«Je pourrais vous dire que dans ma fraternité à un moment donné, nous avions entre cinq et 10 personnes à qui on avait prescrit ces médicaments et qui ne les prenaient pas; ils leur ont ordonné de les vendre », a-t-il dit. « Et ce n’était pas caché non plus, ils en parlaient dans des discussions de groupe et les amenaient aux réunions de chapitre. »

Cela est particulièrement vrai sur les campus où les fraternités et les sororités et leurs fêtes associées, la consommation excessive d’alcool et la consommation de cannabis sont répandues.

« Notre équipe a montré que les stimulants sur ordonnance sont la seule classe de médicaments sur ordonnance où le nombre de jeunes adultes utilisant sans ordonnance est supérieur au nombre prenant des stimulants sur ordonnance », a déclaré Sean Esteban McCabe, PhD, professeur à l’Université du Michigan. School of Nursing à Ann Arbor, et directeur du Centre pour l’étude des drogues, de l’alcool, du tabagisme et de la santé, connu sous le nom de DASH Center.

Son expérience personnelle avec la drogue a duré toute son expérience universitaire, à commencer par la première année.

« J’ai toujours eu du mal à m’asseoir, à me concentrer et à étudier pour ces projets et examens scolaires intenses. Et vous savez, tout à coup, lorsque vous arrivez à l’université, la charge de travail et l’intensité augmentent tellement… et il existe une solution rapide et facile », a-t-il déclaré.

Les médicaments « vous permettent d’être à la bibliothèque pendant 12, 14, 16 heures d’affilée », a-t-il déclaré. « Ils m’ont permis de faire des choses que je n’aurais jamais pensé pouvoir faire en termes d’engagement envers les études et les universitaires. Et de cette façon, ils étaient en quelque sorte positifs pour ma croissance, pour me montrer que je peux travailler très dur et bien réussir à l’école et réussir.

Arby, qui a demandé à ne pas utiliser son nom de famille pour protéger sa vie privée, n’est pas le seul à croire que ces médicaments ont amélioré ses performances globales. Étude après étude, les résultats scolaires sont la principale motivation de l’utilisation de stimulants non médicaux. UN Enquête 2022 des étudiants fréquentant sept universités à travers les États-Unis ont déclaré qu’ils prenaient ces médicaments parce qu’ils pensaient qu’ils procuraient une meilleure concentration, moins d’agitation, une vigilance accrue, la capacité de suivre les devoirs et qu’ils empêchaient les autres d’avoir un avantage académique.