« Voici une action qui n’est vraiment pas sur les radars de beaucoup de gens, elle a une capitalisation boursière de 1,75 milliard de dollars, et seule une poignée d’analystes suivent fondamentalement cette société », a déclaré Johnson jeudi.

Sanchez a déclaré jeudi que des liquidateurs comme Ross Stores et TJ Maxx se sont bien négociés pendant la pandémie avec une forte croissance, ce qui a fait grimper les valorisations de ces actions. Il y a un stock qui offre toujours « une croissance à un prix raisonnable », at-elle triste.

«Nous cherchons à faire en sorte que la demande refoulée rencontre les stocks invendus et cela nous mène aux liquidateurs», a déclaré Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

Les poids lourds du commerce de détail comme Amazon et Walmart ne sont pas les seuls à pouvoir en bénéficier. «Trading Nation» de CNBC a demandé aux traders quelles actions de détail sous le radar ils surveillaient.

Les mesures de relance en cours, le déploiement des vaccins et la réouverture de l’économie placent les consommateurs dans une humeur dépensière.

« L’action se négocie à 15,5 fois les chiffres à terme, et c’est bien en dessous de ce que certains de ses pairs se négocient comme Abercrombie & Fitch et Gap et Levi », a-t-il déclaré. « Donc nous pensons que c’est en quelque sorte l’un de ces petits joyaux là-bas que… nous pensons que ce devrait être ce que nous achèterions. »

