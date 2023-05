Les médicaments contre l’obésité et la chirurgie contribuent à une perte de poids supplémentaire : étude

11 mai 2023 – Ce sont deux façons populaires de perdre du poids. Les médicaments anti-obésité comme le sémaglutide (Wegovy) et le liraglutide (Saxenda) sont si demandés que les fabricants de médicaments signalent parfois des pénuries. Et la chirurgie de la manche gastrique – une procédure qui réduit la taille de l’estomac jusqu’à 80% – reste l’intervention la plus courante pour perdre du poids.

La recherche montre que les deux stratégies peuvent réduire le poids corporel total, mais on sait peu de choses sur ce qui se passe lorsque vous les combinez.

Est-il préférable de prendre d’abord des médicaments pour perdre du poids, puis de réduire la taille de l’estomac – ou l’inverse ? Si vous allez faire les deux, combien de temps devez-vous attendre ?

Les enquêteurs commencent à répondre à ces questions et à d’autres qui pourraient aider les 42% d’Américains obèses.

Selon une étude de Semaine des maladies digestives (DDW) 2023. DDW est une réunion internationale de médecins gastro-intestinaux, d’infirmières et d’autres prestataires qui a accueilli 13 000 participants virtuels et en personne cette année.