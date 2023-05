Les médicaments gratuits produisent des économies globales sur les soins de santé dans un essai en Ontario, selon une nouvelle étude

Selon une nouvelle étude, les résultats d’un programme expérimental qui fournit gratuitement des médicaments sur ordonnance à des centaines de personnes en Ontario suggèrent que le fait de couvrir le coût des médicaments génère des économies globales pour le système de santé.

La recherche, publié vendredi dans la revue JAMA Health Forum, ont suivi un total de 747 patients qui ont déclaré que le coût élevé des médicaments les avait obligés à laisser des ordonnances non remplies ou à allonger le temps entre les doses. Environ la moitié ont été choisis au hasard pour que leurs médicaments soient entièrement couverts.

Après trois ans, les chercheurs ont découvert que la fourniture gratuite d’ordonnances à ces patients permettait au système de santé public d’économiser en moyenne 1 488 $ par patient et par an, en aidant à prévenir des événements tels que des visites inattendues à l’hôpital.

« J’ai été surpris par l’ampleur des économies », a déclaré le Dr Nav Persaud, l’un des auteurs de l’étude, titulaire d’une chaire de recherche du Canada en justice sanitaire et médecin membre du personnel du St. Michael’s Hospital de Toronto.

« Il semble que l’élimination des coûts des médicaments permet à la fois d’économiser de l’argent en évitant les hospitalisations, en évitant les visites aux urgences, en améliorant la santé des gens et en résolvant les inégalités en matière de santé – cela rend l’accès à la santé plus équitable. »

L’étude intervient alors que les Canadiens attendent de voir si une loi permettant un régime universel d’assurance-médicaments sera déposée d’ici la fin de 2023, comme promis dans le cadre de l’accord de confiance et d’approvisionnement entre les libéraux fédéraux et les néo-démocrates.

Les 128 médicaments inclus dans la recherche sont parmi les plus couramment prescrits au Canada et sont utilisés pour traiter des affections allant du diabète et de l’hypertension artérielle à la dépression et à la schizophrénie. Persaud a déclaré que ces ordonnances coûtaient généralement entre environ un centime par jour et plus de 1 000 dollars par traitement, le patient type payant entre 30 et 40 dollars par mois.

Les coûts des soins de santé pour les patients concernés ont été calculés à l’aide de données administratives du système ontarien, comptabilisant les dépenses, y compris les visites chez le médecin, les déplacements aux urgences et les tests de laboratoire.

« Cette étude s’ajoute à au moins une colline, peut-être une montagne, des preuves existantes que fournir aux gens un accès gratuit aux médicaments a du sens », a déclaré Persaud.

Des millions de personnes ne remplissent pas leurs ordonnances à cause du coût

Le Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande tous offrent une couverture universelle des produits pharmaceutiques par le biais d’un régime public. Un certain nombre de pays européens, dont la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, offrent une couverture universelle par le biais d’une adhésion obligatoire à l’assurance.

Actuellement au Canada, des dépenses pharmaceutiques limitées sont couvertes par le biais des régimes provinciaux qui sont principalement fondés sur le revenu et axés sur les personnes dont le coût des médicaments est exceptionnellement élevé.

Mais selon le conseil consultatif du gouvernement fédéral sur l’assurance-médicaments, trois millions de Canadiens ne remplissent pas leurs ordonnances en raison du coût, et un autre million a réduit ses dépenses en nourriture et en chauffage pour se payer des médicaments.

Le conseil a noté dans son rapport 2019 que les Canadiens paient actuellement plus par habitant pour les médicaments sur ordonnance que les résidents de tout autre pays, à l’exception des États-Unis et de la Suisse.

« Malheureusement, beaucoup trop de Canadiens meurent prématurément ou endurent de terribles souffrances, sont malades ou ont une mauvaise qualité de vie parce que les médicaments modernes sont hors de leur portée », indique le rapport.

« C’est inacceptable. »

Joshua Timm, un résident de la Colombie-Britannique atteint de diabète de type 1, dit qu’il a du mal à couvrir les coûts de ses médicaments et appareils. (Radio-Canada)

Joshua Timm, 38 ans, qui travaille dans le département des pièces d’un concessionnaire de camions, a déclaré qu’il devait se démener pour obtenir de l’argent chaque fois qu’il devait payer les médicaments et les appareils pour le diabète dont il avait besoin pour rester en vie.

