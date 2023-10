Les médicaments amaigrissants Wegovy et Ozempic peuvent être liés à une paralysie de l’estomac

Les chercheurs ont spécifiquement examiné le sémaglutide – l’ingrédient actif utilisé dans Wegovy et Ozempic – et un autre GLP-1 appelé liraglutide par rapport à un autre traitement de perte de poids appelé bupropion-naltrexone, qui agit différemment pour aider les patients à perdre du poids.

L’étude note également un risque accru d’occlusion intestinale, un trouble dans lequel les aliments ne peuvent pas passer par l’intestin grêle ou le gros intestin, et de pancréatite, qui fait référence à une inflammation du pancréas. Le Étiquettes car les médicaments comportent déjà des avertissements concernant pancréatite et certains types d’occlusion intestinale.

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont déclaré que les conditions de l’étude comprennent un trouble non nommé dans l’avertissement Étiquettes pour ces médicaments : paralysie de l’estomac qui ralentit ou arrête complètement le mouvement des aliments de l’estomac vers l’intestin et peut provoquer des symptômes tels que des vomissements persistants.

L’étude, publiée dans la revue de recherche JAMA, intervient alors que Novo Nordisk Les traitements Wegovy, Ozempic et similaires gagnent en popularité aux États-Unis en raison de leur capacité à provoquer une perte de poids spectaculaire au fil du temps. Mais ces médicaments, connus sous le nom de GLP-1, font également l’objet d’une surveillance accrue après que certains patients ont signalé avoir souffert de paralysie de l’estomac et des idées suicidaires en les prenant.

Les médicaments à succès contre la perte de poids et le diabète comme Wegovy et Ozempic peuvent être associés à un risque accru de trois maladies rares mais graves, problèmes d’estomac chez les patients non diabétiques, selon un nouvelle étude épidémiologique sorti jeudi.

Les chercheurs ont spécifiquement examiné les personnes ayant des antécédents récents d’obésité à qui on avait prescrit du sémaglutide ou du liraglutide entre 2006 et 2020. Ils ont exclu les personnes atteintes de diabète ou les patients à qui un autre médicament contre le diabète avait été prescrit.

Les chercheurs ont mesuré la vitesse à laquelle les patients ont développé quatre affections gastriques graves différentes pendant qu’ils prenaient du sémaglutide, du liraglutide et du bupropion-naltrexone, à savoir la paralysie de l’estomac, la pancréatite, l’occlusion intestinale et la maladie biliaire, un groupe d’affections affectant la vésicule biliaire.

Par rapport au bupropion-naltrexone, les GLP-1 étaient associés à un risque 9 fois plus élevé de pancréatite, à un risque 4 fois plus élevé d’occlusion intestinale et à un risque plus de 3 fois plus élevé de paralysie de l’estomac, selon l’étude. Les résultats suggèrent que les risques de ces affections sont plus élevés chez les patients prenant spécifiquement des GLP-1 plutôt que chez d’autres médicaments amaigrissants qui agissent différemment.

Environ 7 patients sur 1 000 ont souffert d’une paralysie de l’estomac pendant qu’ils prenaient du liraglutide, et près de 10 patients sur 1 000 ont souffert de cette condition pendant qu’ils prenaient du sémaglutide.

Et Sodhi a noté : « le nombre continue de grimper lorsqu’on l’élève au niveau de la population ».

« Quand plus d’un million de personnes prennent ce médicament dans le monde, cela représente 10 000 personnes qui pourraient potentiellement souffrir de gastroparésie selon le taux d’incidence du sémaglutide », a-t-il déclaré à CNBC. « C’est rare, mais ça fait quand même beaucoup de monde. »