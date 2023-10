Les médias suédois rapportent que les lauréats du prix Nobel de chimie pourraient avoir été annoncés tôt

STOCKHOLM (AP) — Les médias suédois affirment que l’Académie royale des sciences de Suède pourrait avoir annoncé prématurément les lauréats du prix Nobel de chimie de cette année.

La chaîne publique SVT a déclaré que l’académie avait envoyé par erreur mercredi matin un communiqué de presse contenant les noms des gagnants.

Le communiqué de presse indique que le prix a été attribué à trois scientifiques basés aux États-Unis pour la « découverte et la synthèse de points quantiques », selon SVT.

L’Associated Press n’a pas reçu le communiqué de presse.

« Malheureusement, je ne peux pas encore commenter ce qui a été publié. Ce qu’il est important de savoir, c’est que l’Académie des sciences ne s’est pas encore réunie et qu’il n’y a pas de décision quant à savoir qui recevra le prix Nobel de chimie cette année », a déclaré Eva Nevelius, porte-parole de l’Académie royale des sciences de Suède, dans un courrier électronique.

Heiner Linke, expert du comité Nobel de chimie, a déclaré au journal suédois Dagens Nyheter qu’aucune décision n’avait été prise mercredi matin et que si un communiqué de presse avait été publié, cela aurait « certainement » été une erreur.

Le prix devrait être annoncé à 11h45 en Suède (09h45 GMT).

Mardi, le prix de physique a été décerné à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz pour avoir produit le premier aperçu en une fraction de seconde du monde ultrarapide de électrons en rotation.

La petite partie de chaque atome tourne autour du centre et est fondamentale pour pratiquement tout : la chimie, la physique, notre corps et nos gadgets.

Lundi, l’Américaine d’origine hongroise Katalin Karikó et l’Américain Drew Weissman ont remporté le Prix ​​Nobel de médecine pour les découvertes qui ont permis la création de vaccins à ARNm contre le COVID-19.

L’année dernière, les Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless et le scientifique danois Morten Meldal ont reçu conjointement le prix Nobel de chimie pour avoir développé une méthode de « assembler des molécules » qui peut être utilisé pour explorer les cellules, cartographier l’ADN et concevoir des médicaments capables de cibler plus précisément des maladies telles que le cancer.

Le prix de chimie signifie que la saison Nobel a atteint sa moitié. Les prix de littérature, de paix et d’économie suivent, avec une annonce chaque jour de la semaine jusqu’au 9 octobre.

La Fondation Nobel a augmenté le montant du prix de 10 % cette année, pour le porter à 11 millions de couronnes (environ 1 million de dollars). En plus de l’argent, les lauréats reçoivent une médaille d’or de 18 carats et un diplôme lorsqu’ils récupèrent leur prix Nobel lors des cérémonies de remise des prix en décembre.

