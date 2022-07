Les médias voient un indice sur la candidature de Tucker Carlson à la présidence des États-Unis

L’animateur de Fox TV semblait flirter avec une candidature aux élections de 2024 lors de son dernier voyage dans l’Iowa, Yahoo! Les nouvelles ont rapporté

L’animateur controversé de Fox News, Tucker Carlson, a déclenché de nouvelles spéculations dans les médias selon lesquelles il se présentera à la présidence des États-Unis en 2024 en faisant des commentaires potentiellement révélateurs sur sa dernière visite dans l’Iowa, un des premiers États clés du champ de bataille pour les candidats au système électoral américain.

S’exprimant vendredi lors d’un rassemblement d’électeurs chrétiens conservateurs à Des Moines, Carlson aurait commencé son discours en soulignant à quelle fréquence il s’était rendu dans l’Iowa au fil des ans. “Je pense que j’ai fait tout le Grassley,” a-t-il dit, faisant référence au sénateur américain Charles Grassley (R-Iowa), le politicien vétéran qui tient à se rendre dans les 99 comtés de l’État pendant ses campagnes.

Ce commentaire était assez “raconter” pour Yahoo! News pour signaler que Carlson envisage de se présenter à la présidence en 2024, malgré les démentis répétés de l’hôte lui-même. “Il flirte définitivement avec ça, à 100%,” Yahoo! a cité Jon Schweppe, directeur des politiques pour l’American Principles Project, comme disant.

Lire la suite Tucker Carlson dénonce l’Ukraine “corrompue”

Pas plus tard que la semaine dernière, Politico a estimé que l’ancien animateur de talk-show Jon Stewart devrait se présenter sur le ticket démocrate pour une éventuelle confrontation aux élections générales avec Carlson. “Il y a de fortes chances que le candidat républicain le plus populaire et le plus dangereux soit Tucker Carlson”, Juleanna Glover, contributrice de Politico, a déclaré.

Glover a ajouté que Carlson “Une large reconnaissance du nom, des cadeaux démagogiques et un soutien profond parmi les téléspectateurs de Fox” l’aiderait à remporter l’investiture républicaine. Elle a cité un ancien collègue de l’hôte, le commentateur conservateur Jonah Goldberg, disant que Carlson “Ça sent l’opportunité d’être le prochain Pat Buchanan” et serait un candidat sérieux.

Lire la suite Tucker Carlson se demande pourquoi les élites américaines détestent Poutine

Carlson a tenté la semaine dernière de mettre fin aux spéculations sur sa candidature potentielle, déclarant dans une interview qu’il ne se présenterait pas à la présidence en 2024 ou probablement toute autre année. “Je ne veux pas de pouvoir” a-t-il déclaré au co-fondateur de Semafor, Ben Smith. « Je n’ai jamais voulu le pouvoir. Je suis agacé par les choses et je veux qu’elles changent. Mais je n’ai jamais été motivé par le désir de contrôler les gens.

L’expert de Fox a déjà fait des démentis similaires, par exemple en disant en juin 2021 qu’il n’avait aucun intérêt pour le travail. “Je suis un animateur de talk-show”, il a dit. “J’apprécie.”

Carlson se classe comme l’animateur de nouvelles par câble le plus populaire de l’histoire des États-Unis, attirant régulièrement plus de 3 millions de téléspectateurs à son émission nocturne. Il a attiré en moyenne plus de 5,3 millions de téléspectateurs en octobre 2020, établissant un nouveau record pour l’industrie de l’information par câble.