Les médicaments populaires pour perdre du poids augmentent le risque de problèmes d’estomac

Avertissement de blocage de l’estomac

Ce n’est pas le premier rapport faisant état de problèmes gastro-intestinaux liés à ces médicaments, mais c’est l’un des plus importants. La plupart des rapports concernaient quelques personnes souffrant de problèmes d’estomac et d’autres problèmes.

La FDA a annoncé le 28 septembre qu’elle exigerait que les fabricants de médicaments incluent un avertissement concernant les blocages intestinaux sur l’étiquette Ozempic.

Concernant l’iléus, le terme médical désignant le blocage intestinal, « il s’agit d’une autre condition que les utilisateurs d’Ozempic pourraient rencontrer », a déclaré Steven Batash, MD, médecin éminent au Batash Endoscopique Weight Loss Center à New York. Il n’a pas participé à l’étude.

« Il existe quelques affections gastro-intestinales qui sont plus probables chez les personnes utilisant des agents comme Ozempic pour perdre du poids, y compris un effet secondaire plus rare : la gastroparésie, également connue sous le nom de paralysie de l’estomac », a déclaré Batash, gastro-entérologue au centre médical de NYU, à l’hôpital Lenox Hill. , et le New York-Presbyterian Hospital. Le sémaglutide, l’ingrédient actif de ces médicaments, ralentit la digestion dans l’estomac et, dans de rares cas, peut provoquer une gastroparésie, a-t-il expliqué.