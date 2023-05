Les meilleures activités secondaires pour les étudiants

Pour les étudiants qui cherchent à gagner de l’argent supplémentaire – peut-être pour compenser la hausse des coûts au cours de leurs années de premier cycle – les bousculades secondaires peuvent fournir une source de revenus supplémentaire. Les bousculades secondaires sont devenues une activité particulièrement lucrative pour la génération Z, dont 59% ont eu un concert parallèle en 2022. Les Gen Zers ont gagné en moyenne 9 537 $ par an grâce à leurs bousculades secondaires, selon un Enquête Zapier de mai 2022. Les étudiants, en particulier, se tournent vers les activités secondaires en raison de leur flexibilité générale, a déclaré M’Chelle Ryan, directrice de Upwork Academy, à CNBC Make It. Académie Upwork est un programme dédié à connecter les étudiants avec des ressources secondaires et professionnelles. « Le travail à la pige vous permet beaucoup plus de liberté et de contrôle sur les heures, le calendrier et les compétences », déclare Ryan. « Et les étudiants recherchent et demandent maintenant des opportunités mieux rémunérées plutôt que ce que nous avions l’habitude de voir dans l’économie traditionnelle des concerts. » Compte tenu des tendances difficiles de l’emploi au cours des dernières années, les bousculades parallèles permettent également aux étudiants de prendre en charge leurs propres sources de revenus, dit Ryan.

Sécuriser les bousculades secondaires dans l’environnement de travail d’aujourd’hui

Un nombre croissant d’Américains âgés de 16 à 22 ans travaillent ou recherchent activement du travail, comme le rapporte le Bureau of Labor Statistics des États-Unis en août 2022. Le nombre d’opportunités d’emploi augmente également, déclare Toni Frana, expert en carrières chez FlexJobs. « Nous avons constaté une augmentation du nombre d’offres d’emploi à distance, à temps partiel et à temps plein, chaque année depuis le début de la pandémie », déclare Frana. « Il existe des opportunités dans un domaine à temps partiel pour les personnes qui cherchent à trouver une source de revenus supplémentaire pendant qu’elles vont à l’université pour aider avec leurs revenus et leurs économies jusqu’à l’obtention de leur diplôme. » Lorsque les élèves amorcent le processus de recherche d’activités secondaires, ils doivent d’abord réfléchir au temps qu’ils sont prêts et capables de consacrer, explique Frana. L’établissement de contraintes de temps et d’horaires personnels aidera les étudiants à mieux naviguer sur les plateformes d’emplois indépendants. « Il est utile qu’un étudiant sache d’abord dans quelle direction il aimerait aller, puis détermine s’il veut travailler cinq heures par semaine, 10, 20 heures par semaine. Faites cet auto-audit pour savoir combien de temps vous avez réellement, de sorte que vous pouvez éviter de vous surcharger avec n’importe quel travail que vous voulez faire », dit Frana. De même, il est important de tenir compte de vos forces et de vos intérêts lorsque vous recherchez le meilleur ajustement pour l’agitation latérale, dit Frana. Ceux qui ont un talent pour l’écriture, par exemple, pourraient être mieux adaptés aux bousculades secondaires basées sur l’édition, tandis que ceux qui se spécialisent dans le design pourraient rechercher des postes avec un penchant artistique. Ryan et Frana ont tous deux partagé leurs réflexions sur les meilleurs bousculades pour les étudiants actuels. Les meilleures options, disent-ils, permettent le travail à distance et une flexibilité maximale des horaires. Voici leur top six :

1. Rédacteur de contenu

Combien ça rapporte: Autour 37 $/heure Les rédacteurs de contenu génèrent du contenu écrit pour les marques, y compris des articles présentant des services et des produits. Cette option d’agitation latérale pourrait convenir aux étudiants qui poursuivent des études en communication, en anglais ou en journalisme.

2. Tuteur de préparation SAT/ACT

Combien ça rapporte: Autour 22 $/heure Pour ceux qui ont de bons résultats aux tests standardisés, le tutorat de préparation SAT et / ou ACT peut être une option lucrative. Le tutorat de test standardisé est également une agitation à distance qui permet une plus grande flexibilité d’horaire, dit Frana.

3. Ambassadeur de marque ou gestionnaire de médias sociaux

Combien ça rapporte : Autour 19 $/heure Les ambassadeurs de la marque s’associent aux entreprises pour promouvoir leur contenu via les médias sociaux. Pour ceux qui aiment les médias sociaux et la création de contenu, les ambassadeurs de marque et la gestion des médias sociaux pourraient être un bon choix, dit Frana.

4. Assistant virtuel

Combien ça rapporte: Autour 34 $/heure ​​Pour ceux qui ont un don pour l’organisation, les concerts parallèles d’assistants virtuels peuvent être une option. Les postes d’assistant virtuel exigent généralement que les étudiants répondent aux e-mails, planifient des réunions, organisent des plans de voyage et suivent les horaires. Les salaires des assistants virtuels varient, mais le poste est éloigné et peut permettre aux étudiants de travailler tout en étant inscrits à des cours.

5. Graphiste

Combien ça rapporte: Autour 32 $/heure Les possibilités d’agitation du côté de la conception graphique permettent à ceux qui ont des compétences créatives et artistiques de visualiser et de créer des graphiques, des illustrations, des logos et des mises en page. Ces concerts peuvent souvent être des opportunités à court terme, offrant aux étudiants une grande flexibilité.

6. Livraison de nourriture