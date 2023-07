Les meilleures actrices de télévision mariées à des maris super riches

Vicky Kaushal est éperdument amoureuse de sa femme bien-aimée, l’actrice de Bollywood Katrina Kaif. Le couple se dirige vers une petite escapade romantique le week-end de son anniversaire. Cette vieille vidéo de Vicky des Filmfare Awards 2022 devient virale, où l’acteur de Zara Hatke Zara Bachke est vu recevoir son premier Filmfare Award en tant qu’acteur principal pour Sardar Udham, et il remercie Katrina Kaif pour tout l’amour et la chance qu’elle a apporté dans sa vie. Dans la vidéo, vous pouvez voir Vicky remercier sa femme la plus chère d’avoir fait de lui la personne qu’il est aujourd’hui.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal dédiant son premier prix d’acteur principal masculin à sa femme, Katrina Kaif, et plante un bisou sur sa joue et rend leurs fans fous d’eux.

Vicky parle souvent de sa femme adorée, Katrina Kaif, et dans l’une de ses interviews, il a qualifié son mariage de paratha marié à la crêpe et comment il essaie d’être toujours le mari parfait pour sa femme et fait tout ce qui la rend heureuse, ce qui coûte parfois cher. Parlant de sa vie conjugale avec Katrina, Vicky avait déclaré : « Ça se passe très bien. Je pense que nous nous connectons sur le plan humain plus qu’autre chose. Les émotions sont universelles, alors quand vous trouvez cette personne, quand vous sentez que vous pouvez vraiment être votre vrai moi, alors rien d’autre n’a d’importance. »

Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont été aperçues ce matin à l’aéroport en train de faire une passerelle romantique, et les fans les ont appelées le couple le plus simple et le plus adorable de la ville de clinquant car elles ont été émerveillées par leur simplicité. Katrina fêtera son anniversaire demain, le 16 juillet, et le couple se serait rendu dans leur endroit préféré aux Maldives. Nous avons hâte que le couple partage un aperçu de leurs vacances de rêve.