Les médicaments de perte de poids populaires peuvent avoir des effets secondaires nocifs

Alors que les symptômes gastro-intestinaux (GI) semblent être les plus courants, une longue liste d’autres a été discutée dans les actualités, sur TikTok et sur les forums en ligne. Ceux-ci incluent le «visage Ozempic», ou le regard décharné que certains obtiennent après avoir pris le médicament, ainsi que la perte de cheveux, l’anxiété, la dépression et la fatigue débilitante.

Mendenall fait partie d’un nombre croissant de personnes partageant des histoires personnelles en ligne sur le médicament amaigrissant Wegovy – et des médicaments similaires – explorant leurs effets secondaires parfois désagréables et potentiellement déchirants.

Les principaux effets secondaires de Mendenall ont été les vomissements, la fatigue et la constipation sévère, mais elle a également constaté des changements positifs : le « bruit de la nourriture », ou l’envie de manger quand elle n’a pas faim, a disparu. Depuis sa première dose il y a 12 semaines, elle est passée de 236 livres à 215.

Mise en garde

L’ingrédient actif de Wegovy, le sémaglutide, imite le rôle d’une hormone naturelle appelée peptide de type glucagon, ou BPL-1, ce qui vous aide à vous sentir bien nourri. Le sémaglutide est utilisé à une dose plus faible sous le nom de marque Ozempic, qui est approuvé pour le diabète de type 2 et utilisé hors AMM pour la perte de poids.

Ozempic et Wegovy sont livrés avec un mise en garde pour les effets secondaires potentiels, les plus courants étant les nausées, la diarrhée, les douleurs à l’estomac et les vomissements.

Avec la popularité croissante du sémaglutide, de plus en plus de personnes obtiennent des ordonnances par le biais de sociétés de télémédecine, renonçant

des consultations plus approfondies, entraînant davantage d’effets secondaires, a déclaré Caroline Apovian, MD, professeur de médecine à la Harvard Medical School et codirectrice du Center for Weight Management and Wellness du Brigham and Women’s Hospital.