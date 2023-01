Les médicaments de perte de poids GLP-1 à la mode sont expédiés dans plus de foyers américains

Les GLP-1 – qui signifie glucagon-like peptide-1 – sont des agonistes des récepteurs qui agissent en imitant les effets de l’hormone GLP-1, en activant les récepteurs GLP-1 à l’intérieur du pancréas et en produisant plus d’insuline à l’intérieur du corps. L’insuline aide à réduire le taux de sucre dans le sang, ce qui peut être utile dans la gestion du diabète de type 2. Il a également été constaté que les GLP-1 aident à perdre du poids car ils permettent aux personnes qui les utilisent de se sentir rassasiées plus longtemps.

Selon Zachariah Reitano, co-fondateur et PDG de la société de télésanté Ro . C’est pourquoi son entreprise a lancé un programme visant à offrir des médicaments GLP-1 et les soins médicaux correspondants aux personnes aux prises avec des problèmes d’obésité ou de perte de poids.

“Je pense que ce que nous sommes capables de faire maintenant, c’est de tirer parti de toute la technologie dont nous disposons pour donner à chacun accès à quelque chose auquel seules quelques personnes ont accès actuellement”, a déclaré Reitano dans une récente interview avec CNBC.

Ro’s Body Program propose un traitement personnalisé pour les GLP-1 et la gestion du poids. Le programme d’un an utilise une combinaison de GLP-1 et de coaching personnel. Dans les essais cliniques, ces médicaments ont aidé les participants à perdre en moyenne 15 % de leur poids en un an.

L’association d’un coaching personnalisé avec les GLP-1 est la clé d’un traitement de perte de poids efficace, a déclaré Reitano, et aide les patients à maximiser leurs résultats.

“Je pense que ce qui est vraiment important, c’est, oui, c’est l’accès aux médicaments… mais une fois qu’ils ont les médicaments, nous voulons leur tenir la main tout au long du processus, et nous avons construit la technologie pour pouvoir le faire à grande échelle. “, a déclaré Reitano.

Avec le programme Ro Body, les participants reçoivent d’abord un diagnostic, saisissent des informations sur leurs antécédents médicaux, les problèmes de perte de poids et d’obésité, ainsi que leur mode de vie et leur régime alimentaire, puis reçoivent un test de laboratoire à domicile pour obtenir des mesures du test de glycémie A1C, cholestérol et la fonction rénale, entre autres paramètres de santé. Sur la base des résultats de leurs tests et d’une consultation initiale, un médecin peut prescrire aux patients de commencer avec une faible dose de GLP-1 qui est lentement augmentée au fil du temps pour atteindre la dose souhaitée.

Diabète, obésité et controverse nationale sur la drogue

Ozempic – la marque de sémaglutide, un agoniste des récepteurs GLP-1, commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 – a récemment fait la une des journaux pour une pénurie à l’échelle nationale alors que son utilisation comme médicament amaigrissant gagnait en popularité. Lorsque Wegovy, la marque de sémaglutide commercialisée pour la gestion du poids, a commencé à connaître des pénuries, certains utilisateurs du médicament se sont vu prescrire Ozempic hors marque, ce qui a rendu le médicament beaucoup plus difficile à trouver. Beaucoup de personnes atteintes de diabète de type 2 qui comptaient sur Ozempic pour le traiter ont dû se démener pour trouver le médicament. Il y a eu aussi rapports de personnes à la recherche d’aide pour perdre du poids se tourner vers plusieurs autres solutions médicamenteuses en raison de la difficulté à trouver des médicaments GLP-1.

L’obésité et le diabète de type 2 affectent un grand nombre d’Américains. Selon le CDC, le taux d’obésité chez les adultes aux États-Unis était de 41,9 % en 2017, et environ une personne sur 10 aux États-Unis souffrent de diabète de type 2. Reitano a déclaré qu’il est important de reconnaître à la fois l’obésité et le diabète comme des maladies qui méritent un traitement approprié.

