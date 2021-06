Les meilleures activités familiales pour l’été révélées – des pique-niques et parcs à thème à la baignade dans la mer

LA NATATION en mer, les pique-niques et les balades à vélo sont parmi les principales activités que les familles souhaitent vivre cet été.

Les activités de plein air font partie des 50 choses dont les familles prévoient de tirer le meilleur parti après plus d’un an de restrictions.

Getty

Les pique-niques et les balades à vélo sont parmi les principales activités que les familles souhaitent vivre cet été[/caption]

Les autres principales activités à faire cet été comprenaient le lever du soleil (30 %), une excursion dans un parc à thème (28 %) et un voyage par excellence au bord de la mer britannique (24 %).

Il est également apparu que six familles sur 10 souhaitent passer plus de temps de qualité ensemble à l’extérieur cet été, après que profiter de la nature est devenu plus important qu’après le début de la pandémie.

La recherche a été commandée par la marque de crème solaire Soltan, qui s’est associée à la présentatrice de télévision et passionnée de la nature, Helen Skelton, pour inspirer les familles à vivre des aventures alors que les parents planifient des activités pour les enfants cet été.

Helen Skelton a déclaré : « Sortir et profiter de la nature est excellent pour le bien-être physique et mental.

« J’ai toujours été quelqu’un qui a profité au maximum des grands espaces et qui aime l’aventure.

« La recherche montre que les familles veulent profiter au maximum de l’extérieur, mais manquent parfois d’inspiration pour transformer une journée en une aventure vraiment amusante.

Top 50 des activités familiales en plein air à faire cet été selon les parents 1. Faites un pique-nique 2. Regardez le soleil se lever et se coucher 3. Allez dans les parcs à thème 4. Balades à vélo 5. Nager dans la mer 6. Aller dans les réserves naturelles 7. Visiter une ville 8. Sautez dans les vagues 9. Cueillette de fruits 10. Construisez des châteaux de sable 11. Regard étoilé par une nuit claire 12. Allez dans un terrain de jeu d’aventure 13. Champs de foire 14. Jouez dans une pataugeoire 15. Partez à la recherche de créatures dans les piscines rocheuses 16. Creusez d’énormes trous sur la plage 17. Randonnée 18. Camper 19. Enterrez vos jambes dans le sable 20. Observation des oiseaux 21. Jouer au tennis 22. Combats de ballons à eau 23. Glissez sur un toboggan aquatique 24. Jouer au swing ball 25. Caravaning 26. VTT 27. Un safari au Royaume-Uni 28. Jouez sur un château gonflable 29. Glamping 30. Construisez une tanière 31. Sautez dans une rivière 32. Escalade 33. Pêche 34. Partez à la chasse au trésor 35. Chasse aux insectes 36. Jouez sur une balançoire 37. Dépouillement des nuages 39. Snorkeling dans la mer 39. Chasse aux fossiles 40. Bodyboard 41. Kayak 42. Jouez à un grand jeu de rondeurs 43. Pistes de trail 44. Pédalos 45. Construisez des nids pour la faune 46. ​​Faire un parcours d’obstacles 47. Rouler sur des scooters électriques 48. Faire du patin à roues alignées 49. Surf 50. Apprendre un nouveau sport

« Je pense qu’au cours des 18 derniers mois, nous avons épuisé notre banque d’idées, alors je me suis associé à Soltan pour proposer quelques conseils utiles pour aider les parents cet été – de la chasse aux fossiles et des courses d’obstacles à la détection des nuages ​​et des chasses au trésor. »

L’étude a également révélé que près d’un quart avaient l’intention de construire des châteaux de sable sur la plage tout en observant les oiseaux, en construisant une tanière et en partant à la chasse au trésor étaient d’autres aventures que les familles espèrent vivre cet été.

Et le glamping et un safari au Royaume-Uni étaient les principales activités que les familles n’ont jamais pratiquées mais qu’elles envisageraient pour la première fois cette année.

Il est également apparu que 67% des parents ont eu du mal à trouver des idées pour amuser leur enfant depuis le début de la pandémie.

Les résultats viennent après qu’il a été révélé que les recherches de crème solaire sur boots.com ont augmenté de plus de 7 120 % d’une année sur l’autre.

Clare O’ Connor, experte en protection solaire de Boots Soltan, a déclaré : « C’est agréable de voir des gens profiter de l’extérieur et créer de nouveaux souvenirs avec leur famille.





«Au cours de vos aventures, il est important de ne pas oublier de vous protéger, vous et vos petits, car vous êtes tout aussi vulnérable aux incendies au Royaume-Uni qu’à l’étranger.

« Notre message à tous cet été est d’appliquer un écran solaire avec une protection complète SPF 5 étoiles UVA et UVB comme Soltan, lorsque vous profitez de tout ce que les grands espaces ont à offrir. »

Vous pouvez voir Helen Skelton discuter à travers ses meilleurs conseils ici.

Les meilleures activités d’Helen Skelton pour divertir les enfants cet été Devenez un garde forestier – Lorsque vous partez en exploration, observez de plus près la nature qui vous entoure. Avant de sortir, dressez une liste des créatures que vous aimeriez repérer et voyez si vous pouvez toutes les trouver au cours de vos aventures. Créer un parcours d’obstacles nature – Utilisez le paysage qui vous entoure pour créer le parcours d’obstacles ultime. Bracelets nature – Avant de partir à l’aventure, prenez un morceau de masking tape et mettez-le autour de votre poignet, côté collant vers l’extérieur. Une fois que vous êtes dehors, trouvez des morceaux de nature à coller sur le bracelet : brindilles, herbe, pétales tombés. Partez à la chasse à l’arc-en-ciel – Allez vous promener avec votre famille et trouvez quelque chose de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour créer votre propre musée de la faune. Ce pourrait être un pétale rose, de la paille jaune ou une feuille verte. Apprenez à trouver votre chemin avec une carte – Trouvez une carte de la région et commencez par déterminer où vous vous trouvez actuellement sur la carte. Choisissez un point d’arrivée et planifiez votre itinéraire là-bas – n’oubliez pas d’avoir la carte orientée dans la bonne direction. Détection des nuages ​​– Le but du jeu est de voir quelles choses inhabituelles ou inattendues vous pouvez voir dans les nuages. Voyez-vous un serpent, une étoile ou un visage ? Faire de l’art naturel – Lorsque vous sortez, ramassez les feuilles mortes, les pétales et les bâtons et utilisez-les pour faire une photo lorsque vous rentrez chez vous. Construire un radeau de brindilles – Si vous rencontrez une source d’eau comme une rivière ou un lac, construisez un radeau en utilisant des objets que vous trouvez autour de vous et voyez combien de temps il flotte. Partez à la chasse aux fossiles – Partez en expédition dans le temps et découvrez des indices sur la vie secrète des animaux et des plantes du passé. Construire un hôtel pour la faune – Ramassez les branches tombées que vous rencontrez lorsque vous partez en exploration pour construire un repaire d’animaux sauvages que les petits animaux peuvent utiliser pour se protéger et s’abriter.