« Je dois surveiller mon compte bancaire, surveiller chaque semaine, pour voir ce que je peux grappiller … juste pour voir si je peux m’en sortir », a déclaré le résident de Pitt Meadows, en Colombie-Britannique, à CBC News.

Avec une hypothèque à payer, des frais de véhicule imprévus et le coût élevé de l’épicerie lié à sa maladie coeliaque, Timm a déclaré qu’il devait souvent se tourner vers ses parents pour obtenir de l’aide.

Le patient diabétique moyen paie environ 25 $ par jour pour couvrir l’insuline, les glucomètres continus et les pompes à insuline, selon la BC Diabetes Foundation.

En Colombie-Britannique, une partie de cette somme est couverte par le régime provincial d’assurance-médicaments, mais elle est assujettie à une franchise qui signifie qu’un patient gagnant le revenu familial médian devrait d’abord payer au moins 2 500 $ en poche .

À l’heure actuelle, Timm utilise un appareil de surveillance continue de la glycémie (CGM), qui suit son taux de glucose toutes les quelques minutes, détectant des chutes dangereuses même lorsqu’il dort. Ces appareils sont couverts par le régime d’assurance-médicaments de la Colombie-Britannique dans certaines circonstances et sont soumis à des franchises.

Mais le capteur CGM que Timm utilise expirera la semaine prochaine, et le coût de 300 $ pour un nouveau sera probablement trop élevé pour son budget.

Il a dit qu’il serait « extatique » que ses frais de médicaments soient entièrement couverts par un régime national d’assurance-médicaments afin qu’il puisse se permettre un CGM.

Les critiques disent que l’assurance-médicaments universelle est trop chère

Il n’y avait aucune mention du projet de loi sur l’assurance-médicaments promis dans le budget fédéral de 2023, même si la date limite du NPD pour en déposer un expire cette année.

CBC News a contacté le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, pour commentaires.

Certains de ceux qui se sont opposés à l’assurance-médicaments publique universelle, y compris l’Institut Fraser et le Fédération canadienne des contribuables affirment qu’un régime universel d’assurance-médicaments financé par l’État serait trop coûteux pour en valoir la peine et affirment que la plupart des Canadiens ont déjà une bonne couverture d’assurance-médicaments grâce à leur emploi ou à des programmes provinciaux.

Des économistes du Fraser Institute ont fait valoir qu’une meilleure approche serait de se concentrer sur la façon d’améliorer l’accès pour ceux qui ont encore du mal à payer leurs médicaments, de préférence en réorganisant les programmes provinciaux.

De nouvelles recherches suggèrent que fournir des médicaments gratuits aux patients peut réduire les visites à l’hôpital et les coûts globaux des soins de santé. (hxdbzxy/Shutterstock)

UN Rapport 2017 du directeur parlementaire du budget a fixé le coût brut d’un régime universel d’assurance-médicaments à 23,7 milliards de dollars d’ici 2021, mais a déclaré que l’augmentation du pouvoir d’achat créée grâce à un régime national réduirait les coûts des médicaments d’environ 4,2 milliards de dollars chaque année.

D’autres recherches d’une équipe de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Toronto ont suggéré que ces économies pourraient être encore plus élevées, à plus de 7 milliards de dollars chaque année .

Aidan Hollis, professeur d’économie à l’Université de Calgary, a déclaré que la recherche ontarienne sur les économies de soins de santé résultant de la fourniture de médicaments gratuits devrait faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il agisse.

Il a décrit la couverture universelle des médicaments comme un élément clé des soins préventifs.

« S’occuper des gens, c’est un peu comme s’occuper d’une maison. Vous devez vous occuper de tout l’entretien, et si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez avec d’énormes dépenses que vous n’aviez pas prévues », a-t-il déclaré.

« Si vous craigniez de payer des médicaments gratuits pour quelqu’un d’autre qui devrait les payer lui-même, le fait est que s’ils ne reçoivent pas ces médicaments, ils finiront à l’hôpital – et puis vous allez payer encore plus. »