Les médiateurs qatari, égyptien et américain exhortent Israël et le Hamas à accepter les grandes lignes d’un accord sur les otages

Les médiateurs qataris, égyptiens et américains ont appelé samedi Israël et le Hamas à « finaliser » l’accord de trêve présenté par le président américain Joe Biden, que Jérusalem propose, selon lui, comme une nouvelle feuille de route vers un cessez-le-feu complet.

Peu de temps après l’annonce de Biden, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié une déclaration insistant sur le fait qu’Israël poursuivrait la guerre jusqu’à ce qu’il ait atteint tous ses objectifs.

Il a réitéré cette position samedi, affirmant que « les conditions imposées par Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël ».

Un responsable israélien, s’adressant au Times of Israel sous couvert d’anonymat, a toutefois déclaré que la proposition israélienne garantit qu’Israël puisse remplir toutes ces conditions avant qu’un cessez-le-feu permanent n’entre en vigueur.

Le Hamas, quant à lui, a déclaré qu’il « considérait positivement » le plan israélien présenté par Biden.

Dans une déclaration commune samedi, le Qatar, les États-Unis et l’Égypte ont déclaré qu’« en tant que médiateurs dans les discussions en cours pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages et des détenus », ils « appellent le Hamas et Israël à finaliser l’accord ». incarnant les principes énoncés par le président Joe Biden.

Le président américain Joe Biden annonce un projet de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza dans la salle à manger de la Maison Blanche à Washington, DC, le 31 mai 2024. (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Dans son premier discours majeur décrivant une possible fin de la guerre qui dure depuis près de huit mois, le président américain a déclaré que l’offre israélienne en trois étapes commencerait par une phase de six semaines qui verrait les forces israéliennes se retirer de toutes les zones peuplées de Gaza.

Cela verrait également la « libération d’un certain nombre d’otages » en échange de « centaines de prisonniers palestiniens » détenus dans les prisons israéliennes.

Israël et les Palestiniens négocieraient alors un cessez-le-feu durable, la trêve se poursuivant tant que les pourparlers se poursuivront, a déclaré Biden.

« Il est temps que cette guerre prenne fin ; pour que le lendemain commence.

Netanyahu propose un « filet de sécurité »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé vendredi ses homologues de Jordanie, d’Arabie saoudite et de Turquie pour insister sur l’accord, et s’est entretenu samedi avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l’Égypte et des Émirats arabes unis.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, « espère vivement » que les derniers développements « conduiront à un accord entre les parties pour une paix durable », a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprime lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente moldave Maia Sandu à la présidence moldave à Chisinau, Moldavie, le mercredi 29 mai 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda, Pool)

Netanyahu a contesté la présentation par Biden de ce qui était sur la table, insistant sur le fait que selon les « grandes lignes exactes proposées par Israël », la transition d’une étape à la suivante était « conditionnelle » et conçue pour lui permettre de maintenir ses objectifs de guerre.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a déclaré que le gouvernement « ne peut pas ignorer le discours important de Biden » et devrait accepter l’accord proposé, s’engageant à soutenir Netanyahu si ses partenaires de coalition d’extrême droite démissionnent à cause de cet accord.

« Je rappelle à Netanyahu qu’il dispose de notre filet de sécurité en cas d’accord d’otages », a déclaré Lapid samedi sur la plateforme de réseau social X.

Peu de temps après, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, dirigeants des deux partis d’extrême droite au parlement israélien, ont déclaré qu’ils quitteraient le gouvernement s’il approuvait la proposition de trêve actuelle.

Les dirigeants d’extrême droite Itamar Ben Gvir (2-R) et Bezalel Smotrich à la Knesset le 29 décembre 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

Netanyahu est soumis à une pression intérieure croissante concernant le sort des otages restants et à la résurgence d’un mouvement antigouvernemental, les Israéliens se rassemblant chaque semaine le samedi soir près du quartier général militaire du centre de Tel Aviv.

La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du Hamas du 7 octobre, qui a vu quelque 3 000 terroristes traverser la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages au milieu d’actes de brutalité et d’agressions sexuelles.

On estime qu’il reste 121 otages à Gaza – pas tous vivants – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas lors d’une trêve d’une semaine fin novembre, et quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant les renseignements et les conclusions obtenues par les troupes opérant à Gaza.

La fumée s’élève à la suite d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans la bande de Gaza, le jeudi 30 mai 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 36 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié car il ne fait pas de différence entre les terroristes et les civils, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

Deux cent quatre-vingt-quatorze soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors d’opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.