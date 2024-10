Les Mégalithes des Monts de Lacaune et du Haut-Languedoc / Maignial Architectes & Associés

©Benjamin Vidal

+ 23







Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Carrière de pierre

©Benjamin Vidal

Description textuelle fournie par les architectes. La région des Monts de Lacaune, située dans le massif du Haut-Languedoc, est une région riche en histoire, en paysages variés et en patrimoine culturel. Connue pour ses eaux de qualité et son air pur, la région est parsemée de panoramas spectaculaires et de sommets majestueux, comme le Roc des Écus.

©Benjamin Vidal

Axonométrique

A l’époque de la Gaule celtique, cette région était habitée par les Tectosages et conserve un important patrimoine archéologique, notamment des statues-menhirs datant du Néolithique. Ces monuments mégalithiques, caractérisés par leurs figures anthropomorphes, représentent l’une des plus grandes concentrations de statues menhirs d’Europe, offrant un aperçu fascinant des croyances et des pratiques de nos ancêtres.

©Benjamin Vidal

Le projet proposé vise à établir un dialogue entre ces mégalithes antiques et le paysage contemporain. En intégrant des totems de pierre contemporains aux quatre entrées de la région, l’initiative cherche à souligner l’importance de ces marqueurs dans la narration de l’histoire locale. Chaque mégalithe, tout en respectant des principes constructifs issus des formes traditionnelles (menhirs et dolmens), est conçu pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement, indiquant un lieu et racontant sa signification et son histoire spécifiques.

©Benjamin Vidal

Ces micro-architectures de pierre se définissent par deux principes : le menhir : une pierre verticale le dolmen : une structure constituée de pierres verticales supportant une pierre horizontale.

©Benjamin Vidal

©Benjamin Vidal

Les matériaux utilisés, comme le granit et le gneiss, sont des ressources locales, soulignant l’importance de l’artisanat traditionnel dans la région. La construction des mégalithes, réalisés en pierre brute, vise à préserver l’authenticité du paysage et à témoigner de la mémoire créatrice du territoire. Ce choix de matériaux renforce l’identité locale tout en permettant aux structures de s’adapter aux conditions climatiques variées de la région.

©Benjamin Vidal

©Benjamin Vidal

En résumé, cette intervention architecturale vise à créer un voyage narratif qui célèbre l’histoire, la culture et l’environnement des Monts de Lacaune, tout en favorisant un lien avec l’artisanat local et une approche respectueuse de l’architecture et du paysage.