Les médicaments amaigrissants augmentent le risque de paralysie abdominale : étude | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Des médicaments comme Wegovy et Ozempic efficace pour une perte de poids rapide, peut entraîner un risque d’effets secondaires rares mais graves, notamment une paralysie abdominale, une affection caractérisée par un retard dans la vidange de l’estomac, a suggéré une nouvelle étude américaine.

La paralysie abdominale peut entraîner une perte de poids involontaire, une malnutrition et d’autres complications pouvant nécessiter une intervention médicale ou chirurgicale.

L’étude, dont les résultats ont été publiés uniquement sous forme de résumé, a révélé que les personnes qui prenaient Wegovy et Ozempic, également appelés médicaments agonistes du GLP-1, couraient 30 % plus de risques de développer une paralysie abdominale que celles qui n’en prenaient pas. Agonistes des récepteurs du peptide 1 de type glucagon (GLP-1RA), également appelés Agonistes du GLP-1 sont une classe de médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l’obésité.

L’étude, présentée samedi lors d’une conférence médicale – Digestive Disease Week 2024 – à Washington, est basée sur une analyse des dossiers de plus de trois lakh de personnes atteintes de diabète et d’obésité, dont 1,65 lakh se sont vu prescrire des agonistes du GLP-1 connus. pour ralentir la vidange de l’estomac et stimuler la production d’insuline, entre autres.

Le Dr Prateek Sharma, professeur de médecine à l’Université du Kansas, qui a dirigé l’étude, a déclaré à TOI que la paralysie abdominale est un effet secondaire rare de ces médicaments, mais étant donné l’utilisation élevée de médicaments GLP-1, ou médicaments amaigrissants. est communément évoqué, il est important d’en avertir les gens. « Ces médicaments sont nouveaux et même si leurs effets positifs sont bien établis et évoqués, nous n’avons pas encore découvert toute l’étendue de leurs effets secondaires à long terme et c’est pourquoi je pense que les personnes qui les prennent devraient être prudentes », a-t-il déclaré. dit.

Wegovy et Ozempic ne sont pas légalement disponibles en Inde. Cependant, des rapports suggèrent que de nombreuses personnes se procurent ces médicaments à prix premium sur le marché gris. Récemment, une société danoise appelée Novo Nordisk a lancé « Rybelsus », qui contient du sémaglutide – le principal ingrédient d’Ozempic – sous forme de comprimés en Inde. Il a été approuvé pour la gestion du diabète, mais, selon les médecins, le médicament est également utilisé « hors AMM » pour perdre du poids.

Wegovy et Ozempic ont également été initialement approuvés pour la gestion du diabète. Mais lorsque des rapports ont révélé qu’il pourrait aider à perdre 10 à 15 % de poids en un an, la FDA américaine a également autorisé son utilisation limitée chez les personnes obèses. Bientôt, le groupe antidrogue a pris d’assaut le monde alors que des personnes, notamment des célébrités telles qu’Elon Musk et Oprah Winfrey, ont déclaré qu’elles l’utilisaient.

Le Dr Anoop Misra, président de Fortis C-Doc, a déclaré que Rybelsus est assez cher, le montant de la prescription pour un mois coûtant plus de Rs 10 000. « Compte tenu de la popularité de ces médicaments, il est probable que nous puissions en disposer facilement dans un avenir proche et cela également à moindre coût, ce qui est une bonne chose car ces médicaments se sont révélés efficaces pour gérer la glycémie, réduire le poids et même dans la gestion des maladies rénales chroniques, mais la communauté médicale ainsi que le public doivent être conscients de ses effets secondaires », a-t-il déclaré.

Selon le Dr Randhir Sud, président du département des sciences digestives et hépatobiliaires de l’hôpital Medanta, des médicaments comme Wegovy et Ozempic agissent en ralentissant les mouvements de l’estomac et en réduisant ainsi l’appétit. « Les utilisateurs peuvent ressentir des nausées et des vomissements lorsqu’ils commencent à prendre le médicament, mais dans la plupart des cas, ces effets secondaires sont susceptibles de s’atténuer. Je n’ai encore rencontré aucun cas de paralysie abdominale, mais nous en sommes aux premiers jours de son utilisation en Inde. » il a dit.

Dans l’étude américaine, Sharma et ses collègues ont utilisé une vaste base de données pour analyser les dossiers de santé de plus de 120 millions de patients, en se concentrant sur ceux souffrant de diabète et d’obésité. Ils ont comparé les patients prenant des médicaments GLP-1 à un groupe témoin, en les faisant correspondre en fonction de facteurs démographiques et de santé. Sur un an, ils ont constaté que 32 % des utilisateurs du GLP-1 souffraient de problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées, un RGO et des troubles gastro-intestinaux. paralysie de l’estomac . Alors que les utilisateurs du GLP-1 ont subi davantage d’interventions gastro-intestinales, ils ont eu légèrement moins de visites aux urgences et d’admissions à l’hôpital. Cela suggère que même si les médicaments GLP-1 augmentent les effets secondaires gastro-intestinaux, ils n’entraînent pas de crises de santé plus graves nécessitant des soins d’urgence ou une hospitalisation, a déclaré le professeur de l’Université du Kansas.

« Nous ne disons pas qu’il ne faut pas les utiliser. Mais nos recherches soulignent clairement la nécessité d’un suivi médical des effets secondaires gastro-intestinaux tels que la paralysie abdominale qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie », a-t-il ajouté.







