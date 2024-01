Les médicaments amaigrissants comme Ozempic pourraient avoir un effet surprenant sur les habitudes de consommation d’alcool : ScienceAlert

La surconsommation de calories est associée à une maladie qui touche des millions de personnes et qui, malgré les recherches montrant liens forts avec l’environnement, neurologie, et la génétiqueest encore notoirement attribué à un manque de maîtrise de soi.

Si vous avez deviné l’obésité, vous n’avez pas tort, mais il existe une autre réponse : le trouble lié à la consommation d’alcool, une maladie qui affecte un nombre estimé de personnes. 16 millions de personnes aux États-Unis.

Aujourd’hui, une nouvelle étude plutôt unique révèle un autre effet secondaire de certains des médicaments les plus populaires contre l’obésité : une diminution de la consommation d’alcool et des fringales.

Les implications de ces découvertes ont un potentiel énorme. Seulement trois médicaments ont le feu vert de la FDA pour traiter les troubles liés à la consommation d’alcool, et la recherche révèle ils sont rarement prescrits, ont une faible observance et une faible efficacité.

Après une analyse approfondie des données publiées sur le site de médias sociaux Reddit, une équipe américaine a découvert que les utilisateurs de certains médicaments prescrits pour le diabète de type 2 et l’obésité rapportaient une diminution de leur envie de boire de l’alcool.

“Les participants ont déclaré boire moins, ressentir moins d’effets de l’alcool lorsqu’ils en buvaient et diminuer les risques de consommation excessive d’alcool”, dit Alexandra DiFeliceantonio, neuroscientifique appétitive à Virginia Tech.

DiFeliceantonio et ses collègues ont utilisé un vaste ensemble de données de 68 250 publications et commentaires provenant de 313 « subreddits », publiés entre 2009 et 2023.

Un outil d’extraction leur a permis de retrouver ceux qui contenaient des mots-clés associés à sémaglutide ou tirzépatide médicaments, tels que les noms de marque des médicaments.

Après avoir réduit la liste des publications Reddit, ils en ont analysé 33 609 au total, provenant de 14 595 comptes uniques discutant des différents effets secondaires.

Ils ont trouvé 1 580 publications liées à l’alcool, provenant de 962 comptes individuels. Une grande majorité de ces 1 580 messages – 71,7 pour cent – ​​mentionnaient une consommation réduite d’alcool, une réduction des fringales et/ou des effets négatifs dus à la consommation d’alcool.

L’analyse statistique des données a montré que les personnes ayant reçu ces médicaments présentaient une diminution significative de leur consommation d’alcool et de leurs envies de fumer.

Sémaglutide, prescrit sous les noms de Wegovy, Ozempic et Rybelsusest un agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1)un type de médicament qui imite les actions des hormones libérées après avoir mangé pour réduire la glycémie et l’apport énergétique.

Le tirzépatide, prescrit sous les noms de Mounjaro et Zepbound, est une version synthétique de l’hormone polypeptide insulinotrope glucose-dépendant (GIP), qui déclenche la sécrétion d’insuline par le pancréas. Le médicament active les récepteurs GIP et GLP-1 pour améliorer le contrôle de la glycémie.

“À notre connaissance, aucune étude n’a été menée pour étudier les effets du Tirzepatide sur la consommation d’alcool”, a déclaré l’équipe. écrit dans leur article publié.

Ils ont également mené une deuxième analyse « réelle », avec une enquête sur la consommation d’alcool de 153 adultes obèses buvant de l’alcool. Ils ont été divisés en trois groupes selon qu’on leur avait prescrit du sémaglutide, du tirzépatide ou aucun des deux en tant que groupe témoin.

Par rapport au groupe témoin non médicamenteux, les personnes prenant du sémaglutide ou du tirzépatide pour le diabète ou la perte de poids présentaient une consommation d’alcool significativement plus faible, moins de verres par épisode de consommation d’alcool et un risque significativement plus faible de consommation excessive d’alcool.

“Ces résultats s’ajoutent à un littérature croissante que ces médicaments peuvent freiner habitudes de consommation d’alcool dangereuses,” dit le pharmacologue comportemental Warren Bickel de Virginia Tech, auteur correspondant de l’article.

Les données autodéclarées sont susceptibles d’impliquer certains biais, et comme les participants étaient principalement des femmes blanches âgées d’environ 40 ans, des études plus approfondies impliquant des populations plus diverses sont nécessaires pour explorer les différences possibles en fonction du sexe, de l’âge et de la race.

Les chercheurs affirment que des essais cliniques contrôlés randomisés devraient être menés pour étudier les agonistes du GLP-1 et les médicaments GIP/GLP-1 pour le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool.

“Bien que les preuves soutenant l’utilisation de ces médicaments pour les troubles liés à la consommation d’alcool se multiplient, le domaine doit encore en apprendre beaucoup plus à leur sujet, en particulier pour identifier les mécanismes sous-jacents”, a déclaré Bickel. dit. “Nous prévoyons de contribuer à cet effort.”

La recherche a été publiée dans Rapports scientifiques.