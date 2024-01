Les médiateurs font pression pour un accord de cessez-le-feu à Gaza, mais des divergences subsistent entre Israël et le Hamas

Par Yolande Knell

BBC News, Jérusalem

il y a 2 heures

Légende, Une source palestinienne affirme qu’une proposition en cinq étapes commencerait par une trêve en échange de la libération des otages israéliens

Il existe une pression énorme pour un nouvel accord de cessez-le-feu et de libération des otages afin d’alléger les souffrances des civils palestiniens à Gaza et des otages israéliens restants détenus par le Hamas.

Jusqu’à présent, des semaines de médiation entre le Qatar et l’Égypte, avec la participation des États-Unis, n’ont apporté aucune avancée.

Mais ces derniers jours, de plus en plus d’informations suggèrent que des progrès « sérieux » ont été réalisés dans les négociations indirectes tenues avec les délégations d’Israël et du Hamas.

Dans le même temps, mercredi, des responsables israéliens anonymes cités par les médias israéliens ont averti qu’il existe un écart « très important » sur des questions fondamentales.

D’après ce que la BBC a appris, le principal blocage semble se résumer à des divergences majeures sur la manière de mettre un terme complet à la guerre.

Légende, Des combats intenses se poursuivent entre soldats israéliens et combattants du Hamas dans le sud de Gaza

Un haut responsable palestinien, familier des négociations en cours, nous a déclaré que le Caire avait présenté un nouveau cadre en cinq étapes aux responsables du Hamas.

Cela devrait commencer par une trêve humanitaire, au cours de laquelle le Hamas libérerait les civils restants qu’il détient en otage, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées.

En échange, certains Palestiniens seraient libérés des prisons israéliennes et le montant de l’aide désespérément nécessaire à Gaza augmenterait.

Enfin, il y aurait un cessez-le-feu à long terme et une cessation complète des hostilités.

La remise des otages israéliens restants s’accompagnerait de la libération de nouveaux détenus palestiniens, selon notre source.

L’indication est que la libération de prisonniers palestiniens plus en vue serait recherchée en échange des soldats israéliens captifs.

Source des images, FORCES DE DÉFENSE ISRAÉLIENNE Légende, Le principal point de friction serait de savoir à quel moment les troupes israéliennes se retireraient de Gaza.

Le responsable palestinien a déclaré qu’Israël insistait pour maintenir ses forces sur le terrain jusqu’à la dernière étape du processus.

On nous a dit que le Hamas avait exigé que le retrait complet des troupes israéliennes et le retour des résidents déplacés dans leurs foyers aient lieu plus tôt.

D’autres médias internationaux ont déclaré que, même si le Hamas exige un cessez-le-feu total, les négociateurs israéliens sont seulement prêts à accepter une pause qui durerait des semaines, mais qui pourrait être prolongée en fonction de l’évolution des conditions.

Lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré : “Nous avons présenté des idées aux deux parties, nous recevons un flux constant de réponses, et cela en soi est une raison d’être optimiste.”

Plus tard, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’envoyé américain au Moyen-Orient, Brett McGurk, était au Caire et qu’il poursuivrait les discussions « actives » dans la région sur un nouvel accord visant à rapatrier les otages et à garantir une pause humanitaire.

“Les conversations sont très sobres et sérieuses”, a déclaré M. Kirby aux journalistes.

Légende, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (2e à gauche) déclare que rien de moins qu’une “victoire absolue” à Gaza ne peut être accepté

Au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine fin novembre, 105 otages israéliens et étrangers ont été libérés sur plus de 250 kidnappés lors des choquantes attaques transfrontalières du Hamas du 7 octobre, qui ont déclenché la guerre à Gaza.

En échange, quelque 240 prisonniers palestiniens ont été libérés.

Israël et le Hamas se sont mutuellement reprochés d’avoir provoqué l’effondrement de la trêve en rejetant les conditions visant à prolonger la libération quotidienne des otages en échange de détenus palestiniens.

Or, des deux côtés, il existe inévitablement des différences majeures entre ce qui est publiquement déclaré et ce qui peut être négociable.

Cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété que rien d’autre qu’une « victoire absolue » à Gaza ne pouvait être accepté.

Entre-temps, de nombreux commentateurs ont suggéré que détruire totalement le Hamas – qui gouverne le territoire depuis une quinzaine d’années – n’est pas réaliste.

Cependant, il est peu probable qu’Israël et ses alliés occidentaux fassent des compromis sur le fait que les dirigeants du Hamas doivent être écartés du pouvoir à Gaza, pour garantir qu’il n’y ait pas de répétition des attaques d’il y a trois mois, qui ont tué plus de 1 300 personnes.

Il est intéressant de noter que des médias ont rapporté cette semaine des informations non confirmées selon lesquelles, dans le cadre d’une proposition de cessez-le-feu et de libération des otages, Israël aurait proposé d’autoriser les principaux dirigeants du Hamas à Gaza à s’installer dans d’autres pays. Le Hamas a affirmé avoir rejeté une telle proposition.

Légende, L’ONU déclare que la situation humanitaire à Gaza est « épouvantable », avec 2,2 millions de Palestiniens vivant dans des « conditions inhumaines et sordides ».

Avec plus de 25 000 personnes tuées à Gaza, selon les autorités sanitaires locales, et une situation humanitaire catastrophique, les appels internationaux à un cessez-le-feu sont devenus beaucoup plus difficiles à ignorer pour Israël.

Pendant ce temps, les protestations bruyantes et les rassemblements des familles des otages israéliens garantissent que leur demande de rapatrier leurs proches est devenue une priorité de la politique intérieure. Ils jouissent d’une immense sympathie du public.

Les derniers rapports israéliens niant que les négociations avec le Hamas sur un éventuel accord de libération d’otages progressent seront une source d’inquiétude générale.

Des responsables diplomatiques anonymes ont été cités par divers médias israéliens, affirmant que les suggestions de développements positifs sont « fausses ». Ils accusent le Hamas de ne pas avoir trouvé de compromis.