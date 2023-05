Les mégaprojets brésiliens d’Amazon menacent les ambitions vertes de Lula

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO — Après sa prestation de serment le 1er janvier, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a remonté la rampe menant au palais présidentiel au bras du leader indigène Raoni Metuktire, immédiatement reconnaissable à sa coiffe jaune et à sa lèvre en bois. Mais un important chemin de fer qui accélérerait la déforestation de la terre ancestrale de Metuktire risque d’envenimer les relations entre le leader de gauche et le chef du peuple Kayapó. Et ce n’est que l’un des nombreux mégaprojets qui, selon les militants et les experts, dévasteraient le monde naturel – et sérieusement entacheraient la nouvelle image de Lula en tant que défenseur de l’environnement – s’ils se concrétisaient.

D’autres incluent un projet de forage pétrolier près de l’embouchure du fleuve Amazone ; une autoroute qui traverserait certaines des zones les plus protégées de la forêt amazonienne ; et le renouvellement du permis d’un barrage hydroélectrique géant.

« Lula parle d’environnement, se préoccupe de l’exploitation minière illégale, délimite les territoires indigènes. Il a déjà beaucoup appris, mais doit en savoir plus. Nous sommes toujours très inquiets », a déclaré Alessandra Korap, une dirigeante autochtone du peuple Munduruku qui a récemment remporté le prix environnemental Goldman pour son travail, notamment la lutte contre l’exploitation minière illégale.

Sous le prédécesseur de Lula, Jair Bolsonaro, la déforestation a atteint son plus haut niveau en 15 ans et les restrictions environnementales ont été affaiblies. Le leader d’extrême droite a occupé des postes clés dans des agences environnementales avec des alliés de l’agro-industrie et des officiers militaires. Les droits des peuples autochtones ont été bafoués.

Après avoir battu de justesse Bolsonaro lors des élections de l’année dernière, Lula s’est efforcé de placer la protection de l’environnement et le respect des droits des peuples autochtones au cœur de son troisième mandat. Il a repris avec succès la recherche de dons internationaux pour le Fonds amazonien qui lutte contre la déforestation, a lancé une campagne militaire pour expulser les mineurs illégaux du territoire yanomami, s’est engagé à mettre fin à toute déforestation illégale d’ici 2030 et a redémarré la démarcation des zones autochtones.

Mais Lula fait face à des épreuves difficiles dans les grands projets d’infrastructure. Alors que les opposants les considèrent comme catastrophiques, certains membres du Parti des travailleurs de Lula continuent de les considérer comme essentiels pour créer des emplois et promouvoir la croissance. Et le Brésil, un pays en développement, a une forte demande d’avantages socio-économiques.

Ibama, l’agence environnementale brésilienne, décidera dans les prochains mois d’autoriser ou non le forage dans un secteur près de l’embouchure de l’Amazone. L’approbation conduirait sûrement à des forages dans toute la région, a déclaré Suely Araújo, un ancien chef d’Ibama maintenant spécialiste des politiques publiques à l’Observatoire du climat, un réseau d’organisations à but non lucratif.

« C’est une question de cohérence. Les discours de Lula sur la protection de l’environnement et la crise climatique sont justes. Mais si l’exploration pétrolière s’intensifie, cela signifiera une expansion des combustibles fossiles. Il y aurait une incohérence », a déclaré Araújo.

Pendant les premiers mandats de Lula, les énormes découvertes offshore sont devenues un moyen de financer des programmes de santé, d’éducation et de protection sociale.

« Dans une large mesure, cette vision demeure, ce qui signifie qu’il sera très difficile de persuader le gouvernement d’abandonner des projets stratégiques, même lorsqu’il existe des risques environnementaux sociaux importants », a déclaré Maiara Folly, directrice du CIPO, un groupe de réflexion axé sur le climat. et les relations internationales.

Alors que la production existante devrait culminer dans les années à venir, il existe un vif intérêt à en sécuriser davantage au large de la côte nord du Brésil. C’est un endroit unique et riche en biodiversité, abritant des étendues de mangroves peu étudiées et un récif de corail.

Araújo a déclaré que le projet risquait de provoquer des fuites qui seraient emportées ailleurs par de fortes marées.

Le géant pétrolier Petrobras, géré par l’État, a consacré près de la moitié de son budget d’exploration de 6 milliards de dollars sur cinq ans à la région. Le PDG Jean Paul Prates a déclaré que le premier puits serait temporaire et que la société n’a jamais enregistré de fuite dans le forage offshore.

