai travaille en étroite collaboration avec des responsables publics aux États-Unis et en Corée du Sud pour modifier la réglementation ou obtenir une exemption pour le constructeur automobile, a déclaré Chang. Les responsables américains ont confirmé que de telles discussions étaient en cours, y compris une réunion la semaine dernière entre la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et le ministre sud-coréen du commerce, Ahn Dukgeun. Hyundai soutient que son investissement en Géorgie – le plus grand projet de développement économique de l’histoire de cet État – devrait compter pour quelque chose dans la voie d’une révision de l’IRA.

Les dirigeants de Hyundai et les représentants du gouvernement inaugurent la nouvelle “Metaplant America” ​​du constructeur automobile dans le comté de Bryan, en Géorgie, le mardi 25 octobre 2022. CNBC | Michel Wayland

Les dirigeants notent également que les États-Unis et la Corée du Sud ont mis en place un accord de franchise de droits pour les véhicules. (Les véhicules construits au Mexique et au Canada sont toujours admissibles aux crédits.) Jose Munoz, président et chef de l’exploitation mondial de Hyundai Motor, a refusé de divulguer un impact financier spécifique associé à la perte des crédits, mais l’a décrit comme un coup dur pour les résultats du constructeur automobile. Steven Center, directeur de l’exploitation de Kia America, a déclaré que les intentions de l’IRA sont bonnes pour l’Amérique, mais qu’elles “ont coupé l’herbe sous le pied de tout le monde”. Crédits EV ou non, les dirigeants ont déclaré que la nouvelle usine de Géorgie, qui a été annoncée des mois avant l’adoption de l’IRA, est le point culminant de la croissance de Hyundai aux États-Unis. Ils ont attribué les progrès à une approche systématique d’amélioration au fil des décennies et à une stratégie décisive pour tout faire. -in sur ses nouveautés ces dernières années. “Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons faire, mais honnêtement, c’est toujours difficile d’être le genre de perturbateur innovant. Mais je pense que jusqu’à présent, j’espère que nous sommes sur la bonne voie pour répondre aux besoins des clients”, dit Chang. “Nous aimons être différents.”

Produits “différents”

Ne cherchez pas plus loin que les nouveaux véhicules de Hyundai pour que l’entreprise prouve qu’elle est “différente”. Les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 au look futuriste du constructeur automobile semblent prêtes à décoller dans l’espace. Pendant ce temps, les SUV Hyundai Palisade et Kia Telluride sont parmi les véhicules les plus demandés au pays depuis leur lancement en 2019.

La Kia EV6 exposée au Salon de l’auto de New York, le 13 avril 2022. Scott Mlyn | CNBC

Les dirigeants ont noté que l’introduction du Telluride et du Palisade, suivis du Kia EV6 et du Hyundai Ioniq 5, étaient des tournants majeurs dans les projets de produits de l’entreprise. “Le Telluride attire des clients plus riches, plus jeunes et mieux éduqués, et ce sont tous des conquêtes. Cela change vraiment la donne”, a déclaré Center, qualifiant les SUV et les VE de “cycles en or” pour Kia. “Nous envisageons plus, et nous allons grandir aussi vite que possible.” Les VUS et les véhicules électriques ont suivi l’entrée surprenante et bien accueillie du constructeur automobile sur le marché du luxe avec la marque Genesis en 2015.. Genesis a obtenu de bons résultats dans les classements influents de Consumer Reports, JD Power et d’autres. Au Salon de l’auto de Los Angeles la semaine dernière, Genesis a remporté des félicitations avec un nouveau véhicule concept décapotable, et sa berline G90 a été nommée Voiture de l’année 2023 par Motor Trend.

Genesis X Cabriolet concept EV Genèse

“Le langage de conception a été le grand différenciateur pour nous”, a déclaré Chang. “Nous allons laisser la liberté au designer.” Même la mini-fourgonnette Kia Carnival de la société – un segment que beaucoup ont abandonné – a été saluée pour son design et ses fonctionnalités de type SUV.

L’ascension de Hyundai

La montée en puissance de Hyundai et de Kia est impressionnante par rapport aux autres constructeurs automobiles non nationaux. “Quand ils sont arrivés, ils avaient la réputation d’être simplement bon marché”, a déclaré Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles chez Consumer Reports. “Au fil des ans, il est passé de bon marché à bon marché pour devenir vraiment très compétitif.” Toyota, basée au Japon, a passé des décennies à développer ses ventes aux États-Unis. Elle est entrée dans l’industrie automobile américaine avec de petites voitures en 1957 et a atteint 10,4 % de part de marché aux États-Unis en 2002, selon des documents publics. C’est maintenant le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes ces dernières années. Hyundai a atteint le seuil de 10% de part de marché aux États-Unis l’année dernière, selon LMC Automotive, environ 10 ans plus vite que Toyota. La société de recherche et de prévision s’attend à ce que la part de marché de Hyundai aux États-Unis culmine à 10,7 % avant de chuter à 9,7 % en 2025, alors que la production de véhicules électriques dans la nouvelle usine de Géorgie devrait commencer. “Je pense que ce que Hyundai, Kia et Genesis ont fait, c’est qu’ils ont vraiment réduit ce laps de temps. Ils sont passés de véhicules bon marché à des véhicules compétitifs au luxe compétitif en un laps de temps relativement rapide”, a déclaré Fisher. Les ventes de véhicules Hyundai et Kia ont augmenté d’environ 61 % depuis 2010 pour atteindre plus de 1,4 million de véhicules aux États-Unis l’année dernière. Malgré une baisse attendue des ventes cette année en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’entreprise devrait toujours gagner des parts de marché.