Les méga-riches renouvellent leur appel aux dirigeants mondiaux à Davos pour qu’ils « taxent notre extrême richesse »

“Nous sommes surpris que vous n’ayez pas répondu à une question simple que nous nous posons depuis trois ans : quand va-t-on taxer les richesses extrêmes ?” dit la lettre.

“Notre demande est simple : nous vous demandons de nous taxer, nous, les plus riches de la société. Cela ne modifiera pas fondamentalement notre niveau de vie, ni ne privera nos enfants, ni ne nuira à la croissance économique de nos nations. Mais cela deviendra extrême et improductif. richesse en un investissement pour notre avenir démocratique commun.

Les signataires de la lettre, intitulée «Fier de payer plus“, couvrent 17 pays et incluent l’héritière de Disney Abigail Disney, le scénariste Simon Pegg et Valerie Rockefeller, une héritière de la célèbre famille américaine.

Cela intervient peu de temps après qu’Oxfam a déclaré que les cinq hommes les plus riches du monde avaient plus que doublé leur vaste richesse depuis 2020 et a averti que le monde pourrait avoir son premier billionaire d’ici une décennie.

Dans le même temps, l’association a déclaré lundi que, si les tendances actuelles persistent, la pauvreté ne sera pas éradiquée avant 229 ans.

“Les milliardaires utilisent leur extrême richesse pour accumuler du pouvoir et de l’influence politiques, sapant simultanément la démocratie et l’économie mondiale”, a déclaré Brian Cox, signataire de la lettre Proud to Pay More et acteur qui a joué le milliardaire fictif Logan Roy dans “Succession” de HBO. “

“Il est grand temps d’agir. Si nos élus refusent de s’attaquer à cette concentration d’argent et de pouvoir, les conséquences seront désastreuses”, a ajouté Cox.