Les médiateurs font pression pour rétablir le cessez-le-feu à Gaza après des frappes nocturnes

L’escalade a été le premier test majeur pour le nouveau gouvernement israélien fragile qui a remplacé dimanche Benjamin Netanyahu, le dirigeant le plus ancien du pays, après avoir remporté une mesure de confiance au Parlement par une seule voix. Sa première décision majeure a été d’autoriser le défilé provocateur d’extrême droite, une décision qui a provoqué la colère des membres arabes et de gauche de la coalition.

Des diplomates égyptiens et des Nations Unies servaient de médiateur entre les deux parties, ont déclaré deux diplomates impliqués dans les pourparlers. L’effort fait suite à une journée d’escalade des tensions mardi après que le nouveau gouvernement israélien a autorisé les Juifs d’extrême droite à défiler dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. En réponse, des militants à Gaza ont envoyé plusieurs ballons incendiaires en Israël, provoquant 26 incendies, et des avions israéliens ont tiré des missiles sur plusieurs postes militaires à Gaza aux premières heures de mercredi matin. Aucune victime n’a été signalée.

GAZA CITY — Les médiateurs internationaux ont intensifié leurs efforts mercredi pour négocier une trêve à plus long terme entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui domine la bande de Gaza, après le premier échange armé entre les deux parties depuis la fin d’une guerre aérienne de 11 jours en Mai.

Les médiateurs ont reçu des indications d’Israël et du Hamas selon lesquelles ni l’un ni l’autre ne cherchait à accroître davantage le conflit, a déclaré mercredi un diplomate. Un groupe de travail égyptien était sur le terrain à Gaza mercredi matin, déblayant les décombres de la guerre en mai et essayant de préparer le terrain pour un effort de reconstruction à plus long terme.

« L’ONU est en contact avec toutes les parties concernées sur les questions liées à la cessation des hostilités », a déclaré Tor Wennesland, coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. «Cela dure depuis un certain temps et continuera dans l’optique de mettre en place des dispositions qui pourraient stabiliser la situation. C’est encore un travail en cours avec plus à faire. »

Une trêve plus profonde est restée encore plus insaisissable, Israël, le Hamas, les dirigeants palestiniens en Cisjordanie occupée et les donateurs internationaux n’ayant pas encore convenu d’un mécanisme pour fournir de l’aide, de l’argent et des matériaux de reconstruction pour reconstruire Gaza après la guerre de mai.

La guerre de mai a tué plus de 250 Palestiniens et 13 résidents israéliens, selon les Nations Unies. En Israël, des roquettes palestiniennes ont détruit plusieurs appartements, voitures et bus, endommagé un gazoduc et brièvement fermé deux grands aéroports. A Gaza, les frappes israéliennes ont endommagé des maisons, des cliniques, des hôpitaux et des écoles, ainsi que des lignes électriques, des stations d’épuration et trois grandes usines de dessalement, ont indiqué les Nations Unies.

Mais alors que les diplomates disent que du matériel de reconstruction a commencé à entrer à Gaza via l’Égypte, Israël a limité ce qui peut arriver par ses points de passage aux principaux matériels humanitaires, tels que les médicaments, le carburant et la nourriture, en attendant un accord à plus long terme. Il a également bloqué l’apport d’aides financières du Qatar ; avant la guerre, le pays du Golfe envoyait environ 30 millions de dollars chaque mois pour aider à stabiliser l’économie de Gaza.

Israël et le Hamas ne sont pas d’accord sur l’opportunité d’inclure un échange de prisonniers dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu plus solide. Israël veut que le Hamas restitue deux Israéliens portés disparus qui seraient captifs à Gaza et les restes de deux soldats israéliens qui s’y trouveraient également. Le Hamas demande la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.