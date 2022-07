Les meilleures alternatives aux sacs plastiques à usage unique ; Air Canada interdit les animaux de compagnie dans le fret: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Quelle est la meilleure alternative au sac plastique à usage unique ? Ça dépend

Les sacs en plastique à usage unique appartiendra bientôt au passé au Canada. Mais choisir la meilleure alternative n’est pas nécessairement une décision facile pour les consommateurs.

Le défi pour les acheteurs soucieux de l’environnement est que les alternatives aux sacs en plastique à usage unique laissent également une empreinte environnementale.

Le nombre de fois qu’un sac réutilisable est utilisé est un facteur crucial dans la détermination de son empreinte environnementale, un Étude 2020 du Programme des Nations Unies pour l’environnement trouvé.

À l’extrémité inférieure, un sac en papier doit être utilisé quatre à huit fois pour avoir moins d’impact sur le climat qu’un sac en plastique à usage unique. Pendant ce temps, un sac en coton doit être utilisé 50 à 150 fois pour être écologiquement supérieur, selon l’étude.

L’une des meilleures options pour les acheteurs pourrait même être de sauter complètement le sac dans la mesure du possible, a déclaré Tony Walker, professeur agrégé d’études environnementales à l’Université Dalhousie à Halifax.

“Réduire la consommation de tout et n’importe quoi est essentiel car tout nécessite des ressources et de l’énergie pour produire”, a déclaré Walker, qui a conseillé le gouvernement fédéral sur son programme zéro déchet plastique et sa charte sur les plastiques des océans. Lire la suite

Les Canadiens devront trouver des alternatives au sac de caisse d’épicerie omniprésent après que le gouvernement fédéral a annoncé qu’il interdisait certains articles en plastique à usage unique. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Air Canada interdit aux animaux de compagnie de voyager en soute jusqu’à la mi-septembre

Si vous n’avez pas encore fait de demande, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas emmener l’animal de compagnie en vacances cet été si vous voyagez avec Air Canada.

La compagnie aérienne a déclaré mercredi qu’elle avait cessé d’accepter de nouvelles demandes d’animaux de compagnie pour voyager dans la soute à bagages de ses vols jusqu’au 12 septembre, car les principaux aéroports du pays sont confrontés à des retards de voyage, des annulations de vols et des défis logistiques.

Les petits animaux seront toujours autorisés dans les cabines de la plupart des vols, à condition qu’ils puissent s’allonger dans un sac de transport sous le siège devant le passager.

Amener un animal de compagnie en cabine coûtera 50 $ pour les vols au Canada et aux États-Unis (à l’exception d’Hawaï), a indiqué la compagnie aérienne, et 100 $ pour les vols internationaux.

“En raison des retards actuels dans les aéroports, pour la sécurité et le confort des animaux de compagnie, nous n’accepterons pas de nouvelles demandes d’animaux de compagnie voyageant dans la soute à bagages avant le 12 septembre 2022”, a déclaré Air Canada par e-mail en réponse aux questions de CBC News.

Toutes les réservations effectuées précédemment seront honorées, a ajouté la compagnie aérienne. Lire la suite

Les équipages d’American Airlines déchargent un chien de la zone de fret d’un vol arrivant à New York en 2012. Air Canada suspend les nouvelles demandes de transport d’animaux de compagnie dans les soutes de ses avions jusqu’à la mi-septembre. (Mary Altaffe/Associated Press)

Les prix de l’immobilier chutent dans les deux plus grands marchés du Canada. Voici pourquoi

Le prix des maisons a peut-être grimpé en flèche dans une grande partie du Canada pendant la pandémie, mais les développements récents indiquent un marché qui revient sur terre.

Le ralentissement en cours sur les deux marchés de l’habitation les plus chers au Canada s’est poursuivi en juin, de nouveaux chiffres montrant que le nombre de maisons vendues à Toronto et à Vancouver a chuté de plus d’un tiers, et que les prix moyens ont maintenant diminué pendant plusieurs mois d’affilée.

Comme ce fut le cas dans de nombreuses régions du Canada, les prix des maisons à Toronto et dans les environs ont explosé pendant la pandémie de COVID-19, car les taux d’intérêt historiquement bas ont permis aux acheteurs d’étirer leur budget pour acheter des maisons plus chères. Mais cette tendance a brusquement changé de direction en mars, lorsque la Banque du Canada a commencé à relever les taux d’intérêt.

L’impact sur le marché a été presque immédiat, car les ventes et les nouvelles inscriptions ont ralenti, et les guerres d’enchères qui étaient autrefois monnaie courante ont commencé à disparaître, car les acheteurs pouvaient se permettre d’être plus sélectifs.

“Les ventes de maisons ont été touchées à la fois par le défi d’abordabilité présenté par les hausses des taux hypothécaires et par l’effet psychologique selon lequel les acheteurs de maison qui peuvent se permettre des coûts d’emprunt plus élevés ont mis leur décision en attente pour voir où les prix des maisons finissent”, a déclaré Kevin, président du Toronto Regional Real Estate Board. dit Crigger. Lire la suite

Une maison à vendre à Toronto en juin 2022. Les prix de vente moyens des maisons dans la région du Grand Toronto ont chuté de 14 % depuis février. (Esteban Cuevas/CBC)

Que se passe-t-il d’autre ?

Rogers et Shaw disent que les pourparlers de fusion avec le Bureau de la concurrence ne mènent nulle part

L’organisme de réglementation a tenté de bloquer la fusion, arguant qu’elle réduirait le choix pour les Canadiens et entraînerait des factures plus élevées pour les consommateurs.

Certains viticulteurs canadiens affirment que le nouveau programme fédéral atténue le retour d’impôt de 4%

On espère que le programme d’Agriculture Canada signifie que les consommateurs ne paieront probablement pas plus pour l’instant pour couvrir les taxes.

La flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie plonge 71 millions de personnes supplémentaires dans le monde dans la pauvreté (agence des Nations Unies)

Plus de 51 millions de personnes sont tombées dans l’extrême pauvreté au cours des 3 premiers mois de guerre en Ukraine.

