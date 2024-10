Les médicaments amaigrissants diminuent l’envie de manger – et peut-être aussi de faire de l’exercice

Les médicaments amaigrissants pourraient rendre les gens moins enclins à faire de l’exercice Moi 3645 Studio/Getty Images

Le sémaglutide – le médicament contenu dans des médicaments comme Ozempic et Wegovy – amène les souris à moins faire d’exercice. Les résultats suggèrent que ces médicaments amaigrissants pourraient réduire la motivation des gens à s’entraîner.

Le sémaglutide aide à traiter le diabète de type 2 et l’obésité en imitant une hormone appelée GLP-1, qui régule la glycémie et supprime l’appétit. Le GLP-1 atténue également l’activité dans les régions du cerveau impliquées dans le traitement des récompenses et les envies de fumer. Cela peut expliquer pourquoi les personnes prenant des médicaments à base de sémaglutide ne trouvent pas manger aussi gratifiant ou agréable qu’avant de prendre les médicaments. C’est également probablement la raison pour laquelle certaines études ont indiqué que le sémaglutide pourrait également aider à traiter les troubles liés à l’usage de substances.

Ralph DiLeone à l’Université de Yale et ses collègues voulaient savoir si le sémaglutide affectait également d’autres comportements gratifiants, tels que l’exercice, connu pour améliorer l’humeur et la mémoire. Ils ont donc traité sept souris avec du sémaglutide et un nombre égal avec un placebo pendant une semaine et ont mesuré la distance parcourue par les animaux sur une roue d’exercice chaque jour.

En moyenne, les personnes traitées au sémaglutide ont parcouru environ la moitié de la distance que celles ayant reçu un placebo, ce qui suggère qu’elles pourraient être moins motivées à faire de l’exercice.

Pour valider davantage cela, les chercheurs ont traité un groupe distinct de 15 souris avec du sémaglutide et un autre groupe de taille égale avec un placebo pendant cinq jours et ont exploré leur volonté de faire de l’exercice sur une roue. Cependant, cette fois-ci, la roue d’exercice se bloquait périodiquement pendant que les animaux couraient dessus. Pour le déverrouiller, les souris devaient appuyer sur un levier avec leur nez. Chaque fois que la roue se bloquait, il devenait de plus en plus difficile à déverrouiller, obligeant les souris à appuyer plusieurs fois sur le levier. « Finalement, ils ont arrêté », explique DiLeone, qui a présenté ses résultats lors d’une réunion de la Society for Neuroscience à Chicago le 7 octobre. « Nous appelons cela leur point de rupture, et cela nous donne un substitut à leur motivation à accéder aux roues roulantes. »

Le nombre maximum de fois où les souris traitées au sémaglutide ont appuyé sur le levier était, en moyenne, 25 % inférieur à celui des animaux du groupe témoin. Les chercheurs ont répété l’expérience avec des souris obèses et ont trouvé des résultats similaires.

Ensemble, ces résultats suggèrent que les médicaments à base de sémaglutide tels qu’Ozempic ou Wegovy peuvent réduire la motivation à faire de l’exercice, de la même manière qu’ils réduisent les fringales de nourriture ou de drogues. Cependant, aucune preuve n’indique que ce soit le cas chez les humains, explique DiLeone. Cela peut être dû au fait que la plupart des données sur Wegovy et Ozempic proviennent de personnes inscrites à des programmes de perte de poids comprenant de l’exercice, dit-il.

Pourtant, ces résultats soulignent le potentiel de ces médicaments à interférer avec les comportements positifs, et pas seulement négatifs.[This] les données suggèrent qu’il existe encore des comportements motivés qui peuvent être modifiés [with semaglutide] sur laquelle nous n’avons pas encore posé de questions », déclare Karolina Skibicka à l’Université d’État de Pennsylvanie.