Les médias suggèrent la prochaine étape du voyage de Pelosi en Asie — RT World News

Le président de la Chambre pourrait devenir le premier haut responsable américain à visiter la frontière fortement fortifiée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord depuis Donald Trump

Après avoir déclenché la fureur de la Chine avec sa visite à Taïwan, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, prévoit maintenant de se rendre jeudi dans la zone démilitarisée (DMZ) séparant la Corée du Sud et la Corée du Nord, selon l’Associated Press.

Plus tôt dans la journée, la politicienne américaine a rencontré le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo et d’autres hauts députés dans le cadre de sa tournée asiatique, qui a jusqu’à présent fait escale à Singapour, en Malaisie et à Taipei.

Après leur rencontre, la présidente et son homologue sud-coréen ont publié une déclaration conjointe exprimant leurs inquiétudes face aux menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, et se sont engagés à soutenir les efforts visant à maintenir une forte dissuasion contre Pyongyang et à parvenir à sa dénucléarisation.

Le possible voyage de Pelosi dans la DMZ, la frontière intercoréenne fortement fortifiée contrôlée conjointement par le Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis et la Corée du Nord, interviendrait avant son arrivée au Japon, qui est la prochaine étape de son itinéraire officiel, selon un Sud-Coréen. officiel qui a parlé à AP sur les conditions d’anonymat.

Le président de la US House devrait se rendre dans la zone de sécurité conjointe (JSA), également connue sous le nom de village de la trêve, au cœur de la zone tampon de la DMZ, qui a été créée à la fin de la guerre de Corée dans les années 1950. La JSA a souvent été utilisée par les responsables américains comme un lieu pour réaffirmer leur engagement en matière de sécurité envers la Corée du Sud.

Si le voyage se matérialisait, ce serait la première fois qu’un haut responsable américain se rendrait dans la zone depuis que Donald Trump a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jon Un en 2019.















Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui n’a pas pu rencontrer personnellement Pelosi en raison de ses vacances prévues cette semaine, a déclaré lors d’un appel téléphonique avec l’orateur que sa visite à la JSA serait “un signe d’une forte dissuasion contre la Corée du Nord”, tel que rapporté par le média News1.

Cependant, comme le souligne AP, la visite de Pelosi à la frontière est susceptible d’attirer l’ire de Pyongyang, qui a condamné la visite de l’orateur à Taïwan, la décrivant comme un exemple clair de “l’ingérence imprudente des États-Unis dans les affaires intérieures d’autres pays”.

Nancy Pelosi, 82 ans, s’est rendue mardi à Taïwan malgré les protestations répétées de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie du territoire souverain de la Chine.

Pékin a convoqué la visite de l’orateur “une farce complète” et a réagi en lançant des exercices militaires autour de Taïwan et en avertissant les États-Unis que la visite de Pelosi aurait un “impact sévère” sur les relations bilatérales entre Pékin et Washington.