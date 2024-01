Les médiateurs américains, égyptiens et qataris évaluent les propositions modifiées pour mettre fin à la guerre entre Israël et Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières actualités Israël-Gaza

Les négociateurs des États-Unis, de l’Égypte, du Qatar et d’Israël étudient de nouvelles propositions fortement modifiées pour mettre fin à la guerre à Gaza, ont déclaré des sources ayant une connaissance directe du processus. Le National le lundi.

Un accord pourrait impliquer un cessez-le-feu de trois mois, un échange de prisonniers et d’otages et un retrait israélien, suivi d’un transfert de pouvoir à un gouvernement palestinien intérimaire à Gaza.

Les délibérations ont commencé après que des responsables de l’agence d’espionnage israélienne Mossad et de la CIA soient arrivés en Egypte ce week-end dans le but de mettre un terme à la guerre entre le Hamas et Israël.

Les nouvelles propositions, ont-ils expliqué, découlent d’un projet égyptien qui était en discussion le mois dernier mais qui n’a pas réussi à obtenir l’approbation d’Israël et du Hamas, dont les combattants ont déclenché la guerre lorsqu’eux et d’autres militants basés à Gaza se sont livrés à un déchaînement meurtrier dans le sud d’Israël. le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant 240 en otages.

Cette nouvelle dynamique intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semble avoir durci sa position sur les propositions visant à mettre fin à la guerre, atténuant les espoirs d’une résolution d’un conflit dans lequel plus de 25 000 Palestiniens ont été tués et la plupart des 2,3 millions d’habitants du territoire ont été déplacés.

La guerre a également ravagé de vastes zones bâties et créé une crise humanitaire majeure qui pousse l’enclave au bord de la famine.

“En échange de la libération de nos otages, le Hamas exige la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza, la libération de tous les meurtriers et violeurs”, a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué dimanche soir.

« Je rejette catégoriquement les conditions de reddition des monstres du Hamas… Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur tous les territoires à l’ouest du Jourdain. »

Un camp abritant des Palestiniens déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Reuters

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu’il avait discuté avec M. Netanyahu des solutions possibles pour la création d’un État palestinien indépendant, suggérant qu’une voie pourrait impliquer un gouvernement non militarisé.

Lundi, l’UE s’est jointe à M. Biden pour exiger qu’Israël accepte la création d’un État palestinien.

S’exprimant avant les négociations avec de hauts responsables israéliens et palestiniens, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré à Israël qu’il ne pouvait pas construire la paix et la stabilité « uniquement par des moyens militaires ».

“Ce que nous voulons faire, c’est construire une solution à deux Etats, alors parlons-en”, a-t-il déclaré.

En réponse aux commentaires du dirigeant israélien, le haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré que le refus de M. Netanyahu de mettre fin à son attaque militaire à Gaza « signifie qu’il n’y a aucune chance pour le retour du Hamas ». [Israeli] prisonniers.”

Dans le cadre d’un accord négocié en novembre par les États-Unis et leurs alliés, le Qatar et l’Égypte, plus de 100 otages détenus à Gaza ont été libérés en échange de la libération de 240 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Depuis lors, M. Netanyahu fait face à des pressions croissantes pour obtenir la libération de 136 otages qui seraient toujours en captivité.

« Négocier un nouvel accord s’avère beaucoup plus difficile, les parties israélienne et palestinienne étant très divergentes sur les détails », a déclaré l’une des sources. « Cela n’aide pas qu’Israël soit divisé sur la suite des événements à Gaza et que le Hamas soit en proie à des tensions entre les dirigeants restés à Gaza et ceux en exil. »

S’exprimant sous couvert d’anonymat car les délibérations sont confidentielles, les sources ont déclaré que les propositions modifiées parlent d’un cessez-le-feu de trois mois au cours duquel Israël se lancerait dans un retrait progressif de ses forces de Gaza.

Soldats israéliens dans la bande de Gaza. Reuters

Le retrait proposé interviendrait parallèlement au retour des Palestiniens qui ont fui leurs foyers dans le nord et le centre de Gaza et qui sont désormais entassés dans la partie sud de l’enclave, selon les sources.

Les plans incluent un échange de prisonniers et d’otages, le Hamas libérant dans un premier temps environ 40 femmes, enfants et personnes âgées en échange d’un nombre encore indéterminé de détenus palestiniens.

Le Hamas souhaite que parmi les personnes libérées des prisons israéliennes figurent des personnalités de premier plan telles que le populaire pilier du Fatah, Marwan Barghouti, qui purge une peine à perpétuité pour meurtre, ainsi qu’une multitude de commandants sur le terrain de la branche militaire du Hamas.

Selon les propositions, ceux-ci seraient libérés dans la dernière tranche en échange de militaires israéliens détenus par le Hamas.

Les échanges, qui seraient également progressifs, incluraient des femmes soldats israéliennes – dont cinq seraient détenues – et les dépouilles de soldats ou de civils israéliens tués le 7 octobre ou lors de la guerre qui a suivi à Gaza depuis.

Les propositions envisagent également le déploiement d’une force multinationale sur la bande de terre longeant la frontière entre l’Égypte et Gaza du côté palestinien, connue sous le nom de « corridor de Philadelphie ».

Cette proposition va à l’encontre des suggestions faites récemment par Israël selon lesquelles il souhaite mettre le couloir sous son contrôle pour mettre un terme à ce qu’il prétend être la contrebande d’armes vers Gaza.

Les conséquences des bombardements israéliens à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. AFP

Israël, pour sa part, exige que le réseau de tunnels du Hamas, utilisé depuis des années pour attaquer Israël, soit entièrement démoli, ont indiqué les sources.

Les propositions envisagent également un gouvernement palestinien intérimaire pour diriger Gaza à la fin de la trêve de trois mois. L’Égypte et le Hamas insistent sur le fait que le groupe militant fait partie de cette administration, dont le mandat prendra fin lorsque des élections présidentielles et législatives auront lieu à un moment donné dans le futur.

L’Egypte utilisera le cessez-le-feu de trois mois, qui sera garanti par tous les pays médiateurs, pour présider à une réconciliation entre les factions palestiniennes rivales, un objectif vital mais insaisissable avant la formation du gouvernement intérimaire, ont indiqué les sources.

L’Égypte, qui borde à la fois Israël et Gaza, a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de réconcilier le Hamas et le Fatah, la principale faction palestinienne qui domine l’Autorité palestinienne, qui dispose d’une autonomie limitée sur certaines parties de la Cisjordanie occupée.

Le Hamas dirige Gaza depuis que ses membres ont chassé le Fatah du territoire lors d’une brève guerre civile en 2007, deux ans après le retrait unilatéral d’Israël de l’enclave qu’il occupait depuis 38 ans.

Mise à jour : 22 janvier 2024, 10h33