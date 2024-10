Les médicaments amaigrissants sont-ils durables ? Les investisseurs sont aux prises avec les risques ESG

Ces dernières années, les médicaments GLP-1 tels qu’Ozempic et Wegovy sont devenus une force révolutionnaire dans l’industrie pharmaceutique, révolutionnant le traitement de l’obésité.

Le GLP-1 agit en imitant l’action d’une hormone connue sous le nom de peptide 1 de type glucagon, qui est libérée par l’intestin après un repas. Il régule l’insuline et donne un feedback au cerveau, donnant une sensation de satiété.

L’année dernière, Goldman Sachs Research prédit le marché des traitements amaigrissants atteindra 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Il prévoit également que la société pharmaceutique américaine Eli Lilly et le géant danois de la santé Novo Nordisk continueraient de dominer le secteur. Les deux leaders du marché ont «largement surperformé» le S&P 500 au cours des cinq dernières années.

Novo Nordisk a attiré une attention particulière en tant que fabricant du médicament Ozempic, qui a fait la une des journaux, qui n’est autorisé que comme médicament contre le diabète mais qui aide également à perdre du poids, ainsi que comme médicament amaigrissant Wegovy. Ses ventes dans les soins du diabète et de l’obésité a augmenté de plus de 25 % pour atteindre 125 milliards de couronnes danoises (18 milliards de dollars ; 17 milliards d’euros) au premier semestre 2024, principalement grâce aux ventes de GLP-1.

Cependant, même si ces médicaments présentent des opportunités significatives, ils comportent également des risques ESG potentiels.

Une préoccupation majeure et une cause de controverse est l’utilisation dite non conforme de ces médicaments pour des raisons esthétiques. Cet enjeu est double et concerne les professionnels de santé prescrire des médicaments devant être utilisés d’une manière différente de celle décrite dans leur licence, ainsi que la promotion d’une telle utilisation par des célébrités et des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, la mannequin britannique Lottie Moss a affirmé qu’elle transporté d’urgence à l’hôpital après une surdose d’Ozempic pour perdre du poids, et l’année dernière, un régulateur australien a lancé une enquête sur promotion des influenceurs de médicaments amaigrissants.

D’autres problèmes incluent les pénuries d’approvisionnement – ​​qui sont en partie liées à une utilisation hors AMM – et le prix abordable des médicaments, en particulier sur le marché américain.

Ces questions ont toutes alimenté les débats sur la ligne de responsabilité des sociétés pharmaceutiques, ont déclaré les investisseurs. Investisseur responsablecar les fabricants de médicaments ne sont dans une large mesure pas directement responsables de certains des principaux défis et risques qui y sont associés.

Opportunités pour les investisseurs

Alors, comment les investisseurs analysent-ils l’essor fulgurant des médicaments amaigrissants et de leurs fabricants dans le contexte de la durabilité ?

Manon Saloméz, L’analyste ESG de Mirova déclare : « Il existe une opportunité ESG importante liée à ces médicaments, étant donné le besoin urgent de santé publique de lutter contre l’obésité. »

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’obésité chez les adultes est mondiale. plus que doublé depuis 1990, et qu’en 2022, une personne sur huit dans le monde vivait avec l’obésité.

Benjamin Kluftinger, analyste principal chez WHEB Asset Management, note que même si d’autres versions de médicaments amaigrissants existent depuis un certain temps, leurs bénéfices étaient plus modérés.

Par exemple, l’utilisation du prédécesseur de Wegovy, Saxenda, a entraîné une perte de poids moyenne de 5 à 8 pour cent. Comme le note Kluftinger : « C’est bien, mais cela ne change pas la donne.

En revanche, les médicaments développés par des sociétés telles que Novo Nordisk « changent véritablement la donne avec une perte de poids en moyenne de 15 %, souvent plus, ce qui nous amène soudainement à un niveau où les individus peuvent éviter la chirurgie », dit-il.

Utilisation et promotion hors AMM

En juin, l’Agence européenne des médicaments (EMA) et les chefs des agences du médicament (HMA) ont publié un déclaration concernant les inquiétudes concernant l’utilisation « excessive » hors AMM de certains médicaments amaigrissants « qui met en danger la disponibilité de ces médicaments pour leurs utilisations approuvées, avec des conséquences potentiellement graves pour les patients ».

