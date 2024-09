Les médicaments les plus efficaces contre la migraine révélés par l’examen des données d’essai

Des chercheurs ont évalué l’efficacité de 17 médicaments pour traiter les migraines Crédits photo : fizkes/Shutterstock

Selon une vaste étude d’essais cliniques, une catégorie de médicaments sous-utilisée semble plus efficace pour gérer les symptômes liés à la migraine que des médicaments plus récents et plus coûteux.

Bien qu’ils soient conçus spécifiquement pour traiter les crises de migraine, les médicaments à base de triptans sont utilisés dans moins de 22 % des cas de migraine. À condition que les patients ne présentent aucun problème médical pouvant les provoquer, empêcher leur utilisation, comme les maladies cardiovasculaires, les résultats suggèrent que les gens devraient considérer les triptans à faible coût comme traitement de première intention pour le soulagement de la migraine, dit Andréa Cipriani à l’Université d’Oxford.

« Ce n’est pas une mauvaise idée de rassembler toutes les données et de souligner à nouveau – en particulier aux médecins de premier recours – que si quelqu’un vient consulter avec une migraine et qu’il n’a aucune contre-indication et qu’il a essayé [non-steroidal anti-inflammatory drugs]les preuves sur l’utilisation des triptans sont vraiment très bonnes », déclare Pierre Goadsby au King’s College de Londres, qui n’a pas participé à l’examen.

Les triptans, comme le sumatriptan et l’élétriptan, ont été progressivement autorisés dans le monde entier depuis 1991 et sont désormais disponibles sous forme de comprimés génériques ou de marques commerciales. Cependant, des rapports de cas ont suggéré que les médicaments peuvent déclencher des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux – en particulier chez les personnes présentant des problèmes cardiovasculaires préexistants.

Pour proposer des traitements alternatifs, les laboratoires pharmaceutiques ont développé de nouveaux médicaments appelés ditans et gepants, qui ont un mécanisme d’action similaire à celui des triptans mais évitent les risques cardiovasculaires. Autorisés depuis quelques années seulement, ces médicaments – lasmiditan, rimegepant et ubrogepant – ont un prix élevé. Par exemple, la formulation de lasmitidan déposée par Eli Lilly, Reyvow, se vend au détail à 92,50 dollars le comprimé de 24 heures, contre environ 17 dollars pour l’élétriptan générique.

Les personnes ont également la possibilité de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l’ibuprofène, et des analgésiques, comme le paracétamol, pour contrôler leurs symptômes de migraine.

Bien que des centaines d’études aient été menées sur l’efficacité, la sécurité et les effets secondaires de chacun des nombreux médicaments et classes de médicaments utilisés pour traiter les migraines, il n’y avait pas eu suffisamment de travaux comparatifs entre eux, explique Cipriani. Pour tirer parti de la vaste quantité de connaissances existantes, lui et ses collègues ont analysé 137 essais contrôlés randomisés en double aveugle réalisés dans le monde entier depuis 1991.

Avec un total de 89 445 participants adultes, les essais ont évalué l’efficacité de 17 médicaments oraux en comparaison avec un placebo ou l’un des autres médicaments. L’équipe a jugé les performances des médicaments en utilisant les critères recommandés par l’International Headache Society, notamment la capacité des médicaments à gérer la douleur sur une période de 2 heures ou sur 24 heures après la prise régulière.

Leur résultats Il a été révélé que le médicament le plus efficace pour soulager la douleur au bout de deux heures était le triptan élétriptan, suivi de trois autres triptans : le rizatriptan, le sumatriptan et le zolmitriptan.

L’élétriptan et l’ibuprofène étaient les médicaments les plus efficaces pour soulager la douleur de manière durable jusqu’à 24 heures.

Le lasmiditan, le rimegepant et l’ubrogepant ne se sont toutefois pas révélés plus efficaces pour soulager les signes cliniques de la migraine que le paracétamol et la plupart des AINS – et ils comportaient un risque plus élevé d’effets secondaires, comme des nausées. Par conséquent, ces médicaments devraient être considérés comme des « options de troisième intention », explique Cipriani.

Les résultats suggèrent que certaines personnes pourraient tirer profit du traitement de leurs migraines avec certains triptans. Mais cela ne signifie pas qu’ils constituent la solution idéale pour tout le monde, ajoute le co-auteur Elena Ruiz de la Torre à l’Alliance européenne contre la migraine et les céphalées, à Bruxelles. « La migraine est une maladie très personnelle », dit-elle.

« Il faut vraiment faire ce qui est le mieux pour la personne assise en face de soi », explique Goadsby. Les méta-analyses comme celle-ci ne peuvent pas offrir beaucoup d’informations au niveau personnel, dit-il. « Elles vous renseignent sur une population, mais ce sont des instruments très approximatifs pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau individuel. »