Les médicaments antidiabétiques ont le potentiel de traiter Covid-19, selon une étude de l’Université d’Hyderabad

Au milieu de la précipitation pour développer des remèdes contre le coronavirus, une étude menée par une startup incubée de l’Université d’Hyderabad (UoH), a découvert qu’un médicament antidiabétique a une utilisation potentielle en tant que solution prête à l’emploi et rentable pour traiter en toute sécurité les patients de Covid.

Des études in vitro et in silico menées par ReaGene Innovations Private Limited, une startup incubée à l’ASPIRE-BioNEST, et INDRAS Private Limited, indiquent que la réutilisation du médicament antidiabétique Ertugliflozine, pourrait apporter une solution thérapeutique au Covid -19 infection.

L’ertugliflozine, un médicament approuvé par la FDA pour le diabète de type 2, agit comme inhibiteur du SGLT-2 en éliminant l’excès de glucose dans l’urine.

Les résultats de la recherche indiquent que ce médicament réutilisé non seulement se lie efficacement au domaine de liaison au récepteur de la protéine de pointe de Covid-19 et bloque en outre la liaison à l’ACE2 humain, mais présente également des propriétés anti-inflammatoires et antithrombotiques importantes chez un humain 3D. modèle de poumon vasculaire, qui sont tous deux fondamentaux dans l’infection à Covid.

C’est le premier résultat qui offre une solution sûre, prête à l’emploi et économique aux humains qui contractent le Covid.

« Il a un potentiel immense pour traiter l’infection à Covid, et nos recherches prouvent son efficacité dans les tests en éprouvette », a déclaré le Dr Uday Saxena, PDG de ReaGene Innovations, co-fondé avec le Dr Subramanyam Vangala et le Dr Sreedhara Voleti, MD d’INDRAS .

INDRAS se concentre sur le conseil, la passation de marchés et les solutions collaboratives pour la conception de médicaments in silico, a priorisé environ 8 000 médicaments approuvés par la FDA dans le top 10 de leurs études informatiques, qui ont été expérimentées par ReaGene Innovations pour divers tests in vitro sur la tempête de cytokines , propriétés antithrombotiques et réduction des marqueurs inflammatoires grâce à divers tests in vitro.

Le chemin pour trouver un tel médicament réutilisé a été planifié de manière critique et achevé dans l’année suivant le financement du géant de l’informatique, Tech Mahindra.

Les résultats des résultats de cette recherche ont été récemment publiés dans une revue (BioRxIV) et un brevet conjoint a été déposé à la fois en Inde et au niveau international dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets.

Les résultats obtenus sont très encourageants, et plus loin dans les modèles animaux vers des résultats précliniques et cliniques chez l’homme doivent encore être menés pour que ce médicament soit officiellement nommé comme agent thérapeutique pour COVID-19, a déclaré la société dans un communiqué.

ASPIRE-BioNEST est un incubateur de sciences de la vie financé conjointement par BIRAC, une organisation à but non lucratif de la section 8 du Département de biotechnologie du gouvernement indien et de l’Université d’Hyderabad (UoH) pour favoriser la mise à l’échelle des technologies grâce à l’entrepreneuriat.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici