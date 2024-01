Les médicaments contre l’anxiété pour les enfants sont-ils sans danger ? Le guide du parent anxieux

Même si la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique pour notre bien-être général, les soins de santé mentale, en particulier les médicaments, suscitent encore beaucoup de stigmatisation. Mais la vérité est que les médicaments peuvent être un outil crucial pour les personnes de tous ages qui souffrent d’anxiété et/ou de dépression – et, oui, cela inclut les enfants et les adolescents.

Ainsi, si votre tout-petit souffre d’anxiété, vous vous demandez peut-être si les médicaments pourraient lui être bénéfiques, que ce soit comme pont situationnel à court terme ou comme option de traitement à long terme. Même si le médecin de votre enfant recommande des médicaments, vous pourriez vous poser des questions compréhensibles : sont-ils sans danger ? Y a-t-il des effets secondaires potentiels ? Sont-ils addictifs ?

Nous avons discuté avec une infirmière praticienne psychiatrique, qui a répondu à toutes vos préoccupations concernant les médicaments contre l’anxiété et les enfants. Et le TL;DR est le suivant : il n’y a aucune honte à demander des soins pour votre enfant, quelle que soit sa forme.

Les médicaments conviennent-ils à mon enfant ?

Comme c’est le cas pour de nombreuses questions parentales, il n’existe vraiment pas de réponse unique aux soins de santé mentale, comme Keith Carter, DNP, PMHNP-BC, fait remarquer. Carter, qui travaille avec des patients âgés de 5 ans et plus au Soulagement de la santé mentalenote que commencer le traitement peut être une décision « complexe » pour les parents, quel que soit le scénario spécifique ou l’enfant en question.

“Il est important de prêter attention à certains signes pouvant indiquer des problèmes d’anxiété”, dit-il. “Si vous remarquez que votre enfant éprouve constamment une inquiétude intense, de l’agitation, de l’irritabilité ou des difficultés de concentration – et que ces symptômes ont un impact significatif sur sa vie quotidienne et ses relations – cela pourrait indiquer que les médicaments pourraient être bénéfiques.”

Carter ajoute qu’il est « crucial de considérer la durée et la gravité des symptômes d’anxiété. S’ils persistent au fil du temps et interfèrent avec la capacité de votre enfant à participer à des activités normales ou à socialiser avec ses pairs, il pourrait être intéressant d’explorer des options de soutien supplémentaires. »

À quoi doit-on s’attendre ?

Pour les enfants et les adolescents, les options non pharmacologiques comme la thérapie seront explorées en premier, mais « en cas d’inefficacité, les médicaments peuvent faire partie d’un plan global », explique Carter. “Maintenez une communication ouverte avec les prestataires de soins de santé, discutez des avantages et des risques potentiels et participez activement aux décisions concernant le bien-être de votre enfant.” De manière générale, les soins de santé mentale sont un marathon et non un sprint, ce n’est donc jamais aussi simple que de prendre une seule pilule et de dissiper toute anxiété pour toujours.

Carter dit que « les médicaments pourraient être envisagés pour les enfants dès l’âge de 6 ans et au-delà, en particulier lorsque les symptômes d’anxiété nuisent de manière significative à leur fonctionnement et à leur bien-être et que d’autres interventions ont été essayées (par exemple, thérapie, conseils, ajustements du mode de vie). Les enfants plus jeunes peuvent recevoir des interventions comportementales et une thérapie comme approche de première intention. Cependant, chaque cas est unique et les décisions concernant les médicaments doivent être prises sur une base individuelle.

Les parents, les tuteurs et l’enfant collaboreront tous étroitement avec les prestataires de soins de santé. Il est donc très important d’écouter et de soutenir votre enfant à chaque étape du processus.

OK, donne-moi les choses sérieuses.

Plusieurs types de médicaments peuvent aider les enfants aux prises avec l’anxiété, explique Carter. Les deux types les plus courants sont les ISRS (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) et les SNRI (inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline), qui agissent tous deux en augmentant les neurotransmetteurs qui améliorent l’humeur dans le cerveau.

