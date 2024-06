Les médicaments contre le TDAH améliorent la fonction cognitive à long terme

Résumé: Un traitement à long terme avec des médicaments stimulants (méthylphénidate) et non stimulants (atomoxétine) améliore considérablement les fonctions cognitives des personnes atteintes de TDAH. L’étude met en évidence des améliorations de l’attention, de l’inhibition, du temps de réaction et de la mémoire de travail, qui sont essentielles à la performance scolaire et professionnelle.

Cette recherche souligne l’importance de considérer la fonction cognitive parallèlement au traitement comportemental du TDAH. Les résultats offrent de nouvelles perspectives sur l’efficacité de l’utilisation chronique de médicaments dans la gestion des symptômes du TDAH à long terme.

Faits marquants:

Les médicaments stimulants et non stimulants améliorent les fonctions cognitives des patients atteints de TDAH. L’étude a révélé des améliorations significatives de l’attention, de l’inhibition, du temps de réaction et de la mémoire de travail. Il a été démontré que l’utilisation de médicaments à long terme est aussi efficace qu’une utilisation à court terme pour améliorer la cognition.

Source: King’s College de Londres

Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus répandus et peut persister jusqu’à l’âge adulte dans la majorité des cas.

Le TDAH est associé à des déficits des fonctions cognitives, en particulier des fonctions exécutives telles que l’inhibition motrice et d’interférence, l’attention soutenue, la mémoire de travail, le timing, la vitesse psychomotrice, la variabilité du temps de réaction et la commutation.

Il s’agit du premier article de méta-analyse des effets chroniques des médicaments sur la cognition dans le TDAH, examinant l’attention, l’inhibition, le temps de réaction et la mémoire de travail. Tous ces aspects peuvent affecter les performances académiques à l’école et les performances professionnelles des adultes.

« Les résultats de cette méta-analyse offrent des opportunités pour explorer davantage l’utilisation de stimulants et de non-stimulants dans le traitement du TDAH. La découverte que la fonction cognitive était comparativement améliorée lors d’un traitement à long terme avec et sans stimulant a des implications sur les performances scolaires et professionnelles des enfants et des adultes.

« Il s’agit d’un aspect important du traitement du TDAH, parallèlement au comportement, car les enfants ont particulièrement tendance à présenter des problèmes de mémoire de travail et d’attention, qui peuvent entraîner de mauvais résultats scolaires.

« L’accent peut être mis sur les améliorations comportementales, mais la fonction cognitive est un élément important de la compréhension et du traitement du TDAH », a déclaré le professeur Katya Rubia, département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, King’s IoPPN.

La méta-analyse montre pour la première fois que le méthylphénidate chronique et l’atomoxétine ont des effets comparables sur l’amélioration des fonctions exécutives chez les personnes atteintes de TDAH lorsqu’ils sont pris sur une période plus longue. Pour les deux médicaments, le meilleur effet a été l’amélioration de l’attention.

Une méta-analyse précédente a examiné les effets d’une dose unique, mais cela n’est pas aussi significatif sur le plan clinique que sur une période plus longue, qui reflète une administration plus typique des médicaments.

Auparavant, les stimulants étaient considérés comme le traitement le plus efficace pour améliorer la cognition, mais cela montre que le traitement non stimulant est comparable à long terme.

À propos de cette actualité sur la recherche sur le TDAH, la cognition et la psychopharmacologie

Auteur: Katya Rubia

Source: King’s College de Londres

Contact: Katya Rubia – King’s College de Londres

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Les effets de l’administration chronique de médicaments stimulants et non stimulants sur les fonctions exécutives dans le TDAH : une revue systématique et une méta-analyse» par Katya Rubia et al. Examens des neurosciences et du biocomportemental

Abstrait

Les effets de l’administration chronique de médicaments stimulants et non stimulants sur les fonctions exécutives dans le TDAH : une revue systématique et une méta-analyse

Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) est associé à des déficits des fonctions exécutives qui sont améliorés par les médicaments. Cependant, les méta-analyses des effets stimulants sur la cognition ont principalement testé les effets d’une dose unique, et il n’existe pas de méta-analyse des effets non stimulants.

Cette revue systématique et méta-analyse ont testé les effets à long terme cliniquement plus pertinents du méthylphénidate (20 études ; minimum 1 semaine) et de l’atomoxétine (8 études ; minimum 3 semaines) sur le temps de réaction, l’attention, l’inhibition et la mémoire de travail, en recherchant des articles. sur PubMed, Embase, Ovid MEDLINE et PsycINFO.

La méta-analyse de 18 études portant sur 1 667 sujets a montré que le méthylphénidate était supérieur au placebo dans tous les domaines cognitifs avec des tailles d’effet faibles à moyennes (Hedges g de 0,34 à 0,59).

La méta-analyse de l’atomoxétine comprenait 7 études portant sur 829 sujets et n’a montré aucun effet sur la mémoire de travail, mais des effets supérieurs dans les autres domaines avec des tailles d’effet moyennes à grandes (g de Hedge de 0,36 à 0,64). L’analyse de méta-régression n’a montré aucune différence entre les médicaments sur les effets cognitifs.

Les méta-analyses montrent pour la première fois que le méthylphénidate chronique et l’atomoxétine ont des effets comparables sur l’amélioration des fonctions exécutives chez les personnes atteintes de TDAH.