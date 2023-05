Les médicaments amaigrissants comme Ozempic provoquent-ils la perte de cheveux ?

« La perte de cheveux semble plus fréquente après une chirurgie bariatrique qu’avec des médicaments anti-obésité », a déclaré Weintraub, et il n’est pas clair si c’est parce que la perte de poids est plus dramatique après la chirurgie et donc une plus grande source de stress ou en raison d’une carence en nutriments ou quelque chose comme ça. autrement entièrement.

Les carences nutritionnelles et la malnutrition peuvent également contribuer à la perte de cheveux, et la carence en fer est parfois responsable, a-t-elle déclaré.

Les carences en fer et en vitamine D sont les carences nutritionnelles les plus courantes pouvant entraîner la chute des cheveux, a-t-il déclaré.

Perte de poids lente et régulière plutôt que rapide

« Je suggérerais aux patients d’essayer de maintenir une perte de poids lente et régulière, plutôt que rapide », a déclaré Goldberg, « et de suivre tout plan de supplémentation en vitamines/minéraux qui leur est administré. Les patients ayant subi une chirurgie bariatrique bénéficient de conseils nutritionnels et d’un plan de supplémentation. «

« Suivez une stratégie alimentaire bien équilibrée avec beaucoup de protéines, des légumes et des fruits », a déclaré Saunders. Les fournisseurs de soins de santé devraient surveiller les tests de laboratoire pour vérifier et traiter les carences en vitamines, et les diététiciens peuvent être cruciaux pour assurer une bonne nutrition. Elle conseille aux patients : « Trouvez des stratégies d’adaptation pour réduire le stress et dormir suffisamment. Si les niveaux de fer sont faibles, commencez un supplément de fer sous la supervision de votre fournisseur.

« Certains de mes patients ne jurent que par les suppléments de biotine, les vitamines prénatales ou les vitamines » cheveux, peau et ongles « », a-t-elle ajouté. Si la perte de cheveux ne s’arrête pas, un dermatologue peut rechercher d’autres contributeurs et discuter des stratégies de restauration des cheveux.