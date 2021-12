Les meilleures adaptations Internet de service de streaming que nous n’obtiendrons jamais

Dans un geste auquel personne ne s’attendait, Paramount + a révélé qu’il adapterait les histoires de Wattpad pour le service de streaming.

C’est vrai. Wattpad. Une communauté d’écrivains en ligne où vous pouvez trouver des fan-fictions sur Doctor Who, Marvel, Breaking Bad et même de vraies personnes, dont Harry Styles et l’ancien président Barack Obama (ne cherchez pas, je vous en prie).

Avec plus de 665 millions d’histoires qui peuvent être écrites et téléchargées par absolument n’importe qui, il est garanti que vous devrez faire quelques recherches pour trouver quelque chose à la fois convaincant et lettré.

Cela dit, si vous êtes familier avec la culture Internet, vous saurez que ce n’est pas la première fois que des histoires de cette plate-forme sont diffusées à la télévision grand public.

Wattpad a lancé son propre studio en 2016 et a connu du succès avec The Kissing Booth sur Netflix et Light as a Feather sur Hulu. Cette récente acquisition par Paramount+ pourrait voir des histoires plus extrêmement populaires telles que Being The Player’s Neighbor d’Avani Galande adapté pour le petit écran.







Les adaptations de fanfiction en général font depuis longtemps partie de certaines des plus grandes franchises que nous ayons vues au cours des dernières décennies. Fifty Shades of Grey est à l’origine une fanfic NSFW Twilight sur des sites tels que fanfiction.net. Il est facile de voir les similitudes de personnalité « ternes comme de l’eau de vaisselle » entre les deux femmes principales.

Ce que tout cela nous dit, c’est que les séries et les films basés sur des fanfics sont de vieilles nouvelles. Alors, quelles autres choses dans la culture Internet peuvent être adaptées ? Où s’arrête la folie ?

Voici quelques sites potentiels qui pourraient être utilisés comme source d’inspiration pour la télé en cas d’accident de voiture, et des suggestions pour les plateformes de streaming sur lesquelles ils s’asseoiraient.

Avis de non-responsabilité : aucun de ces concepts ou collaborations n’est en cours de production, à notre connaissance. Si d’une manière ou d’une autre, ils finissent par se concrétiser, sachez que Tech Advisor a produit le concept avant qu’il ne soit cool.

Vidéo Amazon Prime et Reddit

Amazon Prime Video propose de nombreux originaux comiques, et quelle meilleure façon de se lancer dans un nouveau type de format de contenu qu’avec un panel ? Seulement, au lieu de problèmes politiques ou sociaux, les sujets seront choisis parmi certains des sous-titres les plus bizarres connus de l’homme.

Reddit est l’une des nombreuses fosses de l’enfer sur Internet, et le nombre de forums (également appelés subreddits) parmi lesquels choisir est littéralement infini. Il y a r/OneTrueGod, un subreddit dédié au culte de la star de cinéma Nicholas Cage.







Il y a aussi r/GrandpaJoeHate, un sous-titre dédié à la haine du grand-père bien-aimé Joe de Charlie and the Chocolate Factory. Un utilisateur était tellement attaché à la cause qu’il s’est fait tatouer pour proclamer sa haine pour le personnage d’une manière très… colorée.

Cet Amazon Prime Original inviterait les propriétaires de certains des messages les plus votés sur ces forums et les associerait à des «experts dans le domaine» pour développer leurs sentiments, quel que soit le degré de trivialité du sujet. Préparez-vous à faire fondre votre cerveau.

HBO Max et LinkedIn

HBO Max est peut-être en train de perdre sa liste de nouvelles sorties de films, mais n’ayez crainte. Il y a des histoires encore plus grandes que celles de The Suicide Squad et The Matrix Resurrections. Je parle bien sûr des plus grandes montagnes russes émotionnelles : des publications inspirantes sur LinkedIn.

De la rencontre de milliardaires secrets dans la rue qui ont financé une start-up du bon cœur aux patrons qui ont mis en œuvre une « nouvelle stratégie révolutionnaire » dans leur entreprise, cette série recréera des histoires dans un format épisodique qui sonne aussi bon pour être vrai… peut-être parce qu’ils le sont.

Inversement, il y a des histoires qui peuvent faire sonner quelque chose de banal et peu impressionnant tout le contraire. Prenons l’exemple ci-dessous :

Un rappel attachant pour les parents de se souvenir de la course de l’école #linkedin pic.twitter.com/p8QH2uAT9f – Merde sur LinkedIn (@CrapOnLinkedIn)

19 novembre 2020

Vous ne saurez jamais ce qui vous attend avec cette série d’anthologies, et avec beaucoup de matériel à puiser sur le compte Twitter @CrapOnLinkedIn, cela pourrait être un nouvel aliment de base de HBO Max pour les années à venir.

Netflix et DeviantArt

Vous avez vu Nailed It !, l’émission de pâtisserie qui invite les gens ordinaires aux compétences limitées à recréer des gâteaux et des desserts artistiques très difficiles. Maintenant, Netflix apporte un format similaire – seulement cette fois, il oppose certains des pires utilisateurs de DeviantArt les uns contre les autres.







Je sais que DeviantArt compte en fait des artistes, des designers et des photographes très talentueux. Mais pourquoi mettre en avant les vrais talents, alors qu’à la place on peut faire appel à des artistes qui dessinent comme des enfants de cinq ans ?

Les producteurs de Netflix parcourront le site d’art à la recherche du pire du pire, ce qui en fait le meilleur divertissement – ​​et nous savons à quel point la plate-forme de streaming aime sa télévision poubelle.

Chaque semaine, un fandom différent sera choisi, puis chaque candidat s’affrontera dans trois tâches pour créer sa propre œuvre d’art dans un délai limité. Après tout, à quel point pourrait-il être difficile de créer une bande dessinée croisée Mario et DC en moins d’une heure ?

Ce que je regarde cette semaine

The Witcher est de retour pour une autre saison, juste à temps pour Noël. Et heureusement, cette fois, tous les événements sont dans l’ordre chronologique standard, ce qui rendra les choses beaucoup plus faciles à suivre.

Avec Ciri désormais sous l’aile de Geralt, le couple partit pour Kaer Morhen, la patrie des Witchers. Cependant, en cours de route, les deux se heurteront, feront face à des obstacles et rencontreront de vieux amis, y compris les favoris des fans, Yennefer et Jaskier.

Vous pouvez maintenant regarder la saison 2 de The Witcher sur Netflix. Si vous n’êtes pas inscrit, les abonnements commencent à partir de 5,99 £ / 8,99 $ par mois.