La déclaration recommande aux professionnels de santé de « prescrire ces médicaments uniquement conformément à leur(s) utilisation(s) autorisée(s), en tenant compte des orientations émises par les autorités nationales ou des directives thérapeutiques nationales applicables ».

Kluftinger affirme que WHEB a soulevé la question de l’utilisation cosmétique hors AMM auprès de Novo Nordisk. « Ils ont dit qu’ils n’aimaient pas cela car il y avait suffisamment de personnes qui avaient réellement besoin de ces médicaments, et les pénuries d’approvisionnement étaient aggravées par l’utilisation non conforme », dit-il..

Il reconnaît que le risque est « quelque peu hors du contrôle de l’entreprise », mais affirme que Novo Nordisk a informé WHEB qu’elle « s’engage activement auprès des médecins généralistes, des spécialistes de l’obésité et d’autres praticiens sur la manière dont leurs médicaments devraient être utilisés ».

Salmonez souligne inquiétudes concernant la poussée des médicaments pour la perte de poids esthétique via les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.

En réponse à cela, Mirova a mené un engagement l’année dernière avec Novo Nordisk et Eli Lilly – qui fabrique le médicament amaigrissant Zepbound – pour s’assurer qu’ils mettaient effectivement en œuvre les mesures nécessaires pour atténuer le risque.

Selon un rapport d’impact du fonds mondial d’actions durables de Mirova, les deux sociétés ont détaillé leurs efforts pour maintenir le médicament sous le label qui a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Des mesures internes comprenant des formations commerciales, des audits, des systèmes de rémunération et une surveillance constante ont été mises en œuvre pour contrôler le risque.

« Les mesures mises en œuvre pour faire face à ces risques sont alignées sur nos normes éthiques et les pratiques courantes dans l’industrie », a déclaré Mirova. Il a noté que marketing non sollicité sur les réseaux sociaux »reste hors du contrôle » des fabricants de médicaments.

Pandora Zilstorff, analyste de recherche sectorielle ESG, soins de santé chez Morningstar Sustainalytics, déclare le promotion d’occasion de médicaments BPL soulève des questions intéressantes sur la responsabilité des entreprises d’y remédier.

« Actuellement, cela est considéré comme une zone grise, car il manque des lignes directrices claires et des réglementations gouvernementales », dit-elle.

Elle appelle les entreprises à « adopter une approche proactive » pour éviter toute « retombée négative indirecte ».

Répondre à une requête de Investisseur responsable À propos du travail effectué par Novo Nordisk pour réduire les risques, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « La sécurité des patients est notre priorité absolue et nous sommes en dialogue étroit avec les autorités sanitaires locales pour soutenir les patients contre les produits falsifiés. Novo Nordisk ne tolère, ne suggère ni n’encourage l’utilisation abusive d’aucun de nos médicaments.

Le porte-parole a ajouté que lorsque l’entreprise est informée de sites Web, de places de marché ou de publications sur les réseaux sociaux faisant des promotions illicites ou hors AMM pour ses médicaments, elle évalue la meilleure ligne de conduite à adopter, « qui peut inclure une tentative de les retirer du marché ». Internet et de les enquêter davantage ».



Un porte-parole d’Eli Lilly a déclaré RI: « Les médicaments contre l’obésité et le diabète sont autorisés pour le traitement de maladies graves. Ils ne sont pas approuvés et ne doivent pas être utilisés à des fins esthétiques.

Ils ont ajouté que l’utilisation de médicaments sur ordonnance doit être supervisée de manière appropriée par des prestataires de soins de santé et devrait faire partie d’une approche de soins globale incluant un soutien au mode de vie.

Abordabilité

Les prix et l’abordabilité, en particulier sur le marché américain, sont également des sujets clés pour les investisseurs.

Le mois dernier, le sénateur américain Bernie Sanders a mené une audience par la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites (HELP), qui a interviewé le PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, à propos de ses prix.

