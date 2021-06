Les médicaments courants contre l’hypertension rappelés par crainte que l’ingrédient « augmente le risque de cancer »

Les médicaments courants contre l’hypertension ont été rappelés par crainte d’être contaminés par une substance pouvant augmenter le risque de cancer.

Le régulateur britannique des médicaments a publié aujourd’hui un rappel de 31 lots de produits contenant de l’irbésartan et de deux lots de produits contenant du losartan.

L’ibésartan est largement utilisé pour traiter les problèmes de tension artérielle Crédit : Alamy

Le losartan est également couramment utilisé en Grande-Bretagne pour les personnes souffrant de problèmes de tension artérielle. Crédit : Alamy

Si vous êtes inquiet, vous pourriez être affecté par cela, contactez votre médecin – mais n’arrêtez pas de prendre votre ordonnance car cela peut être dangereux.

La MHRA a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure de précaution et qu’il n’y a aucune preuve qu’un préjudice ait été causé aux patients.

Il s’agit d’un rappel uniquement pour les pharmacies et les grossistes et non au niveau des patients. Les numéros de lot concernés peuvent être trouvés ici.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « La sécurité des patients est notre mot d’ordre.

« Nous rappelons des lots de certains produits contenant du sartan par mesure de précaution pendant que nous poursuivons notre enquête.

« Il est important que les professionnels de santé vérifient leur stock à mettre en quarantaine et renvoient ces lots.

« Si vous avez pris l’un des produits concernés, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’arrêter tout traitement – ils peuvent répondre à toutes vos préoccupations et peuvent vous conseiller sur la meilleure marche à suivre. »

Les rappels précédents de ces types de produits en 2018 et 2019 font partie d’une enquête en cours.

La MHRA travaille avec d’autres organismes de réglementation des médicaments sur cette question.

Si votre tension artérielle est trop élevée – ce qu’on appelle l’hypertension -, cela exerce une pression supplémentaire sur vos artères (et votre cœur) et cela peut entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Dans la plupart des cas, plus votre tension artérielle est basse, plus vous augmentez.

Cependant, si vous ressentez des symptômes d’étourdissements, de nausées, d’évanouissements et de déshydratation, l’hypotension artérielle peut être un problème.

Si vous ressentez l’un de ces symptômes, il est préférable de consulter votre médecin généraliste.