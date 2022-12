Les meilleures actrices et acteurs du sud de l’Inde qui ont rejeté Bollywood

Bigg Boss 16: L’arrogance d’Archana Gautam a atteint un autre sommet et cela peut être vu dans la dernière promo où elle choisit Sumbul Touqeer pour avoir choisi la capitainerie plutôt que le prix en argent de 25 lakhs de roupies. Cette décision de Sumbul ne lui a pas plu et elle l’a fortement critiquée en disant qu’elle n’avait pas le “shakal” de devenir une “Rani” de la maison et qu’elle allait être expulsée de la maison la semaine prochaine.

Sumbul a été nominée par Shalin Bhanot et il y a de fortes chances que l’actrice soit expulsée de la maison car elle ne contribue pas beaucoup à la série selon les créateurs, mais on ne sait jamais que c’est la maison Bigg Boss et yaha kuch bhi Kabhi bhi ho sakta hai.

Kya hoga ghar waalon ka décision jab chunna hoga unhe 25 lakh aur capitanat ke hêtre kisi ek cheez ko? ? Dekhiye #BiggBoss16 Lun-ven raat 10 baje ou sam-dim raat 9 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot#BB16 #Le chef@beingsalmankhan pic.twitter.com/1bTS4VB7r5 BiggBoss (@BiggBoss) 1 décembre 2022

Que signifie #Archana pense à elle ? Temps aa gaya hai @CouleursTV @Le chef archana ko chane k jhad se neeche utarne ka. (@PRIAANKA21) 1 décembre 2022

Archana woh 25 lakh tere le bhi nahi, jaisa bhi game ho sumbul ka au moins wo loyal hai aur abhi tak zaleel ho kar ghar se nikala nahi gaya usko. Et uski shakl tujhse lakh guna mieux hai. 18-19 saal ki umra me usne tumse zyaada naam, paisa aur izzat kamai hai… Avani (@pranalilover) 1 décembre 2022

Pendant ce temps, même Fahmaan Khan veut que Sumbul sorte bientôt de la série si elle n’a pas envie de gagner, il veut soit qu’elle gagne, soit qu’elle quitte la maison bientôt. Fahmaan était entré dans la maison de Bigg Boss pour la soutenir et depuis son entrée dans l’émission Sumbul a définitivement beaucoup changé. Mais est-il trop tard?