Le ministre de l’Énergie, Alexandre Silveira, a déclaré en mars que la région était le « passeport pour l’avenir » pour le développement des régions du nord du Brésil. Lula a utilisé le même terme pour décrire les découvertes pétrolières offshore antérieures.

Quatre-vingts organisations de la société civile et environnementales, WWF Brasil et Greenpeace, ont demandé que la licence soit refusée dans l’attente d’une étude approfondie.

Le barrage hydroélectrique de Belo Monte, un colosse de béton sur le fleuve Xingu, a été planifié sous Lula et construit par son successeur, Dilma Rousseff. Les partisans y ont vu un moyen de créer des emplois et d’ajouter de l’électricité au réseau brésilien.

Les populations autochtones et les militants écologistes s’y sont farouchement opposés, et des études montrent que ses effets ont été désastreux. Les organisations de la société civile estiment que des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées et les experts attribuent une flambée de violence locale aux emplois perdus. Un domaine préoccupant est la Volta Grande du Xingu, ou Big Bend, qui a perdu une grande partie de son eau. Cela a causé la disparition du poisson – la base de la subsistance de nombreuses populations autochtones.

Belo Monte est de retour sur l’agenda de Lula, Ibama envisageant de renouveler ou non sa licence. L’agence a rapporté l’été dernier que Norte Energia, le propriétaire du barrage, n’avait pas respecté de nombreuses conditions de sa licence initiale.

Les médias locaux ont déclaré que Norte Energia proposait de distribuer 20 000 reais (environ 4 000 dollars) en compensation à près de 2 000 pêcheurs.

En janvier, des chercheurs de la région ont publié une lettre sur le site Web de journalisme environnemental Sumauma appelant Lula et son administration à enquêter et à punir les crimes et les injustices entourant le barrage.

« Tout gouvernement réellement engagé dans la conservation de l’Amazonie et la lutte contre la crise climatique est obligé de reconnaître les problèmes causés par Belo Monte et de réparer les dommages et les impacts causés », indique la lettre.

Les populations locales exigent le renouvellement du permis uniquement si Norte Energia accepte d’utiliser l’eau d’une manière qui permette de maintenir la vie dans et autour du fleuve.

La licence a été initialement délivrée sous la forte pression du gouvernement de Rousseff, a déclaré Folly. Dans une interview accordée en mars à Sumauma, la ministre de l’environnement de Lula, Marina Silva, a promis que cette fois, « personne ne sera contraint, comme avant, et cela représente un changement total ».

L’autoroute BR-319 relie Porto Velho à Manaus. Il a été abandonné dans les années 1980 après être tombé en désuétude, mais le gouvernement a montré des signes de vouloir le repaver pour faciliter l’exportation des matières premières.

Les écologistes et les scientifiques avertissent que cela pourrait conduire à une déforestation incontrôlée dans la région en augmentant la spéculation foncière et en facilitant l’accès aux accapareurs de terres. Après que Bolsonaro a annoncé qu’une section de la route serait repavée, la déforestation dans les zones voisines a rapidement augmenté, selon l’agence spatiale nationale brésilienne.

Lula a déclaré à Radio Difusora en juin dernier qu’il était favorable à la reconstruction, la qualifiant d’importante pour les économies des États d’Amazonas et de Rondonia. Le président d’Ibama, Rodrigo Agostinho, a déclaré à l’AP en mars que l’agence avait ralenti le processus d’autorisation afin d’analyser attentivement.

Des préoccupations similaires entourent un chemin de fer de 933 kilomètres (environ 580 miles) connu sous le nom de Ferrograo qui déplacerait les céréales du cœur vers la rivière Tapajos pour une éventuelle expédition à l’étranger.

Le projet signifierait moins de camions transportant du soja et du maïs, et donc une réduction des émissions de carbone. Mais cela pourrait aussi signifier une déforestation croissante. Une étude de 2021 de l’Université fédérale de Minas Gerais prévoyait une déforestation de plus de 230 000 hectares sur les terres autochtones de l’État du Mato Grosso d’ici 2035 si elle était achevée.

Le chemin de fer est suspendu dans l’attente d’une décision de justice sur la constitutionnalité d’une loi autorisant l’abattage de forêts dans le parc national de Jamanxim pour faire place à sa traversée.

En janvier, le ministre des Transports de Lula, Renan Filho, a placé Ferrograo parmi les projets prioritaires.