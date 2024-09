Les médicaments contre la maladie de Crohn peuvent augmenter le risque de mélanome

Il n’existe pas suffisamment de preuves pour affirmer avec certitude lequel présente un risque plus élevé, mais les inhibiteurs du TNF présentent probablement un risque moindre que la mercaptopurine.

Cher Dr Roach : Je suis un homme de 67 ans en bonne forme physique. Je suis atteint de la maladie de Crohn et je prends un comprimé de mercaptopurine depuis huit ans. C’est le seul médicament que je prends et si je mange des aliments fades, que je fais de l’exercice et que je contrôle mon stress, je me sens bien.

J’étais chez le dermatologue et elle a dû faire des biopsies de trois mélanomes possibles. L’un d’eux doit être retiré et elle a envoyé un e-mail à mon gastro-entérologue me recommandant d’arrêter de prendre de la mercaptopurine. Mon gastro-entérologue m’a recommandé soit de l’infliximab, soit de l’adalimumab-atto.

Pensez-vous que la mercaptopurine provoque le cancer de la peau et si oui, quelle nouvelle prescription recommanderiez-vous ? Je ne veux pas changer de médicament si je n’y suis pas obligé.

GG

La situation est compliquée parce que les personnes atteintes de la maladie de Crohn présentent un risque accru de mélanome, même sans les effets des médicaments qui modulent le système immunitaire, comme les trois médicaments que vous avez mentionnés.

Il est vrai que la mercaptopurine augmente le risque de cancer de la peau, qu’il s’agisse de mélanomes ou de cancers non mélanocytaires. Mais ces médicaments ne sont pas à l’origine du cancer de la peau. Le principal facteur de risque de cancer de la peau est la lumière du soleil, qui endommage l’ADN des cellules cutanées et prédispose les personnes au cancer. Le corps dispose de systèmes pour réparer l’ADN, et ceux-ci peuvent être altérés par la mercaptopurine ou les autres médicaments que vous avez mentionnés, qui appartiennent tous deux à la classe des inhibiteurs du TNF.

Je n’ai pas suffisamment de preuves pour pouvoir dire avec certitude lequel présente un risque plus élevé, mais il semble que les inhibiteurs du TNF présentent probablement un risque moindre que la mercaptopurine. Je n’ai pas trouvé de différences significatives entre l’infliximab ou l’adalimumab-atto. Le risque global, même pour la mercaptopurine, est faible ; environ un mélanome a été découvert sur 400 personnes ayant pris le médicament pendant 10 ans.

Vous pouvez demander à votre gastroentérologue de vous parler du vedolizumab, qui fonctionne différemment et empêche les globules blancs de se déplacer et de provoquer une inflammation dans l’intestin. Ce traitement ne semble pas entraîner d’augmentation du risque de cancer et il est privilégié chez les personnes ayant des antécédents de cancer.

Cher Dr Roach : Comment se fait-il que lorsque je me pèse le matin, puis que je bois une tasse de café d’un demi-kilo (je l’ai pesée), je pèse plus d’un demi-kilo de plus par la suite ? Cela arrive presque tous les jours et cela n’a aucun sens. En termes de poids, j’ai dû expulser plus que ce que j’ai absorbé. J’utilise une balance numérique qui est précise.

JL

Cela n’a aucun sens. Même si prendre et perdre du poids semble parfois défier le bon sens, rien ne contredit les lois de la physique. La balance peut être assez précise, mais elle peut être très légèrement décalée lorsque vous ajoutez un kilo à votre poids. Je soupçonne qu’il peut parfois y avoir une erreur d’arrondi.

Supposons que vous pesez 137,4 livres et que votre balance arrondisse ce chiffre à 137 livres. Vous buvez ensuite 16 onces de café, soit exactement une livre, et vous pesez maintenant 138,4 livres. Si une petite erreur se produit lorsque la balance enregistre votre poids à 138,6 livres, par exemple, votre balance semblera dire que vous avez pris deux livres lorsqu’elle arrondira votre poids à 139 livres.

Le Dr Roach regrette de ne pouvoir répondre à chaque lettre individuellement, mais il les intégrera dans la chronique chaque fois que cela sera possible. Les lecteurs peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique à [email protected]