“Je pense que ce que nous allons réellement voir au cours des 5 à 10 prochaines années est une approche centrée sur le poids de la santé métabolique”, a déclaré Reitano, qui a noté dans une interview ultérieure avec “Mad Money” de CNBC jeudi soir que son père l’expérience personnelle avec les médicaments GLP-1 a été un facteur de motivation pour sa décision d’affaires. “J’ai vu que les BPL avaient un impact énorme sur mon père”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré à Jim Cramer de CNBC que les injections une fois par semaine font trois “choses très, très importantes” en matière d’obésité. Ils aident à réguler les niveaux de sucre; ils aident à réguler l’appétit; et ils ralentissent le passage des aliments de l’estomac à l’intestin grêle. Cette combinaison de contrôles a aidé les patients des études cliniques à perdre en moyenne 15 % de leur poids corporel sur un an.

Novo Nordisk, le fabricant d’Ozempic et de Wegovy, a déclaré à NBC News en dernier la semaine la société connaît toujours des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui dureront tout au long du mois, bien que l’accès à certaines doses d’Ozempic pour les patients atteints de diabète de type 2 se soit amélioré.

Le médicament GLP-1 Wegovy pour les problèmes de poids ou l’obésité est approuvé pour les personnes ayant un IMC supérieur à 26 et des comorbidités, ou celles ayant un IMC supérieur à 30.

Une nouvelle approche en temps réel de la gestion du poids

Reitano a déclaré que cela ne devrait pas être un scénario impliquant la gestion du diabète de la perte de poids et cela changera au cours de la prochaine décennie.

“Si nous considérons l’obésité comme une maladie, et que nous nous concentrons tous les deux sur sa prévention, mais une fois que cela se produit, la traiter et la traiter comme une maladie, je pense que nous allons voir une approche entièrement différente”, a-t-il déclaré.

Reitano a déclaré que le programme de gestion de la perte de poids et de l’obésité s’inscrit dans l’objectif plus large de son entreprise de changer la façon dont les patients reçoivent des soins médicaux et atteignent leurs objectifs de santé, des visites chez le médecin à la pharmacie et à la gestion continue des problèmes de santé.

“Les soins de l’obésité de haute qualité en sont une partie importante”, a-t-il déclaré à Cramer. “Les patients ne peuvent pas simplement recevoir ces médicaments et être laissés à eux-mêmes.”

En plus d’expédier le médicament GLP-1 au domicile d’un patient, le programme Ro Body suit les patients en temps réel avec une surveillance à distance. Cela est facilité par une balance intelligente connectée au cellulaire également envoyée au patient qui suit le poids et envoie des données à une application afin que les professionnels de la santé puissent modifier les dosages des médicaments pour s’assurer que le patient reçoit la bonne dose pour obtenir les résultats de perte de poids qu’ils vouloir. Les patients reçoivent également un coaching individuel avec des infirmières sur une période d’un an et jusqu’à 24 visites de télésanté avec un médecin.

“La rapidité avec laquelle nous pouvons communiquer avec les patients, mettre à jour leurs plans et être vraiment là pour eux et les guider tout au long de cette expérience, et faire en sorte que cela serve de complément très fort à leurs soins primaires globaux, est l’une des choses que je pense que nous Je suis vraiment excité”, a déclaré Reitano lors d’une récente interview téléphonique avec CNBC.

Le prix de ces médicaments, cependant, est un problème, Wegovy coûtant jusqu’à 1 700 $ par mois sans assurance. Reitano a déclaré que Ro aide à guider les individus tout au long du processus d’assurance et à obtenir ces médicaments au prix le plus bas, mais il a concédé dans son interview “Mad Money” que la tarification dans ce créneau pharmaceutique “peut être difficile pour les patients”.

Le programme Ro Body est le dernier ajout aux offres de soins de santé de Ro. La société, qui s’est classée n ° 38 sur la liste CNBC Disruptor 50 de 2022, a commencé par vendre des produits de soins de santé pour hommes, aidant à traiter des problèmes tels que la dysfonction érectile et la perte de cheveux, et s’est depuis étendue pour fournir plusieurs services à domicile, y compris pharmaceutiques et traitements de fertilité.