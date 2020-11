Les méga-églises californiennes rebaptisées “ clubs de strip-tease familiaux ” pour protester contre les restrictions de Covid-19 de l’État (VIDEOS)

Deux méga-églises ont décidé d’ouvrir les services du dimanche avec des strip-tease blagues sans danger pour le travail, dans une manifestation effrontée contre la fermeture des églises en Californie en raison de la pandémie de Covid-19, tout en laissant les clubs de striptease rester ouverts.

Avant le début du sermon de dimanche, les pasteurs de deux églises ont ouvert avec de courtes routines de danse burlesque, enlevant leurs vestes et jetant même leurs cravates dans le public enthousiaste.

«Les clubs de striptease (pas les églises) sont exemptés des verrouillages de Covid et sont jugés essentiels par notre gouverneur!» a déclaré le pasteur principal de l’église Awaken Jurgen Matthesius sur Instagram. «Nous avons donc décidé que nous sommes maintenant le club de strip-tease familial Awaken!» plaisanta-t-il.

Le pasteur a ensuite roulé avec la blague, clarifiant, «Nous dépouillons le diable de son emprise, de son pouvoir et de son autorité sur la vie des gens!»

Avec Dieu travaillant de manière mystérieuse, un peu similaire a été joué par le pasteur Rob McCoy à Godspeak Calvary Chapel. “C’est insensé!” McCoy a dit plus tard des règles inégales fixées pour les églises et les clubs de strip-tease dans l’État. “L’Amérique ne peut-elle pas voir l’hypocrisie et la stupidité de tout cela?” il a demandé, appelant les règles “tyrannie.”

Les strip-tease ironiques de l’église Awaken et de la chapelle Godspeak Calvary sont intervenus après la décision du 6 novembre de la Cour supérieure de San Diego, qui a permis aux clubs de strip-tease de rouvrir pendant que les églises restaient fermées.

Les Chrétiens de Californie se sont révoltés contre l’interdiction des services religieux en personne pendant des mois. “Il y a un besoin désespéré pour l’église avec la rupture au sein de notre communauté,” Le pasteur principal Matthesius a déclaré à Good Morning San Diego plus tôt ce mois-ci.