Dans son discours d’ouverture, Sanders a déclaré : « La question dont nous discutons aujourd’hui n’est pas compliquée… Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk, est vendu au Canada pour 155 $, au Danemark pour 122 $, en France pour 71 $ et en Allemagne pour 59 $. Aux États-Unis, Novo Nordisk nous facture 969 $.

Kluftinger affirme que le marché américain est complexe et que l’abordabilité est un problème « principalement parce que les prix des médicaments ne sont pas négociés par une seule entité nationale centrale comme en Europe, mais par un certain nombre d’intermédiaires puissants ».

Ces intermédiaires sont appelés gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) et sont chargés de négocier les remises ou rabais appliqués aux prix catalogue des médicaments.

Salomez dit que Mirova engage Novo Nordisk et Eli Lilly pour comprendre comment ils tentent de surmonter les défis du système, y compris le potentiel du plafonnement des prix et les efforts visant à s’engager dans les PBM.

Et selon Reuters, Jørgensen de Novo Nordisk a déclaré à l’audience HELP l’entreprise collaborerait avec les PBM et serait « heureuse de faire tout ce qui aide les patients ». Il a ajouté que de nombreux patients américains bénéficiant d’une assurance pour ces médicaments paient moins de 25 dollars par mois pour ces médicaments.

Michael Yamoah, directeur de l’engagement chez EOS chez Federated Hermes Limited, note que le pLe problème du prix n’est pas propre aux médicaments GLP-1. « Cela fait partie, ou représente, d’un problème plus large et permanent concernant l’accès et l’abordabilité des médicaments dans les États. »

EOS chez Federated Hermes ne se concentre pas spécifiquement sur les médicaments GLP-1, dit Yamoah, mais ils apparaissent dans son engagement thématique plus large sur l’accès aux médicaments. à l’échelle mondiale.

À titre d’exemple de bonne pratique en matière de tarification de manière plus générale, Yamoah cite les entreprises fournissent des rapports rationalisant leurs actions en matière de tarification et examinant les efforts visant à soutenir l’abordabilité des patients par rapport aux facteurs du marché. « Pour nous, cela démontre que les entreprises s’engagent en faveur de la transparence et de solutions systémiques ciblées..»

Kluftinger estime que Novo Nordisk a bien répondu à l’engagement sur cette question.

« Novo Nordisk le reconnaît et, parallèlement à la baisse annuelle des prix, ils ont déclaré qu’ils travaillaient avec davantage d’États pour que Wegovy bénéficie des plans Medicare », dit-il.

Kluftinger prédit que dans sept à huit ans, les prix seront à un niveau plus acceptable et à peu près comparables aux coûts médicaux nationaux associés au traitement des comorbidités causées par l’obésité.

Cependant, il y a encore une fois une limite à ce que les sociétés pharmaceutiques peuvent faire, étant donné le système de santé alambiqué des États-Unis. « En tant qu’entreprise publique, elle doit protéger sa rentabilité afin de pouvoir investir dans le développement de médicaments ou autres », explique Kluftinger.

Dans le même esprit, Salmonez ajoute que la responsabilité des prix élevés ne peut être imputée exclusivement aux sociétés pharmaceutiques. « Le gouvernement américain ne couvre toujours pas les médicaments contre l’obésité, et les PBM jouent également un rôle dans l’inflation des prix. »

Aller de l’avant, Salmonez dit que Mirova est aussi on s’intéresse de plus en plus à l’extérieur des États-Unis en matière d’abordabilité et d’accessibilité, étant donné que l’obésité est également un problème de santé croissant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une accessibilité parfaite, tant à court terme en raison des contraintes d’approvisionnement qu’à long terme pour garantir l’égalité d’accès pour tous les pays », dit-elle.

Dans l’ensemble, Zilstorff dit qu’elle n’est pas sûre que les investisseurs envisagent ou en fassent suffisamment concernant les risques ESG associés aux médicaments GLP-1..

Elle note que Morningstar Sustainalytics n’a pas reçu de requêtes ciblées d’investisseurs sur ce sujet, et que « la communauté de l’investissement responsable peut sous-estimer, ou négliger, certains risques ESG associés à ces médicaments ».

Mais comme le marché des médicaments GLP-1 « évolue rapidement », dit-elle, l’attention et l’engagement des investisseurs sur cette question vont probablement augmenter.