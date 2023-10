Les médicaments amaigrissants alimentent le boom des entreprises qui remplissent des seringues

Par Maggie Fick

LONDRES (Reuters) – Les fabricants de médicaments sous contrat qui cherchent à exploiter le marché en plein essor des médicaments amaigrissants investissent des milliards de dollars pour agrandir ou construire des usines qui remplissent les stylos injecteurs utilisés pour administrer des traitements comme Wegovy de Novo Nordisk.

Des entretiens avec une douzaine de dirigeants d’entreprises, d’analystes et d’investisseurs ont montré que les sociétés de services pharmaceutiques se bousculaient pour obtenir davantage de travaux spécialisés de remplissage des seringues utilisées dans les stylos, un processus connu sous le nom de remplissage-finition.

« Tous les fabricants sous contrat qui disposent d’une capacité de remplissage-finition stérile veulent en ajouter davantage, pour aller de l’avant, car il ne s’agit plus seulement de Wegovy », a déclaré Tejas Savant, analyste principal des actions dans le secteur de la santé chez Morgan Stanley. « Vous avez aussi Mounjaro de Lilly qui arrive, et d’autres. »

Les ventes de Wegovy, le premier d’une nouvelle génération de traitements contre l’obésité qui imitent les hormones coupe-faim du corps, ont grimpé en flèche depuis son lancement aux États-Unis en juin 2021.

Mounjaro d’Eli Lilly devrait être approuvé pour la perte de poids aux États-Unis cette année.

Les injections hebdomadaires de perte de poids appartiennent à une classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, dont les analystes estiment qu’ils pourraient valoir jusqu’à 100 milliards de dollars d’ici dix ans, y compris les traitements oraux actuellement développés par Pfizer et d’autres.

Le PDG de WuXi Biologics, Chris Chen, a déclaré à Reuters que sa société discutait avec ses clients de la possibilité d’utiliser la capacité de seringues préremplies qu’elle installe dans une usine allemande qu’elle a achetée en 2020.

Qualifiant l’intérêt d' »assez élevé », il a déclaré vouloir acheter davantage d’usines en Europe pour servir les clients du GLP-1, mais n’a pas donné de détails.

Catalent est en train de construire une capacité « significative » de seringues préremplies dans ses usines d’Anagni, en Italie et de Bloomington, dans l’Indiana, aux États-Unis, a déclaré Cornell Stamoran, son vice-président de la stratégie d’entreprise et des affaires gouvernementales. Ils seront mis en ligne en 2024.

L’entreprise américaine réalise déjà des travaux de remplissage-finition avec Wegovy.

La course aux affaires entre les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) a commencé l’année dernière. Depuis lors, environ une demi-douzaine de projets d’une valeur d’au moins 3 milliards de dollars ont été annoncés par des sociétés dont Lonza, Fujifilm Diosynth Biotechnologies, une filiale de Fujifilm Corp, et l’allemand Vetter.

Et alors que Lilly se prépare à lancer Mounjaro et Novo a du mal à répondre à la demande alors même qu’elle déploie Wegovy sur davantage de marchés, le rythme s’accélère.

Un autre partenaire de Novo, Thermo Fisher, convertit les installations utilisées pour remplir les seringues du vaccin COVID-19 en stylos pour les médicaments contre l’obésité et le diabète, a déclaré le PDG Marc Casper lors d’une conférence sur la santé de Morgan Stanley le mois dernier.

Il a dit qu’il y avait un énorme manque de capacité. Un porte-parole de l’entreprise a refusé de commenter.

Toutes les entreprises interrogées par Reuters ont refusé de divulguer les termes des contrats ou des clients potentiels.

DU COVID À L’OBÉSITÉ

Les grands fabricants de médicaments embauchent des CDMO lorsqu’ils manquent d’expertise interne ou de taille. Le remplissage des seringues est effectué dans des conditions stériles pour éviter toute contamination avant que les stylos ne soient assemblés et emballés, puis expédiés par les grossistes aux pharmacies et cliniques.

Novo dépense des milliards pour augmenter sa propre production de Wegovy et prévoit d’ajouter davantage de sites de fabrication sous contrat en plus des trois gérés par Catalent et Thermo.

Néanmoins, les pénuries persisteront jusqu’à l’année prochaine.

Lilly augmente également sa capacité interne, mais utilise pour l’instant un « portefeuille étendu » de CDMO, a déclaré un porte-parole, sans les nommer. Les essais de son médicament Mounjaro ont montré une efficacité supérieure à celle de Wegovy.

Le cabinet de recherche The Insight Partners prévoit que le marché du remplissage et de la finition fera plus que doubler entre 2019 et 2027, pour atteindre 12,5 milliards de dollars. C’est environ deux fois plus rapide que pour les comprimés ou les gélules, a déclaré un expert du secteur.

Les nouvelles activités liées au GLP-1 pourraient plus que compenser la perte des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19, ont déclaré les dirigeants.

La loi américaine sur la réduction de l’inflation stimule également le développement de médicaments biologiques, dont certains sont injectés. Les injectables sont de plus en plus utilisés dans les établissements de soins aux personnes âgées, et certains nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer et contre l’arthrite générique sont administrés par injection.

Mais les GLP-1 constituent la principale raison des investissements, ont indiqué les entreprises.

De nombreux projets ne seront achevés que l’année prochaine ou, dans certains cas, en 2026, ce qui signifie que les contraintes d’approvisionnement risquent de persister. Un investisseur dans le secteur de la santé a déclaré que la capacité des CDMO à accroître leurs capacités déterminera la rapidité avec laquelle le marché des médicaments contre l’obésité se développera.

Dans l’intervalle, Catalent et Thermo sont « dans le siège de l’oiseau-chat » en tête du marché en raison de leurs capacités existantes, a déclaré Luke Sergott, analyste chez Barclays.

Les actions de Catalent se négocient actuellement à environ 42 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois, selon les données du LSEG – plus de 28 pour Lonza et 21 pour Thermo, reflétant sa domination actuelle dans la course à l’obésité malgré quelques problèmes de qualité. Reuters a rapporté en juillet que des problèmes de qualité dans l’usine bruxelloise de Catalent avaient provoqué des pénuries chez Wegovy.

Les dirigeants ont déclaré que la ruée vers la capacité ne créerait pas d’excédent.

« Les CDMO ne suivent pas un modèle » construisez-le et ils viendront « , basé sur mes 30 années d’expérience dans l’industrie. Ce n’est pas ainsi qu’on construit une entreprise CDMO pour qu’elle dure », a déclaré Stamoran de Catalent.

(Reportage de Maggie Fick ; Reportage supplémentaire de Patrick Wingrove à New York ; Montage par Josephine Mason et Catherine Evans)