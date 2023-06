Les médias veulent que la liste des témoins soit dévoilée

L’ancien président américain Donald Trump, candidat républicain à la présidence, arrive sur scène pour prendre la parole lors de la conférence Faith and Freedom Road to Majority au Washington Hilton le 24 juin 2023 à Washington, DC.

Un groupe d’agences de presse a demandé lundi à un tribunal fédéral de révéler la liste de l’avocat spécial de 84 témoins qui n’ont pas le droit de parler avec l’ancien président Donald Trump des faits de son affaire de documents classifiés criminels.

« Une transparence totale – à chaque étape de cette affaire historique – est essentielle », ont écrit les avocats de la coalition de presse devant le tribunal de district américain de West Palm Beach, en Floride.

« Sans cela, la confiance du public dans l’intégrité de ces procédures en particulier et dans le système judiciaire dans son ensemble en souffrira, peut-être de manière irréversible », lit-on dans le dossier judiciaire de la coalition, qui comprend NBCUniversal Media, CNN et le New York Times.

La demande est intervenue trois jours après que l’avocat spécial Jack Smith, qui a mené l’enquête sur la mauvaise gestion présumée de documents classifiés par Trump, a décidé de déposer la liste des témoins sous scellés auprès du tribunal. Le même jour, Smith a également demandé au tribunal de repousser la date du procès de Trump à la mi-décembre, arguant en partie qu’il fallait plus de temps pour permettre aux avocats de la défense d’obtenir des habilitations de sécurité et d’examiner les preuves. La juge Aileen Cannon, nommée par Trump, avait initialement prévu que le procès commence à la mi-août.

Trump, le tout premier ancien président à faire face à des accusations fédérales, a plaidé non coupable ce mois-ci de 37 chefs d’accusation, dont la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et le complot en vue d’entraver la justice. Son aide et co-accusé, Walt Nauta, a plaidé non coupable de six chefs d’accusation lors de la même audience de mise en accusation.

Comme condition de leur libération, un juge d’instruction a interdit à Trump et Nauta de parler avec certains témoins des faits de l’affaire, sauf par l’intermédiaire de leurs avocats.

Smith a noté vendredi dans un dossier judiciaire que le ministère de la Justice avait partagé une liste de ces témoins avec les avocats de Trump et Nauta. Une note de bas de page dans ce dossier suggérait que la liste comprenait 84 noms.

Les avocats des accusés n’ont pas pris position sur la décision du gouvernement de déposer la liste des témoins sous scellés, mais « la défense se réserve le droit de s’opposer à la condition spéciale et à la manière dont elle a été mise en œuvre », indique le dossier du tribunal.

Dans leur tentative de desceller cette liste, la coalition d’environ trois douzaines de médias a fait valoir que le DOJ ne cite « aucun motif justifiant le recours extraordinaire d’un dépôt secret auprès d’un tribunal ».

La coalition a souligné le premier amendement, la common law et les principes d’un système judiciaire ouvert dans son appel à voir la liste des témoins. « L’intérêt du public américain pour cette affaire et la nécessité de surveiller ses progrès à chaque étape du processus ne peuvent être surestimés », ont-ils fait valoir.

« Le dépôt de la liste des témoins potentiels dans cette affaire est une première étape très importante dans cette poursuite extraordinaire », ont-ils écrit. « Ce sera la première fois que la Cour demandera au gouvernement d’informer Trump de l’identité des personnes qui pourraient offrir des témoignages qui, selon les procureurs, l’incrimineront. »

L’avocat de Trump a indiqué que la liste comprend les connaissances et les membres du personnel de longue date de l’ex-président, ont noté les médias.

La liste des témoins ordonnée par le tribunal « reflète un tournant entre le secret de l’enquête du Grand Jury et l’administration publique de la justice impliquant le plus haut niveau de pouvoir du gouvernement américain », a écrit le groupe.

Il n’est pas rare que des organes de presse interviennent dans des procès pour demander plus de transparence et d’information. Dans une autre affaire pénale en suspens très médiatisée, une coalition de presse a réussi à obtenir la publication de l’identité des personnes qui ont garanti une caution de 500 000 $ au représentant assiégé George Santos, RN.Y. Ces bailleurs de fonds, dont les noms avaient été cachés, se sont révélés jeudi être le père et la tante de Santos.

Bien qu’il ait été inculpé au pénal dans deux affaires distinctes alors qu’il était en campagne électorale, Trump est actuellement le principal candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

Un Sondage NBC News publié dimanche a révélé que l’avance de Trump s’est accrue parmi les électeurs primaires républicains depuis sa dernière inculpation. Il s’est juré de rester dans la course même s’il est condamné.

Divulgation: NBCUniversal est la société mère de CNBC et NBC News.