Les ISRS couramment prescrits pour traiter l’anxiété chez les enfants et les adolescents comprennent :

Zoloft (sertraline)

Prozac (fluoxétine)

Luvox (fluvoxamine)

Paxil (paroxétine)

Celexa (citalopram)

Lexapro (escitalopram)

Les IRSN couramment prescrits pour traiter l’anxiété des enfants et des adolescents comprennent :

Effexor XR (venlafaxine ER)

Cymbalta (duloxétine)

Carter ajoute que la buspirone, un autre type de médicament contre l’anxiété qui aide à équilibrer les neurotransmetteurs dans le cerveau, est également parfois prescrite aux enfants et aux adolescents.

“Bien que ces médicaments puissent gérer efficacement l’anxiété, les considérations de sécurité sont primordiales”, ajoute-t-il. “Les effets secondaires potentiels tels que les nausées, les étourdissements, l’insomnie et les modifications de l’appétit doivent être surveillés. Des évaluations et des ajustements réguliers du médicament peuvent être nécessaires. Une communication ouverte entre les parents et les prestataires de soins de santé est cruciale pour répondre aux préoccupations et garantir que la santé mentale de l’enfant est bien surveillée. tout au long du processus de traitement.

Bien que les effets secondaires soient fréquents (et peuvent être désagréables), Carter affirme qu’ils se dissipent souvent avec le temps, “généralement au cours des premières semaines”. De plus, « il existe un risque potentiel de augmentation des pensées suicidairesen particulier lors du démarrage ou de l’ajustement de la posologie, ce qui nécessite une surveillance étroite, en particulier chez les personnes plus jeunes. » Les parents et les tuteurs devront communiquer dès que possible tout effet secondaire préoccupant au prestataire de leur enfant, peu importe leur ampleur ou leur ampleur.

Les médicaments sont-ils une option de traitement à vie ?

Comme pour toute autre chose, selon Carter, les besoins de chaque enfant varient. “Les médicaments font souvent partie d’une approche globale, apportant un soulagement immédiat tout en s’attaquant aux problèmes sous-jacents”, dit-il. “Une fois que les symptômes sont gérés pendant une période de temps particulière, généralement 6 à 12 mois, les prestataires de soins de santé peuvent envisager d’effectuer un essai sans médicament. Les médicaments peuvent être remplacés par d’autres soutiens comme une thérapie ou la capacité de l’enfant à utiliser des outils d’adaptation pour gérer l’anxiété.”

“Pour certains enfants souffrant d’anxiété chronique, une utilisation à long terme pourrait être envisagée, mais des évaluations régulières garantissent la nécessité continue du traitement”, poursuit-il. “La décision implique une collaboration entre les prestataires de soins de santé, les parents et l’enfant, garantissant que le plan de traitement s’adapte à l’évolution de leurs besoins.”

Que se passe-t-il avant les médicaments ?

Les médicaments constituent généralement une option de traitement de dernière intention pour les enfants et les adolescents. Alors, quelles mesures non pharmacologiques peuvent aider à minimiser l’anxiété lorsque votre enfant est en difficulté ? Carter suggère :

“Créer un environnement familial favorable et ouvert est crucial. Les parents peuvent écouter activement les préoccupations de leur enfant, valider leurs sentiments et travailler ensemble à la résolution de problèmes. Établir une routine quotidienne prévisible et structurée peut procurer un sentiment de sécurité aux enfants, réduisant ainsi l’incertitude. et l’anxiété.”

“Donner la priorité à l’hygiène du sommeil, limiter le temps passé devant un écran, maintenir une alimentation équilibrée et favoriser des liens sociaux positifs contribuent au bien-être général.”

« La collaboration avec les écoles pour créer un environnement stimulant est essentielle. Cela peut inclure des hébergements, des groupes de soutien ou des ressources supplémentaires. »

“La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) s’est révélée efficace, aidant les enfants à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs associés à l’anxiété.”

“Les techniques de pleine conscience, notamment la méditation et les exercices de respiration profonde, favorisent la régulation émotionnelle.”

“Une activité physique régulière, comme le sport ou le yoga, peut avoir un impact positif sur l’humeur et l’anxiété.”

Tous ces ajustements et techniques de style de vie constituent une « approche holistique et individualisée de la santé mentale d’un enfant », selon Carter, qui lui permettra de savoir toute sa vie comment prendre soin d’eux-mêmes et de leurs besoins.

Avec ou sans médicaments, aider votre enfant à développer un arsenal d’outils dans sa boîte à outils en santé mentale est une voie incroyable pour lui et pour vous. Moins il y a de honte, de stigmatisation et de secret autour de la santé mentale, mieux c’est pour tous de nous.