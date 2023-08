Les médicaments amaigrissants stimulent les ventes des pharmacies de détail

Les fabricants de médicaments ne sont pas les seuls à ressentir l’impact de la ruée vers l’or de l’industrie de la perte de poids.

Les détaillants avec des entreprises de pharmacie, tels que Walmart , Kroger et Aide rituelle a déclaré que la demande accrue de médicaments amaigrissants délivrés sur ordonnance avait contribué à stimuler les ventes au deuxième trimestre.

Mais les analystes notent que ces traitements à succès sont peu rentables pour les pharmacies de détail – et peuvent même entraîner des vents contraires sur les marges.

« Plus récemment, vous commencez à entendre les détaillants parler de ces médicaments. Mais je ne dirais pas qu’ils sont nécessairement bénéficiaires de la popularité croissante », a déclaré à CNBC Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research. « Ils ne font vraiment pas beaucoup de profit sur les médicaments. Donc c’est vraiment juste un conducteur de trafic et pas vraiment un pool de profit pour les détaillants. »

Des drogues à la mode comme Novo Nordisk L’injection d’obésité de Wegovy et le traitement du diabète Ozempic ont explosé en popularité au cours de l’année dernière, avec des noms de premier plan comme le magnat de la technologie milliardaire Elon Musk parmi les utilisateurs récents.

Ces traitements sont connus sous le nom de GLP-1, une classe de médicaments qui imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

D’autres fabricants de médicaments, tels que Eli Lily et Pfizer développent leurs propres GLP-1 dans le but de capitaliser sur un marché des médicaments amaigrissants qui, selon certains analystes, pourrait valoir 200 milliards de dollars d’ici 2030. On estime que 40 % des adultes américains sont obèses, ce qui fait des traitements réussis une énorme opportunité pour les fabricants de médicaments.

Mais le boom de la demande de GLP-1 se fait également sentir dans d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, y compris les pharmacies qui délivrent les médicaments sur ordonnance aux patients.