Les médiateurs progressent vers un cessez-le-feu, disent les diplomates.

Dimanche soir, les médias arabes ont diffusé des déclarations du Jihad islamique disant que le groupe avait accepté une trêve, mais il n’y a eu aucune confirmation de la part des médiateurs israéliens ou égyptiens. D’autres médias arabes et israéliens avaient précédemment rapporté que les pourparlers étaient au point mort.

Les médiateurs égyptiens ont fait des progrès dimanche vers un cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens à Gaza, ont déclaré trois responsables informés des négociations, laissant espérer que la dernière flambée des hostilités pourrait se terminer tôt lundi.

Certains des dirigeants restants du Jihad islamique estiment également qu’ils n’ont pas grand-chose à gagner à de nouveaux combats, ont ajouté les diplomates, en particulier compte tenu du calme à Jérusalem dimanche malgré les appels des militants pour que les Palestiniens de la ville manifestent sur l’un des sites les plus sacrés de la ville.

Un troisième responsable informé de l’effort de médiation, qui a également requis l’anonymat pour la même raison, a confirmé qu’il prenait de l’ampleur mais a refusé de commenter les motivations des deux parties. L’armée israélienne a également déclaré qu’elle cesserait de tirer si le Jihad islamique le faisait en premier. Le bureau du Premier ministre israélien a refusé de commenter et un porte-parole du Jihad islamique n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

Le principal obstacle restant à un cessez-le-feu est un désaccord entre les dirigeants restants du Jihad islamique sur son calendrier, a déclaré l’un des diplomates occidentaux. Certains partisans de la ligne dure veulent que le groupe continue à se battre pendant quelques jours de plus afin d’infliger davantage de dégâts à Israël et peut-être d’attirer le Hamas, la principale milice de Gaza, dans le conflit, a déclaré le diplomate.

Le Hamas, qui a pris le contrôle de la bande en 2007, se bat souvent avec Israël mais hésite à se joindre au cycle actuel. Le groupe est toujours en train de reconstruire son arsenal et son infrastructure militaire après une guerre majeure l’année dernière, et il ne veut pas compromettre plusieurs concessions économiques qu’Israël a faites à Gaza par la suite.

Mais plus les combats actuels se prolongent, plus la pression augmente sur le Hamas pour qu’il offre un soutien militaire au Jihad islamique – une décision qui prolongerait presque certainement la durée et l’intensité du conflit.